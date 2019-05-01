Ограничение аппетита

26 апреля правительство Узбекистана приняло постановление, ограничивающее размеры регулярных выплат членам Наблюдательных советов предприятий и организаций с государственной долей собственности до 50-ти МРЗП в квартал ($1200). Документ также вводит ограничения по количеству компаний с государственным участием, членом Наблюдательного совета которых может стать влиятельный чиновник, - не более двух.





Мало кто знает, что включение того или иного влиятельного госслужащего в состав Наблюдательного совета как форма дополнительного «окормления» не вчера сложилась. Если компания с долей государства в капитале еле держалась на плаву, начисления составляли 14-16 МРЗП в месяц, 40-50 в квартал и 80-100 - по итогам года.





Банки, страховые компании, предприятия строительной, хлопковой индустрии, обеспечивали куда более солидный и, главное, вполне легальный доход чиновникам. 40-80 МРЗП - ежеквартально, 300-600 по итогам года. Случалось и круче: 1000-4000 МРЗП в год ($23,7 - 95,1 тыс.) – столько получали государевы служащие, курирующие ту или иную отрасль экономики.





По подсчетам специалистов, всего по Узбекистану на членстве в Наблюдательном совете компаний с государственной долей собственности кормятся около 400 высокопоставленных должностных лиц.







