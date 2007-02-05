Дом и заинтересованные лица



Продолжаем серию публикаций о том, сколько кругов ада приходится пройти в Узбекистане предпринимателю в поисках справедливости, каковой, как показывает практика, уже и вовсе не осталось в судах.



Речь о том же ООО Future Grouth (ранее – ООО Lift and Ventilation Systems), которое вот уже шесть лет пытается доказать, что стало жертвой совершенного с помощью суда рейдерского захвата имущества – 12-этажного жилого дома – и предпринимает тщетные попытки вернуть его. Об этом мы писали дважды.



Тогда, исходя из фактических обстоятельств дела, мы высказали предположение, что в незаконном изъятии частной собственности, стоимостью в несколько миллиардов сумов, заинтересован не только суд в лице судей Ш. Ахатовой, Д. Бердикулова и других, но и некоторые сотрудники прокуратуры.



Однако прокуратура, к своей чести, ясно дала знать, что не будет мириться с откровенным нарушением закона. Вслед за районной прокуратурой к мнению о незаконности судебного решения пришла и столичная прокуратура, направившая в Генеральную прокуратуру представление о внесении протеста в Верховный суд. В свою очередь, Генеральная прокуратура внесла протест в судебную коллегию по гражданским делам Верховного суда, поставив ребром вопрос о необходимости прекращения дела. В суде было также сказано о том, что на момент обращения Госкомконкуренции в суд истек срок исковой давности, да и само исковое требование «высосано из пальца».



Тем не менее, судьи Верховного суда в очередной раз показали свою зависимость и страх перед власть имущими, не решившись поставить точку в деле и вновь отправив его на пересмотр в Ташкентский городской суд по гражданским делам. Тот самый, что неоднократно выносил по этому вопросу незаконные постановления.



Кто тому причиной – руководство Верховного суда, судьи, либо кто-то из счастливых владельцев халявных квадратных метров, - одному богу известно…



P.S. Больше двух месяцев назад в своем рабочем кабинете был задержан заместитель председателя Верховного суда Баходыр Дехканов. На сегодняшний день ему вменяется совершение ряда должностных преступлений, включая вмешательство в расследование или в разрешение судебных дел (ст. 236 Уголовного кодекса). Так и хочется задать вопрос: а что, в отправление правосудия больше никто из руководства Верховного суда не вмешивается? Он один такой? Вопрос, понятно, риторический.



Речь о том же ООО Future Grouth (ранее – ООО Lift and Ventilation Systems), которое вот уже шесть лет пытается доказать, что стало жертвой совершенного с помощью суда рейдерского захвата имущества – 12-этажного жилого дома – и предпринимает тщетные попытки вернуть его. Об этом мы писали дважды.Тогда, исходя из фактических обстоятельств дела, мы высказали предположение, что в незаконном изъятии частной собственности, стоимостью в несколько миллиардов сумов, заинтересован не только суд в лице судей Ш. Ахатовой, Д. Бердикулова и других, но и некоторые сотрудники прокуратуры.Однако прокуратура, к своей чести, ясно дала знать, что не будет мириться с откровенным нарушением закона. Вслед за районной прокуратурой к мнению о незаконности судебного решения пришла и столичная прокуратура, направившая в Генеральную прокуратуру представление о внесении протеста в Верховный суд. В свою очередь, Генеральная прокуратура внесла протест в судебную коллегию по гражданским делам Верховного суда, поставив ребром вопрос о необходимости прекращения дела. В суде было также сказано о том, что на момент обращения Госкомконкуренции в суд истек срок исковой давности, да и само исковое требование «высосано из пальца».Тем не менее, судьи Верховного суда в очередной раз показали свою зависимость и страх перед власть имущими, не решившись поставить точку в деле и вновь отправив его на пересмотр в Ташкентский городской суд по гражданским делам. Тот самый, что неоднократно выносил по этому вопросу незаконные постановления.Кто тому причиной – руководство Верховного суда, судьи, либо кто-то из счастливых владельцев халявных квадратных метров, - одному богу известно…