Не пойман - не вор

Средства массовой информации Узбекистана дружно включились в кампанию по осветлению имени бывшего главы администрации Юнусабадского района столицы республики Бахтиёра Абдусаматова, который по данным тех же СМИ , в сентябре прошлого года был задержан при получении взятки в размере 400 тысяч долларов США. Суд над ним проходит в Ташкенте, а сам подсудимый уже заявил, что стал жертвой бывших руководителей Службы государственной безопасности (СГБ).





По версии адвокатов Б. Абдусаматова, задержания с поличным не было вовсе, следствие нарушило несколько статей УПК и пренебрегло депутатской неприкосновенностью фигуранта. Но это не всё. Оказывается, все денежные средства, переданные подсудимому предпринимателями, «носили благотворительный характер, в спонсорских целях, но никак не передавались взамен вынесения решения по земельным участкам». То есть, между властью и бизнесом существовали не коррупционные отношения, а государственно-частное партнерство. Наличные в валюте, по версии защиты, глава администрации тратил не на свои личные нужды, а вкладывал в строительство домов для малоимущих, детских площадок (слеза прошибает) и иное благоустройство вверенной ему территории.





Учитывая изложенное, адвокат призвал признать своего клиента невиновным, вернуть его семье 400 тысяч долларов США, которые та внесла в бюджет государства, а также возвратить законным владельцам незаконно приобщённые к уголовному арестованные автомобили.





Практически в унисон защите прозвучало и заявление прокурора, внесшего в суд ходатайство о снятии с бывшего районного начальника обвинения в получении взятки. Государственно-частное партнерство, и никак иначе. Не корысти ради, как говаривал один из персонажей известного литературного произведения.





По инсайдерской информации, в настоящее время Генеральная прокуратура изучает материал заявителя, утверждающего, что в свое время бывший градоначальник столицы Узбекистана Р. Усманов (ныне – хоким Юнусабадского района) с целью ухода от уголовной ответственности за незаконное выделение земельных участков под строительство, в качестве взятки выделял земельные участки прокурорским. Один гектар (вдоль канала Анхор, за посольством ФРГ), по данным заявителя, был оформлен на человека из окружения тогдашнего заместителя генерального прокурора (ныне подсудимого), два других (0,1 га и 0,33 га) – на одноклассника члена следственной группы прокуратуры (член взят под стражу два месяца назад).





По сведениям заявителя, когда Р. Усманов понял, что отставки всё равно не миновать, он порекомендовал взяткополучателям срочно перепродать земельные участки. Участок вдоль канала якобы был перепродан за 1 миллион долларов, два других – по 500 тысяч долларов за каждый. Последний (тоже в центре города) приобрела недавно популярная строительная компания, от которой в качестве бонуса прокурор потребовал еще и квартиру в новой доме, площадью 141 кв. метр. Компания пошла навстречу.





Однако, вернемся к судебному процессу как поводу для данной публикации. Детальное освещение в СМИ аргументов защиты Б. Абдусаматова и беглое - позиции государственного обвинения наводит на мысль о театральной постановке с целью демонстрации подлинного правосудия и подлинной состязательности сторон. Это особенно бросается в глаза на фоне непроницаемой завесы секретности судебных слушаний по уголовному делу бывшего генерального прокурора и иных бывших должностных лиц надзорного ведомства.





Мы не утверждаем, что адвокаты и примкнувшие к ним СМИ, отмывают репутацию взяточника. Не пойман – не вор. И это правильно. Не сумело следствие закрепить доказательную базу – его вина. Настораживает избирательность подхода, точнее - персонификация правосудия. К примеру, и в прокуратуре, и в Верховном суде лежат жалобы на пытки и откровенную фальсификацию доказательств в ходе следствия от десятков, если не сотен, отбывающих уголовное наказание или уже вышедших на свободу граждан Узбекистана. Однако их требования привлечь к ответственности виновных и пересмотреть уголовные дела остаются без ответа. Не потому ли, что за должностные преступления придется привлекать тех, кто по-прежнему при должности и погонах, а не тех, кто уже утратил и то, и другое?







