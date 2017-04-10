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Ни биографии, ни фотографии

Национальная страховая компания «Узбекинвест» на правах рекламы разместила в местных СМИ материал о своих достижениях за 25 лет существования. Обычная практика, но вот незадача – на официальном сайте компании в разделе «Руководство» отсутствуют фотография и биографические сведения о генеральном директоре компании Рустаме Азимове.

Ни даты рождения, ни сведений об образовании, ни перечня занимаемых ранее должностей. Притом, что аналогичные данные о его заместителе и главном менеджере по вопросам безопасности выставлены. С чего бы такая селекция?..

Ни биографии, ни фотографии


Соб. инф.



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Просмотров: 2211     4 мая 2019


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