Ни биографии, ни фотографии



Национальная страховая компания «Узбекинвест» на правах рекламы разместила в местных СМИ материал о своих достижениях за 25 лет существования. Обычная практика, но вот незадача – на официальном сайте компании в разделе «Руководство» отсутствуют фотография и биографические сведения о генеральном директоре компании Рустаме Азимове.



Ни даты рождения, ни сведений об образовании, ни перечня занимаемых ранее должностей. Притом, что аналогичные данные о его заместителе и главном менеджере по вопросам безопасности выставлены. С чего бы такая селекция?..





