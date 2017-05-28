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А ты записался в ЭмираТы?

28 апреля – 4 мая 2019 года

В воскресных номерах газет 28 апреля опубликован большой отчет УзА об участии президента страны в международном форуме «Один пояс, один путь» под заголовком «Совместные действия открывают новые перспективы для будущего стран и народов».

В печати 30 апреля опубликовано сообщение «О телефонном разговоре Президента Узбекистана с Президентом Кыргызстана». Кроме того, в этот день газеты опубликовали указ «Об утверждении концепции развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года» и постановление «О мерах по дальнейшему совершенствованию механизмов привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику Республики».

В газетах 1 мая опубликован большой отчет УзА о поездке президента страны в Сурхандарьинскую область под заголовком «Развитие Сурхандарьи связано с рациональным использованием природных ресурсов и имеющихся возможностей».

Республиканские СМИ 2 мая распространили материал УзА о втором дне пребывания главы государства в Сурхандарьинской области под заголовком «Наш народ должен быть доволен не завтрашним, а сегодняшним днем».

В этот же день на первых страницах газеты поместили указ президента «О назначении Боболова Т.А. на должность хокима Сурхандарьинской области».

В печатных изданиях 3 мая опубликованы сообщения УзА под заголовками «Президент Узбекистана принял министра иностранных дел России» и «Шавкат Мирзиёев принял делегацию Объединенных Арабских Эмиратов». Кроме того, сообщается о двух совещаниях, которые провел глава государства под заголовками «Определены задачи по дальнейшему развитию промышленности» и «Критически проанализировано исполнение программы «Каждая семья - предприниматель».

Также в этот день в газетах опубликовано постановление «О мерах по дальнейшему развитию промышленной кооперации и расширению производства востребованной продукции».

В субботних номерах газет опубликованы два постановления президента - «О мерах по организации непрерывной системы выявления одаренной молодежи и подготовки высококвалифицированных кадров» и «О дополнительных мерах по повышению эффективности духовно-просветительской работы».

В этот день в печати публикуется «Информационное сообщение о девятнадцатом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан».

Газеты «Халк сузи» и «Народное слово» 3 мая опубликовали закон «О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы Республики Узбекистан и Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности».

Ряд республиканских изданий 1 мая перепечатали материал УзА под заголовком «В Самарканде прошли Каримовские чтения».

В СМИ Узбекистана 3 мая опубликовано сообщение о том, что в Ташкенте 2 мая проходит 11-я встреча государств-участников Меморандума о взаимопонимании по региональному сотрудничеству в области контроля над наркотиками в Центральной Азии.

Также газеты опубликовали информацию «Узбекистан – ОАЭ: целенаправленное практическое сотрудничество». В ней сообщается о посещении республики делегацией во главе с министром энергетики и промышленности Объединенных Арабских Эмиратов Сухейлем бин Мухаммадом аль-Мазруи. Как отмечается, в рамках визита члены делегации 2 мая приняли участие в проводившемся в Ташкенте узбекско-эмиратском трудовом форуме.

«Иктисодий газета» 3 мая опубликовала реплику под заголовком «Господин министр, кто кого обманывает?». В ней рассказывается о проведенной ярмарке труда в Сергелийском районе столицы. Автор приводит озвученные данные о том, что в мероприятии приняли участие 107 предприятий, которые предложили 4580 вакансий. Трудоустроились 100 человек. Журналист подвергает сомнению эти показатели, считая, что это обычное очковтирательство.

В газете «Ишонч» 4 мая опубликован критический материал под заголовком «Дело, о котором позабыли». В нем рассказывается о строительстве многоэтажных домов в городе Ходжейли. По вине местных органов власти четыре жилых дома остались внутри строительного объекта. Людям не выплатили компенсации. Не дождавшись их выезда, здесь развернули строительные работы в нарушении всех правил техники безопасности.

Газета «Махалла» опубликовала статью под заголовком «Когда в городе дожди, на улицах наводнения». Журналисты издания попытались разобраться в причинах подтопления во многих районах Ташкента после интенсивных дождей. Авторы приводят мнения  представителей хокимията города о том, что дренажная система устарела, во многих местах нарушена. А в новостройках эта система не всегда берется во внимание, граждане заваливают мусором арыки, застраивают территории над ирригационными лотками и коллекторами. «Необходимые меры принимаются, но многое зависит и от сознательности граждан», - заключили собеседники журналистов.

В этом же издании опубликована заметка под заголовком «Cobalt с дефектом поменяли на новый». Со ссылкой на федерацию по  защите прав потребителей рассказывается о том, как граждане подолгу не могут добиться справедливости. Так житель Бухары, купив Cobalt, обнаружил серьезные дефекты. Его многочисленные просьбы об устранении неисправности или замены автомобиля результатов не давали. И только после обращения в федерацию, ему выдали новую машину. А житель Ферганы, заплатив за Nexia-3 в апреле 2018 года, не мог в установленные сроки получить покупку. Его попытки вернуть деньги также оказались безуспешными. Федерации по  защите прав потребителей помогла вернуть средства незадачливого автолюбителя.

Еженедельник «Жамият» рассказал о жалобе жителей одного из кишлаков Багатского района Хорезмской области на плачевное состояние местного детского сада. На приложенных снимках видно, что это детского дошкольное учреждение скорее напоминает заброшенный коровник.
 
Другое еженедельное издание «Оила даврасида» под рубрикой «Актуальная тема» опубликовало статью под заголовком  «Соответствуют цены на коммунальные услуги с нашими доходами?». Автор приводит письмо читателя, который жалуется на низкие доходы и высокие цены на коммунальные услуги: «Стараюсь ежемесячно оплачивать все услуги. Но если приходится покупать детям одежду или кто-нибудь заболеет, приходится влезать в долги. Иногда чувствую, будто живу не в своей квартире, а арендую ее…».

Затем журналист подсчитал, сколько в среднем должна платить семья с тремя детьми, проживающая в трехкомнатной квартире. Получилось 350 тысяч сумов. Затем он взял средний доход семь согласно статистическим данным и задался вопросом, на что хватит денег после платежей за квартиру? Далее журналист остановился на низком качестве оказываемых коммунальных услуг, регулярных отключениях то горячей, то холодной воды. «Руководители коммунальных служб, кроме взыскания платежей, должны заниматься и улучшением качества своей работы», - заключила редакция.

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Соб. инф.



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Просмотров: 232     5 мая 2019


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