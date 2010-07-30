Прокурорский интерес

Гражданин КНР Мэнг Ёнг Фанг, у которого в Фергане «увели» свыше одного миллиарда сумов, подал ходатайство на имя Генерального прокурора Узбекистана об отводе следственным органам Ферганской городской, Ферганской и Андижанской областных прокуратур. Причина – оказание ими давления на следствие и препятствование полному, объективному и законному рассмотрению уголовного дела в отношении лица, предположительно, совершившего хищение.

Судья Ферганского городского суда по уголовным делам, ознакомившись с доказательствами, выслушав показания сторон и свидетелей, пришёл к выводу, что уголовное дело подлежит направлению в орган предварительного следствия для рассмотрения вопроса о виновности Р. Юлдашалиева в присвоении миллиарда с лишним. Но, как считает гражданин КНР, нет гарантии, что в ход уголовного дела опять не вмешаются прокурорские. Отсюда – и ходатайство об отводе следственным органам.









Совсем коротко, чтобы понять суть. В начале 2015 года гражданин КНР Мэнг Ёнг Фанг учредил в Фергане ООО FERGANA PREMIUM MEDIKAL, специализирующееся на оказании медицинских диагностических услуг населению. В качестве вклада в уставный фонд он внёс новое медицинское оборудование, включая современный аппарат МРТ, общей стоимостью 1,6 млрд. сумов. Будучи единственным учредителем предприятия, наивный китаец назначил на должность генерального директора своего бизнес-партнёра, уроженца города Кувасай Равшана Юлдашалиева.По версии китайца, получив всю полноту управления, его партнер в период с марта 2015 года по апрель 2016 года путём ведения «чёрной бухгалтерии» присвоил и истратил на собственные нужды 1 миллиард 34 миллиона сумов, поступивших от пациентов, но не инкассированных на банковский расчётный счёт и, соответственно, сокрытых от Мэнг Ёнг Фанга. Были и другие факты многомиллионного вывода денег без согласия учредителя.Когда китаец потребовал объяснений, партнер начал ему угрожать, козыряя родственником в Андижанской областной прокуратуре, и в конце концов вынудил Мэнг Ёнг Фанга продать ему 100 процентов уставного фонда общества. Однако похищенные деньги не вернул.В сентябре 2018 года, уповая на новую власть, Мэнг Ёнг Фанг обратился с заявлением в Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре и вскоре управлением Департамента по Ферганской области в отношении Р. Юлдашалиева было возбуждено уголовное дело по признакам хищения в особо крупном размере. Однако, как уверен китаец, расследовавший дело следователь Ферганской городской прокуратуры под давлением начальника отдела по надзору за следствием в органах прокуратуры Ферганской областной прокуратуры исключил из уголовного дела хищение миллиарда с миллионами «за отсутствием состава преступления», сохранив лишь нарушение правил торговли и оказания услуг.