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Сотрудничество не планируют

По информации источников, осведомленных о ситуации на нефтегазовом поле Узбекистана, компания Epsilon не планирует сотрудничество с «узбекским нефтяным магнатом» Азамом Аслановым, равно индонезийской компанией PT Trans Asia Resources, под брендом которой он вернулся в Узбекистан в качестве иностранного инвестора.

Косвенно этот факт подтвердил телеканал «Узбекистан 24», сообщив, что отец и сын Аслановы за 16 миллионов долларов получили в собственность Ферганский нефтеперерабатывающий завод.

Напомним, что в предыдущей публикации мы высказали предположение о возможном сотрудничестве А. Асланова с американской Epsilon и вспомнили прошлое «индонезийского» инвестора, рассказав, что в конце девяностых-начале нулевых годов он отвечал за обязательства Украины перед Узбекистаном и Узбекистана перед Украиной.

Сотрудничество не планируют


Соб. инф.



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Просмотров: 1657     8 мая 2019


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