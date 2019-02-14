

9 мая в Узбекистане почтут павших в годы Великой Отечественной войны и отдадут дань уважения фронтовикам, дожившим до наших дней. Для кого-то – это День Памяти, для кого-то по-прежнему День Победы. Объединяет и тех, и других - поклонение подвигу советского народа, отстоявшего право на нашу жизнь и жизнь последующих поколений. Люди не забыли общего прошлого, как не забыли тех, кто отвоевал нам будущее.



Никто не хотел умирать. Мир их праху, мир нашему дому.



