9 мая в Узбекистане почтут павших в годы Великой Отечественной войны и
отдадут дань уважения фронтовикам, дожившим до наших дней. Для кого-то –
это День Памяти, для кого-то по-прежнему День Победы. Объединяет и тех,
и других - поклонение подвигу советского народа, отстоявшего право на
нашу жизнь и жизнь последующих поколений. Люди не забыли общего
прошлого, как не забыли тех, кто отвоевал нам будущее.
Никто не хотел умирать. Мир их праху, мир
нашему дому.
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