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Никто не хотел умирать

9 мая в Узбекистане почтут павших в годы Великой Отечественной войны и отдадут дань уважения фронтовикам, дожившим до наших дней. Для кого-то – это День Памяти, для кого-то по-прежнему День Победы. Объединяет и тех, и других - поклонение подвигу советского народа, отстоявшего право на нашу жизнь и жизнь последующих поколений. Люди не забыли общего прошлого, как не забыли тех, кто отвоевал нам будущее.

Никто не хотел умирать. Мир их праху, мир нашему дому.

Никто не хотел умирать


Соб. инф.



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Просмотров: 880     9 мая 2019


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