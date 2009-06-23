Мы хлеба горбушку - и ту пополам



9 мая президент Узбекистана обратился к нации в связи с 74-й годовщиной окончания Великой Отечественной войны. «День Победы, праздник, выстраданный народом, день великой славы сыновей нашей Родины, которые прошли трудными дорогами войны и ценой немыслимых жертв разгромили фашизм. Это наша общая великая история, которая никогда не забудется, это наше великое духовное богатство, которое никто не сможет у нас отнять», - подчеркнул глава государства.

Мы публикуем полный текст выступления Шавката Мирзиёева.

_____________________________________________



Дорогие соотечественники! Уважаемые ветераны! Дорогие гости! От всей души поздравляю вас и весь многонациональный народ Узбекистана с 74-летием Победы во Второй мировой войне. Сегодня мы прежде всего склоняем голову перед памятью наших отцов и дедов, внесших огромный вклад в Великую Победу, которым не довелось увидеть нынешние светлые дни. С чувством гордости за бессмертный подвиг народа, уважением и почтением ко всем нашим ветеранам мы выражаем им огромную благодарность за мужество и отвагу, проявленные на полях сражений и на трудовом фронте.

Честь и слава вам, уважаемые ветераны!

Вечная память отдавшим свои жизни за Великую Победу!

Безусловно, сколько бы ни прошло десятилетий, ценность и значение этой Победы будут только расти.

Тысячи наших соотечественников вместе с представителями других народов проявили подлинный героизм в той страшной войне. На протяжении 74 лет их великий подвиг является для всех нас школой мужества, источником гордости, и так будет всегда.

9 Мая – День Победы, праздник, выстраданный народом, день великой славы сыновей нашей Родины, которые прошли трудными дорогами войны и ценой немыслимых жертв разгромили фашизм.

Это наша общая великая история, которая никогда не забудется, это наше великое духовное богатство, которое никто не сможет у нас отнять.

Эта славная история придает нам сил и энергии, вдохновляет на новые свершения. Она призывает нас ценить и беречь мир, жить в дружбе и согласии со всеми народами, вместе строить общее будущее.

В эти праздничные и в то же время скорбные дни мы вновь и вновь вспоминаем годы войны, чтобы сделать необходимые выводы из прошлого.

В самой страшной в истории человечества войне участвовали свыше 1,5 миллиона граждан Узбекистана. Более полумиллиона из них погибли, почти 133 тысячи пропали без вести, свыше 60 тысяч вернулись с войны инвалидами.

Более 120 тысяч солдат и офицеров из Узбекистана за проявленный на полях сражений героизм награждены орденами и медалями. Следует особо отметить, что 280 из них удостоены звания Героя Советского Союза, 82 награждены орденами «Славы» всех трех степеней.

В те огненные годы весь народ Узбекистана от мала до велика жил и неустанно трудился с единой целью:«Все – для фронта, все – для победы!». Республика превратилась в надежный тыл по обеспечению фронта.

В годы войны из Узбекистана было поставлено более 2 тысяч самолетов, военно-санитарные поезда, огромное количество боеприпасов, полевых кухонь, палаток, продовольствия, одежды и другой продукции.

Народ Узбекистана принял около 1 миллиона человек из прифронтовых районов, согревал их своей добротой, делился подчас последним куском хлеба. С особой теплотой и любовью наши соотечественники встретили 200 тысяч эвакуированных детей, лишившихся родных и близких, многих из них со словами «Ты не сирота!» взяли на воспитание в семьи.

Конечно, эти цифры – не просто статистика. Они призывают нас никогда не забывать о последствиях той страшной войны, ценить нынешнюю мирную и прекрасную жизнь, быть бдительными, воспитывать молодежь в духе любви и преданности Родине.

Уважаемые соотечественники!

Как вы знаете, в Узбекистане особое внимание и забота о ветеранах Второй мировой войны и трудового фронта являются приоритетным направлением государственной политики.

Мы перед ними в неоплатном долгу за нынешнюю мирную и свободную жизнь, за счастье и благополучие наших детей. Почитать и заботиться об этих дорогих для нас людях, создавать все условия для обеспечения их здоровья, счастливой и достойной жизни является священным долгом каждого из нас, прежде всего руководителей всех уровней.

Мы продолжим начатую в этом направлении комплексную работу, мобилизуя все силы и возможности нашего государства и общества.

Дорогие друзья!

В следующем году в международном масштабе будет широко отмечаться 75-летие Великой Победы. Совместно со странами СНГ мы проводим огромную подготовительную работу, чтобы достойно и на высоком уровне отметить эту знаменательную дату.

В настоящее время к изданию готовится книга-альбом, посвященная вкладу народа Узбекистана в Победу над фашизмом, в которой будут представлены важные исторические факты.

Хочу также сообщить, что в одном из самых живописных мест Ташкента к юбилейной дате будет построен прекрасный парк Победы. Проектно-строительные работы уже начаты. Этот парк станет еще одним практическим воплощением нашего преклонения перед подвигом народа в той жестокой войне.

И, конечно, в парке на основе разработанного современного архитектурного проекта будет возведен Музей славы. В формировании этого величественного мемориального комплекса, в том числе экспозиции музея, мы будем опираться на предложения и рекомендации наших уважаемых ветеранов, ученых-историков, творческой интеллигенции и широкой общественности.

В связи с этим, думаю, нам следует более глубоко изучать нелегкий жизненный путь наших соотечественников, внесших достойный вклад в Великую Победу, их мужество и героизм, проводить по этой тематике новые научные исследования, создавать яркие художественные произведения, кинофильмы, спектакли. Молодежь должна осознавать, благодаря кому в течение почти 75-ти лет мы живем в мире и спокойствии, не зная, что такое война.

К большому сожалению, все меньше остается среди нас тех, кто принимал непосредственное участие в кровопролитных боях. И такие люди, каждое их слово имеют для нас особую ценность.

Нам нужно собирать все свидетельства очевидцев войны, данные о героях и доводить их до населения. Было бы целесообразно организовать на местах, в образовательных учреждениях постоянно действующие экспозиции «Герои нашей махалли», «Защитники Родины».

При этом здесь должны быть отражены фактические данные не только об участниках Второй мировой войны, но также о солдатах и офицерах, проявивших мужество при защите нашей мирной и благополучной жизни в годы независимости.

Именно так мы сможем донести до потомков свою великую историю, передать им славные традиции мужества и отваги. Если не начать эту работу сегодня, завтра уже может быть поздно.

Пользуясь возможностью, я призываю всех вас еще глубже, еще активнее изучать историю. Эффективно противостоять различным вызовам и угрозам современного мира может лишь тот, кто делает выводы из уроков истории. Он способен объективно и справедливо оценить и нынешнюю ситуацию, и будущие процессы. В наше непростое, стремительно меняющееся время это является самым важным условием обеспечения мира, стабильности и прогресса.

Дорогие друзья!

Когда мы говорим о подвиге народа в годы войны, перед нами прежде всего предстает образ Матери. Ведь это она воспитала храбрых и отважных сыновей, которые считают защиту Родины и народа делом чести, это она больше всех испытала на себе горечь и тяготы жестокой войны.

В нашей стране немало таких стойких и терпеливых, обладающих твердой волей женщин. В годы войны именно они стали олицетворением священного образа Родины-матери.

Хочу привести один пример. До войны в поселке Ханабад Зангиатинского района Ташкентской области жила семья Холмата и Зульфии Закировых. После смерти мужа Зульфия одна воспитала пятерых сыновей и дочь.

Во Второй мировой войне она потеряла всех своих сыновей – Исокджона, Ахмаджона, Мамаджона, Вахобджона, Юсуфджона.

Безусловно, не каждый способен устоять под таким жестоким ударом судьбы. Ведь для матери нет страшнее раны и сильнее боли, чем гибель детей.

Однако Зульфия Закирова смогла выдержать это немыслимое испытание. Какой непоколебимой, железной волей должен обладать человек, который пять раз подвергался таким мучительным страданиям и каждый раз, находя в себе силы, твердо вставал на ноги, чтобы жить дальше!

В этой кровавой войне овдовели четыре ее невестки, осиротели пятеро внуков. Сама она носила траур всю оставшуюся жизнь. Но ни на миг не покидали ее, придавали ей силы память о сыновьях, надежда на то, что осуществятся мечты и чаяния ее невесток и внуков.

Заботясь об их дальнейшей судьбе, Зульфия-ая говорила невесткам: «Можете устраивать свою личную жизнь, я не против». А те, следуя примеру Зульфии-ая, поддерживали ее, оставались верными своим погибшим супругам и семье.

Думаю, в этом и заключаются подлинное мужество и стойкость узбекских женщин, узбекского народа.

Это и есть ода великой любви и верности.

Вот с кого молодежь должна брать пример! Сталкиваясь с различными трудностями в жизни, молодой человек должен не терять надежду, идти только вперед, и лишь так он преодолеет любые испытания. В этом плане, несомненно, жизненный подвиг семьи Закировых может стать школой воспитания подрастающего поколения.

Как гласит народная мудрость: «Память о подвиге живет вечно». Уверен, что наша общественность поддержит предложение о том, чтобы в создаваемом в Ташкенте парке Победы установить в честь простой узбекской женщины Зульфии Закировой, ее сыновей-героев и невесток величественный памятник и назвать его «Ода стойкости».

Уважаемые участники встречи!

Происходящие сегодня в стране беспрецедентные преобразования, обновление жизни требуют от всех нас еще большей мобилизации своих сил и возможностей. Нашей главной задачей остается сохранение мира, развитие сотрудничества, взаимовыгодных и дружественных связей со всеми государствами ближнего и дальнего зарубежья, прежде всего с соседними странами. Это и впредь будет одним из приоритетных направлений внешней политики Узбекистана.

В то же время мы никогда не должны забывать, что в мире по-прежнему есть силы, стремящиеся разрушить бесценное богатство – мир, разжечь огонь войны между различными народами, усугубить национальные и религиозные конфликты. В борьбе с этими деструктивными силами решающую роль играют постоянная бдительность и внимание, сплоченность и единство нашего народа.

В этой связи мы осуществляем огромную работу по дальнейшему повышению боевой мощи и потенциала Вооруженных Сил Узбекистана – надежного защитника нашей свободной и мирной жизни, нашей независимости, укреплению единства армии и народа.

В нынешнее чрезвычайно сложное и неспокойное время особое значение приобретают воспитание молодежи в духе патриотизма, ограждение ее от воздействия различных чуждых нам идей.

Мужество и героизм, славные традиции наших уважаемых ветеранов, несомненно, всегда будут для нас лучшим примером в успешной реализации таких важных задач.

Мы очень дорожим вашими мудрыми советами и наставлениями, вашей практической и моральной поддержкой в проведении реформ, цель которых – обеспечить нашему народу достойную жизнь. Мы высоко ценим это и очень гордимся вами!

Пользуясь случаем, еще раз от имени народа Узбекистана и от себя лично выражаю вам глубокую признательность за сегодняшнюю свободную и мирную жизнь, чистое небо над нашей Родиной.

Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, мира и достатка вашим семьям.

Поздравляю всех вас с праздником Великой Победы!



С чувством гордости за бессмертный подвиг народа, уважением и почтением ко всем нашим ветеранам мы выражаем им огромную благодарность за мужество и отвагу, проявленные на полях сражений и на трудовом фронте.Честь и слава вам, уважаемые ветераны!Вечная память отдавшим свои жизни за Великую Победу!Безусловно, сколько бы ни прошло десятилетий, ценность и значение этой Победы будут только расти.Тысячи наших соотечественников вместе с представителями других народов проявили подлинный героизм в той страшной войне. На протяжении 74 лет их великий подвиг является для всех нас школой мужества, источником гордости, и так будет всегда.9 Мая – День Победы, праздник, выстраданный народом, день великой славы сыновей нашей Родины, которые прошли трудными дорогами войны и ценой немыслимых жертв разгромили фашизм.Это наша общая великая история, которая никогда не забудется, это наше великое духовное богатство, которое никто не сможет у нас отнять.Эта славная история придает нам сил и энергии, вдохновляет на новые свершения. Она призывает нас ценить и беречь мир, жить в дружбе и согласии со всеми народами, вместе строить общее будущее.В эти праздничные и в то же время скорбные дни мы вновь и вновь вспоминаем годы войны, чтобы сделать необходимые выводы из прошлого.В самой страшной в истории человечества войне участвовали свыше 1,5 миллиона граждан Узбекистана. Более полумиллиона из них погибли, почти 133 тысячи пропали без вести, свыше 60 тысяч вернулись с войны инвалидами.Более 120 тысяч солдат и офицеров из Узбекистана за проявленный на полях сражений героизм награждены орденами и медалями. Следует особо отметить, что 280 из них удостоены звания Героя Советского Союза, 82 награждены орденами «Славы» всех трех степеней.В те огненные годы весь народ Узбекистана от мала до велика жил и неустанно трудился с единой целью:«Все – для фронта, все – для победы!». Республика превратилась в надежный тыл по обеспечению фронта.В годы войны из Узбекистана было поставлено более 2 тысяч самолетов, военно-санитарные поезда, огромное количество боеприпасов, полевых кухонь, палаток, продовольствия, одежды и другой продукции.Народ Узбекистана принял около 1 миллиона человек из прифронтовых районов, согревал их своей добротой, делился подчас последним куском хлеба. С особой теплотой и любовью наши соотечественники встретили 200 тысяч эвакуированных детей, лишившихся родных и близких, многих из них со словами «Ты не сирота!» взяли на воспитание в семьи.Конечно, эти цифры – не просто статистика. Они призывают нас никогда не забывать о последствиях той страшной войны, ценить нынешнюю мирную и прекрасную жизнь, быть бдительными, воспитывать молодежь в духе любви и преданности Родине.Уважаемые соотечественники!Как вы знаете, в Узбекистане особое внимание и забота о ветеранах Второй мировой войны и трудового фронта являются приоритетным направлением государственной политики.Мы перед ними в неоплатном долгу за нынешнюю мирную и свободную жизнь, за счастье и благополучие наших детей. Почитать и заботиться об этих дорогих для нас людях, создавать все условия для обеспечения их здоровья, счастливой и достойной жизни является священным долгом каждого из нас, прежде всего руководителей всех уровней.Мы продолжим начатую в этом направлении комплексную работу, мобилизуя все силы и возможности нашего государства и общества.Дорогие друзья!В следующем году в международном масштабе будет широко отмечаться 75-летие Великой Победы. Совместно со странами СНГ мы проводим огромную подготовительную работу, чтобы достойно и на высоком уровне отметить эту знаменательную дату.В настоящее время к изданию готовится книга-альбом, посвященная вкладу народа Узбекистана в Победу над фашизмом, в которой будут представлены важные исторические факты.Хочу также сообщить, что в одном из самых живописных мест Ташкента к юбилейной дате будет построен прекрасный парк Победы. Проектно-строительные работы уже начаты. Этот парк станет еще одним практическим воплощением нашего преклонения перед подвигом народа в той жестокой войне.И, конечно, в парке на основе разработанного современного архитектурного проекта будет возведен Музей славы. В формировании этого величественного мемориального комплекса, в том числе экспозиции музея, мы будем опираться на предложения и рекомендации наших уважаемых ветеранов, ученых-историков, творческой интеллигенции и широкой общественности.В связи с этим, думаю, нам следует более глубоко изучать нелегкий жизненный путь наших соотечественников, внесших достойный вклад в Великую Победу, их мужество и героизм, проводить по этой тематике новые научные исследования, создавать яркие художественные произведения, кинофильмы, спектакли. Молодежь должна осознавать, благодаря кому в течение почти 75-ти лет мы живем в мире и спокойствии, не зная, что такое война.К большому сожалению, все меньше остается среди нас тех, кто принимал непосредственное участие в кровопролитных боях. И такие люди, каждое их слово имеют для нас особую ценность.Нам нужно собирать все свидетельства очевидцев войны, данные о героях и доводить их до населения. Было бы целесообразно организовать на местах, в образовательных учреждениях постоянно действующие экспозиции «Герои нашей махалли», «Защитники Родины».При этом здесь должны быть отражены фактические данные не только об участниках Второй мировой войны, но также о солдатах и офицерах, проявивших мужество при защите нашей мирной и благополучной жизни в годы независимости.Именно так мы сможем донести до потомков свою великую историю, передать им славные традиции мужества и отваги. Если не начать эту работу сегодня, завтра уже может быть поздно.Пользуясь возможностью, я призываю всех вас еще глубже, еще активнее изучать историю. Эффективно противостоять различным вызовам и угрозам современного мира может лишь тот, кто делает выводы из уроков истории. Он способен объективно и справедливо оценить и нынешнюю ситуацию, и будущие процессы. В наше непростое, стремительно меняющееся время это является самым важным условием обеспечения мира, стабильности и прогресса.Дорогие друзья!Когда мы говорим о подвиге народа в годы войны, перед нами прежде всего предстает образ Матери. Ведь это она воспитала храбрых и отважных сыновей, которые считают защиту Родины и народа делом чести, это она больше всех испытала на себе горечь и тяготы жестокой войны.В нашей стране немало таких стойких и терпеливых, обладающих твердой волей женщин. В годы войны именно они стали олицетворением священного образа Родины-матери.Хочу привести один пример. До войны в поселке Ханабад Зангиатинского района Ташкентской области жила семья Холмата и Зульфии Закировых. После смерти мужа Зульфия одна воспитала пятерых сыновей и дочь.Во Второй мировой войне она потеряла всех своих сыновей – Исокджона, Ахмаджона, Мамаджона, Вахобджона, Юсуфджона.Безусловно, не каждый способен устоять под таким жестоким ударом судьбы. Ведь для матери нет страшнее раны и сильнее боли, чем гибель детей.Однако Зульфия Закирова смогла выдержать это немыслимое испытание. Какой непоколебимой, железной волей должен обладать человек, который пять раз подвергался таким мучительным страданиям и каждый раз, находя в себе силы, твердо вставал на ноги, чтобы жить дальше!В этой кровавой войне овдовели четыре ее невестки, осиротели пятеро внуков. Сама она носила траур всю оставшуюся жизнь. Но ни на миг не покидали ее, придавали ей силы память о сыновьях, надежда на то, что осуществятся мечты и чаяния ее невесток и внуков.Заботясь об их дальнейшей судьбе, Зульфия-ая говорила невесткам: «Можете устраивать свою личную жизнь, я не против». А те, следуя примеру Зульфии-ая, поддерживали ее, оставались верными своим погибшим супругам и семье.Думаю, в этом и заключаются подлинное мужество и стойкость узбекских женщин, узбекского народа.Это и есть ода великой любви и верности.Вот с кого молодежь должна брать пример! Сталкиваясь с различными трудностями в жизни, молодой человек должен не терять надежду, идти только вперед, и лишь так он преодолеет любые испытания. В этом плане, несомненно, жизненный подвиг семьи Закировых может стать школой воспитания подрастающего поколения.Как гласит народная мудрость: «Память о подвиге живет вечно». Уверен, что наша общественность поддержит предложение о том, чтобы в создаваемом в Ташкенте парке Победы установить в честь простой узбекской женщины Зульфии Закировой, ее сыновей-героев и невесток величественный памятник и назвать его «Ода стойкости».Уважаемые участники встречи!Происходящие сегодня в стране беспрецедентные преобразования, обновление жизни требуют от всех нас еще большей мобилизации своих сил и возможностей. Нашей главной задачей остается сохранение мира, развитие сотрудничества, взаимовыгодных и дружественных связей со всеми государствами ближнего и дальнего зарубежья, прежде всего с соседними странами. Это и впредь будет одним из приоритетных направлений внешней политики Узбекистана.В то же время мы никогда не должны забывать, что в мире по-прежнему есть силы, стремящиеся разрушить бесценное богатство – мир, разжечь огонь войны между различными народами, усугубить национальные и религиозные конфликты. В борьбе с этими деструктивными силами решающую роль играют постоянная бдительность и внимание, сплоченность и единство нашего народа.В этой связи мы осуществляем огромную работу по дальнейшему повышению боевой мощи и потенциала Вооруженных Сил Узбекистана – надежного защитника нашей свободной и мирной жизни, нашей независимости, укреплению единства армии и народа.В нынешнее чрезвычайно сложное и неспокойное время особое значение приобретают воспитание молодежи в духе патриотизма, ограждение ее от воздействия различных чуждых нам идей.Мужество и героизм, славные традиции наших уважаемых ветеранов, несомненно, всегда будут для нас лучшим примером в успешной реализации таких важных задач.Мы очень дорожим вашими мудрыми советами и наставлениями, вашей практической и моральной поддержкой в проведении реформ, цель которых – обеспечить нашему народу достойную жизнь. Мы высоко ценим это и очень гордимся вами!Пользуясь случаем, еще раз от имени народа Узбекистана и от себя лично выражаю вам глубокую признательность за сегодняшнюю свободную и мирную жизнь, чистое небо над нашей Родиной.Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, мира и достатка вашим семьям.