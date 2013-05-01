Carrera здесь уже была

Средства массовой информации Узбекистана, со ссылкой на «Узтекстильпром», сообщили о планах итальянцев организовать в нашей стране пошив джинсов Carrera. Такое намерение, дескать было высказано в ходе заседания межправительственной рабочей группы.
Отметим, что этот итальянский бренд уже имел печальный опыт присутствия в Узбекистане в девяностые. Тогда в Ангрене корпус для пошива джинсовых костюмов в качестве вклада в уставный фонд совместного предприятия построили трест «Узстальконструкция» и его алмалыкское управление.
Наивные и доверчивые итальянцы поставили оборудование, ткань, фурнитуру, лекала и привезли закройщиков. В швеях недостатка не было. Фирменные джинсовые костюмы практически в полном объеме шли на экспорт, но продолжалось это недолго. Успешный бизнес кому-то приглянулся. Управляющий трестом Валерий Левицкий успел покинуть страну. Начальника алмалыкского управления «Стальмонтаж» Александра Африкантова осудили на 16 лет. Штучный специалист, на свободу он вышел досрочно, но искушать судьбу далее не стал и сменил страну постоянного проживания.
Совместное предприятие благополучно померло. Итальянцам выставили условия, при которых было проще прекратить производство. Страна не досчиталась налогов. Швеи-мотористки остались без денег и без работы.
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