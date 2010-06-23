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Только за фантики

В Ташкенте задержан гражданин, пытавшийся продать свою квартиру за доллары. Сделки в долларах США - обычная практика в Узбекистане, где уровень инфляции почти три десятилетия не опускается ниже двузначных цифр, а устойчивое недоверие к национальной валюте стало нормой. Сум за пределами Узбекистана – не более чем художественно расписанный фантик.

С какой дури сотрудники правоприменительного ведомства задержали продавца и покупателя квартиры, если на сумы невозможно приобрести недвижимость даже в самой стране, остается загадкой. Либо что-то личное, либо – продемонстрировать непримиримость к нарушениям валютных операций.

Только за фантики


Соб. инф.



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Просмотров: 696     12 мая 2019


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