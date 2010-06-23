Только за фантики



В Ташкенте задержан гражданин, пытавшийся продать свою квартиру за доллары. Сделки в долларах США - обычная практика в Узбекистане, где уровень инфляции почти три десятилетия не опускается ниже двузначных цифр, а устойчивое недоверие к национальной валюте стало нормой. Сум за пределами Узбекистана – не более чем художественно расписанный фантик.



С какой дури сотрудники правоприменительного ведомства задержали продавца и покупателя квартиры, если на сумы невозможно приобрести недвижимость даже в самой стране, остается загадкой. Либо что-то личное, либо – продемонстрировать непримиримость к нарушениям валютных операций.



С какой дури сотрудники правоприменительного ведомства задержали продавца и покупателя квартиры, если на сумы невозможно приобрести недвижимость даже в самой стране, остается загадкой. Либо что-то личное, либо – продемонстрировать непримиримость к нарушениям валютных операций.