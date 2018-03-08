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Тупость, безграмотность и вседозволенность

Информация Департамента Генеральной прокуратуры о задержании продавца и покупателя частного жилья в момент совершения сделки в иностранной валюте свидетельствует об абсолютной безграмотности прокурорских. Согласно постановлению Верховного суда Узбекистана, продажа частного имущества за иностранную валюту не считается преступлением ни по ст. 177, ни по ст. 189 Уголовного кодекса. Есть специальное постановление пленума Верховного суда, разъясняющее правоприменительную практику.

Незаконным приобретением или сбытом валютных ценностей признается приобретение или сбыт валютных ценностей, осуществляемые с нарушением правил покупки, продажи или обмена на территории Узбекистана в момент их осуществления.Возбуждение уголовного дела по факту продажи квартиры за СКВ – чистейшей воды беспредел, базирующийся не только на безграмотности, но и на вседозволенности, уверены юристы, к которым наше издание обратилось за комментарием.

Напомним, что сутками ранее Департамент Генеральной прокуратуры сообщил о том, что пресек якобы незаконную валютную операцию, связанную с продажей квартиры в Ташкенте,  и возбудил уголовное дело в отношении её участников.

Тупость, безграмотность и вседозволенность


Соб. инф.



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Просмотров: 3640     12 мая 2019


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