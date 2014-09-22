Гаечный ключ с гарантией



Президент Узбекистана подписал закон, гарантирующий депутатам Законодательной палаты и членам Сената трудоустройство по истечении срока полномочий в парламенте страны. Их будут обязаны взять либо на должность, занимаемую до того, как сподобились назваться «народными избранниками», либо на более высокую, вне зависимости от личной квалификации и потребности в специалистах.



Отметим, что двухпалатный парламент Узбекистана – структура сугубо декоративная, абсолютно не влияющая ни на внутреннюю, ни на внешнюю политику страны. На протяжении последних 27-ми лет - это ручной инструмент главы государства, используемый им для придания легитимности происходящим или планируемым изменениям. Не оппонент, не соратник и даже не попутчик, а обычный ручной инструмент. Своего рода карманный гаечный ключ, с помощью которого можно либо закрутить гайки, либо ослабить.



Думающих гаечных ключей не бывает.



Отметим, что двухпалатный парламент Узбекистана – структура сугубо декоративная, абсолютно не влияющая ни на внутреннюю, ни на внешнюю политику страны. На протяжении последних 27-ми лет - это ручной инструмент главы государства, используемый им для придания легитимности происходящим или планируемым изменениям. Не оппонент, не соратник и даже не попутчик, а обычный ручной инструмент. Своего рода карманный гаечный ключ, с помощью которого можно либо закрутить гайки, либо ослабить.