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Гаечный ключ с гарантией

Президент Узбекистана подписал закон, гарантирующий депутатам Законодательной палаты и членам Сената трудоустройство по истечении срока полномочий в парламенте страны. Их будут обязаны взять либо на должность, занимаемую до того, как сподобились назваться «народными избранниками», либо на более высокую, вне зависимости от личной квалификации и потребности в специалистах.

Отметим, что двухпалатный парламент Узбекистана – структура сугубо декоративная, абсолютно не влияющая ни на внутреннюю, ни на внешнюю политику страны. На протяжении последних 27-ми лет - это ручной инструмент главы государства, используемый им для придания легитимности происходящим или планируемым изменениям. Не оппонент, не соратник и даже не попутчик, а обычный ручной инструмент. Своего рода карманный гаечный ключ, с помощью которого можно либо закрутить гайки, либо ослабить.

Думающих гаечных ключей не бывает.

Гаечный ключ с гарантией


Соб. инф.



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Просмотров: 1560     14 мая 2019


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