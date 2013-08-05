

Трое суток понадобилось Генеральной прокуратуре Узбекистана для опровержения информации о задержании участников купли-продажи личного жилья за валюту, распространенной местными СМИ и тиражированной за рубежом.



Вряд ли местный информационный портал высосал факт задержания из пальца или предал его огласке, опираясь на социальные сети. Скорее всего, изданию его «слили» сами прокурорские, на всякий случай попросив до поры до времени не указывать источник. На эту вероятность наводит





Когда же наше издание заявило о противозаконности привлечения продавца и покупателя личной недвижимости, сославшись на постановление Верховного суда, прокуратура включила заднюю. Думала, правда, долго - более трех суток. Вспоминается хорошо забытое: «Как надену портупею - так…»



Вряд ли местный информационный портал высосал факт задержания из пальца или предал его огласке, опираясь на социальные сети. Скорее всего, изданию его «слили» сами прокурорские, на всякий случай попросив до поры до времени не указывать источник. На эту вероятность наводит указание статей Уголовного кодекса, по которым задержанных собирались привлечь к ответственности. Журналисты статей точно не помнят, да и не знают.