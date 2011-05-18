После пожара и суд – насос

15 мая, выступая перед журналистами в Агентстве информации и массовых коммуникаций, председатель Верховного суда Узбекистана Козим Камилов ввел представителей прессы в заблуждение относительно их права освещать ход судебного следствия. За неимением альтернативы, цитируем председателя по местному информационному порталу, опубликовавшему краткий отчёт со встречи: «Никто не имеет права публиковать информацию с судебного процесса и предполагать об исходе дела до тех пор, пока решение суда или приговор не вступят в законную силу» (грамматические ошибки оригинала исправили).

Если говорить об уголовном судопроизводстве, журналист для того и идет в зал заседаний, чтобы сопоставить доказательства, полученные в ходе следствия, с теми, что нашли подтверждение в суде. Классический пример: подсудимые нередко отказываются от собственных показаний, заявляя, что дали их под пытками. Пытки – тоже не редкость. Или почему нельзя рассказать общественности о заявлении защиты подсудимого, выявившей фальсификацию доказательств? Почему надо непременно дождаться приговора? После пожара (приговора) и суд насос - так что ли? Нет, слава Богу, пока в нашей стране таких запретов. И очень хочется верить, что они не появятся.

Когда же мы поймем, что освещение в прессе судебных процессов – это содействие правосудию, а не препятствование его совершению. Опасаются огласки либо безграмотные, либо ангажированные судьи. Либо – два в одном...







