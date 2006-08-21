По лекалам Вышинского

В последнее время практикующим юристам поступают запросы на предложения по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства. Что, безусловно, актуально. Адвокаты в личных беседах, на профессиональных площадках обсуждают недостатки уголовного судопроизводства и, соответственно, высказывают свои мнения об их устранении. Ниже я обозначу некоторые темы, которые часто становятся предметом обсуждения.





Арест как способ давления





Я считаю излишним частое и необоснованное применение в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу. В уголовном судопроизводстве, особенно на стадии предварительного следствия, сложилась порочная система, при которой лицо, привлечённое к уголовной ответственности, безжалостно поражается в правах. Наиболее жестко проявляется поражение, если в отношении лица избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В результате ущемления прав часто имеет место фиксация показаний арестованного не в виде свободного рассказа, согласно статье 101 УПК, а в форме навязанного следователем изложения событий.





Наиболее вредные последствия поражения в правах проявляются в самооговоре арестованного и дачи им ложных показаний в отношении других лиц. К сожалению, имеют место случаи, когда самооговор и ложные показания в отношении других лиц становятся царицей доказательств вины гражданина.





Применение ареста — это не просто формальное исполнение рекомендации закона, а способ, позволяющий следователю, сильно не напрягаясь интеллектуально и профессионально, получить признательные показания от арестованного даже в тех преступлениях, которые он не совершал. Имеются многочисленные свидетельства, что следователи попустительствуют избиению арестованных, применению к ним пыток, созданию невыносимых условий содержания под стражей. Цель - склонить их к «удобным» для следствия показаниям. Результатом применения ареста является самооговор арестованных и дача ими ложных показаний. Показания излагаются в обвинительном заключении, а в уголовном деле царицей доказательств становится признание подследственного в совершении преступления.





Необходимо, внести в УПК изменения, согласно которым избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подследственного стало бы исключением, а не правилом, как сейчас. Тогда признание перестанет быть «царицей доказательств». Если подсудимому назначается наказание в виде лишения свободы, то взятие под стражу должно происходить в суде в момент оглашения приговора.





Основными аргументами для применения в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу должны быть обоснованные опасения в том, что обвиняемый опасен для общества, может скрыться от следствия и суда или может препятствовать ходу расследования. Будет правильно, если законодательно закрепить, что отказ обвиняемого, подсудимого от первоначально заявленных признательных показаний приравнен к тому, что его признательные показания не являются доказательством по делу. Тем самым, мотивировать следователя на добычу любых доказательств, кроме доказательств, полученных в результате допроса арестованного. Можно даже включить в УПК норму о том, что признательные показания обвиняемого вообще не рассматриваются судом, как доказательство совершения преступления.





Кому выгодна надуманная секретность





Абсолютное большинство дел, которым присвоен статус секретных, не имеет ничего общего с защитой государственных интересов. Истинная цель следователя, прокурора, а затем и суда - максимально затруднить защиту обвиняемого, облегчив работу себе. В результате засекречивания подследственный, подсудимый и его адвокат не имеют права копировать документы уголовного дела, запрашивать необходимую для адвокатской защиты информацию, доносить содержание материалов до организаций, не являющихся профильными в вопросах уголовного производства, доводить до общественности и СМИ информацию и обстоятельства о нарушении прав его подзащитного.





Предлагаю внести в УПК норму, согласно которой вопрос придания уголовному делу статуса секретного должен решаться на уровне Генерального прокурора, его заместителей и прокуроров областей. Процедура должна быть затруднена тем, что следователь-инициатор добязан документально, со ссылкой на Закон «О защите государственных секретов» и на Перечень сведений, подлежащих засекречиванию, утвержденный Кабинетом Министров, обосновать необходимость засекречивания материалов дела.

Но и это не все. У обвиняемого и его адвоката должно быть право на обжалование постановления Генерального прокурора, его заместителей и прокуроров областей о придании делу статуса секретного в суд по уголовным делам соответствующего уровня (области и республики). Статус секретности должен прекращаться с момента принятия судьей уголовного дела к своему производству.





В свою очередь, судья при необходимости вправе вновь принять решение о придании делу статуса секретного. Но лишь в том случае, если это вытекает из упомянутых выше закона и перечня.





Следует отказаться от института признания всего уголовного дела секретным. Поэтому, при передаче дела в суд, или приостановлении и/или прекращения производства по делу, отдельным постановлением следователя по согласованию с прокурором следует определять перечень документов в нем, которым присваивается гриф «секретно». В УПК должна быть введена глава о процедуре и критериях признания материалов дела секретными.





Сергей Майоров, адвокат АФ Simay kom





От редакции: материал опубликован в журнале «Адвокат», с согласия автора перепечатываем с сокращениями.



