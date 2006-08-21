 Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Взгляд непостороннего По лекалам Вышинского
 
  1. Народ
  2. Власть
  3. Право
  4. Политика
  5. Экономика
  6. Взгляд непостороннего
  7. Ракурс
  8. Версия
  9. Говорят
  10. Ситуация
  11. Факт
  12. Связи
  13. Соседи
  14. Братья
  15. Бывает...
  16. Культура
  17. Спорт
  18. Резонанс
  19. Цитата
  20. Мнение
  21. Ретро
  22. Дата
  23. Лица
  24. Криминал
  25. Компромат

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА



Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.


Рассылка новостей


По лекалам Вышинского

В последнее время практикующим юристам поступают запросы на предложения по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства. Что, безусловно, актуально. Адвокаты в личных беседах, на профессиональных площадках обсуждают недостатки уголовного судопроизводства и, соответственно, высказывают свои мнения об их устранении. Ниже я обозначу некоторые темы, которые часто становятся предметом обсуждения.

Арест как способ давления

Я считаю излишним частое и необоснованное применение в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу. В уголовном судопроизводстве, особенно на стадии предварительного следствия, сложилась порочная система, при которой лицо, привлечённое к уголовной ответственности, безжалостно поражается в правах. Наиболее жестко проявляется поражение, если в отношении лица избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В результате ущемления прав часто имеет место фиксация показаний арестованного не в виде свободного рассказа, согласно статье 101 УПК, а в форме навязанного следователем изложения событий.

Наиболее вредные последствия поражения в правах проявляются в самооговоре арестованного и дачи им ложных показаний в отношении других лиц. К сожалению, имеют место случаи, когда самооговор и ложные показания в отношении других лиц становятся царицей доказательств вины гражданина. 

Применение ареста — это не просто формальное исполнение рекомендации закона, а способ, позволяющий следователю, сильно не напрягаясь интеллектуально и профессионально, получить признательные показания от арестованного даже в тех преступлениях, которые он не совершал. Имеются многочисленные свидетельства, что следователи попустительствуют избиению арестованных, применению к ним пыток, созданию невыносимых условий содержания под стражей. Цель - склонить их к «удобным» для следствия показаниям. Результатом применения ареста является самооговор арестованных и дача ими ложных показаний. Показания излагаются в обвинительном заключении, а в уголовном деле царицей доказательств становится признание подследственного в совершении преступления. 

Необходимо, внести в УПК изменения, согласно которым избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подследственного стало бы исключением, а не правилом, как сейчас. Тогда признание перестанет быть «царицей доказательств». Если подсудимому назначается наказание в виде лишения свободы, то взятие под стражу должно происходить в суде в момент оглашения приговора. 

Основными аргументами для применения в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу должны быть обоснованные опасения в том, что обвиняемый опасен для общества, может скрыться от следствия и суда или может препятствовать ходу расследования. Будет правильно, если законодательно закрепить, что отказ обвиняемого, подсудимого от первоначально заявленных признательных показаний приравнен к тому, что его признательные показания не являются доказательством по делу. Тем самым, мотивировать следователя на добычу любых доказательств, кроме доказательств, полученных в результате допроса арестованного. Можно даже включить в УПК норму о том, что признательные показания обвиняемого вообще не рассматриваются судом, как доказательство совершения преступления. 

Кому выгодна надуманная секретность

Абсолютное большинство дел, которым присвоен статус секретных, не имеет ничего общего с защитой государственных интересов. Истинная цель следователя, прокурора, а затем и суда - максимально затруднить защиту обвиняемого, облегчив работу себе. В результате засекречивания подследственный, подсудимый и его адвокат не имеют права копировать документы уголовного дела, запрашивать необходимую для адвокатской защиты информацию, доносить содержание материалов до организаций, не являющихся профильными в вопросах уголовного производства, доводить до общественности и СМИ информацию и обстоятельства о нарушении прав его подзащитного. 

Предлагаю внести в УПК норму, согласно которой вопрос придания уголовному делу статуса секретного должен решаться на уровне Генерального прокурора, его заместителей и прокуроров областей. Процедура должна быть затруднена тем, что следователь-инициатор добязан документально, со ссылкой на Закон «О защите государственных секретов» и на Перечень сведений, подлежащих засекречиванию, утвержденный Кабинетом Министров, обосновать необходимость засекречивания материалов дела.
 
Но и это не все. У обвиняемого и его адвоката должно быть право на обжалование постановления Генерального прокурора, его заместителей и прокуроров областей о придании делу статуса секретного в суд по уголовным делам соответствующего уровня (области и республики). Статус секретности должен прекращаться с момента принятия судьей уголовного дела к своему производству. 

В свою очередь, судья при необходимости вправе вновь принять решение о придании делу статуса секретного. Но лишь в том случае, если это вытекает из упомянутых выше закона и перечня.

Следует отказаться от института признания всего уголовного дела секретным. Поэтому, при передаче дела в суд, или приостановлении и/или прекращения производства по делу, отдельным постановлением следователя по согласованию с прокурором следует определять перечень документов в нем, которым присваивается гриф «секретно». В УПК должна быть введена глава о процедуре и критериях признания материалов дела секретными. 

Сергей Майоров, адвокат АФ Simay kom

От редакции: материал опубликован в журнале «Адвокат», с согласия автора перепечатываем с сокращениями.

По лекалам Вышинского






Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 1988     17 мая 2019


Пересечения по теме
  • Прояви бдительность и помоги родине 21 августа 2006 в рубрике Взгляд непостороннего
  • Покушение на бешик 22 декабря 2008 в рубрике Взгляд непостороннего
  • Ох, полным полна моя коробочка 13 октября 2014 в рубрике Взгляд непостороннего
  • Покатились глаза собачьи... 27 августа 2013 в рубрике Взгляд непостороннего
  • Попугаи из Perfectum Mobile 28 июля 2009 в рубрике Взгляд непостороннего
  • Понеслась езда по кочкам 8 февраля 2008 в рубрике Взгляд непостороннего
  • Водопровод по-китайски 5 января 2017 в рубрике Взгляд непостороннего
  • Последний «Бек» 16 сентября 2009 в рубрике Взгляд непостороннего
  • 300 процентов граждан Узбекистана поддерживают политику президента 23 августа 2006 в рубрике Взгляд непостороннего
  • Потоп городского значения 31 мая 2014 в рубрике Взгляд непостороннего
  • На фига попу гармонь, если поп себе на уме 5 мая 2006 в рубрике Взгляд непостороннего
  • Власть роет себе яму, полагая, что возводит постамент 30 сентября 2006 в рубрике Взгляд непостороннего
  • Ислама Каримова в Вашингтон не пригласят. Пока… 2 марта 2007 в рубрике Взгляд непостороннего
  • Дорогая Победа 6 мая 2006 в рубрике Взгляд непостороннего
  • Профанация образования получила подтверждение 21 июля 2006 в рубрике Взгляд непостороннего


    •
     
    Архив новостей
    «    Май 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    		 







         		Последние новости по рубрикам
    1. Нет сегодня в стране таких
      18 мая 2019 в рубрике Лица
    2. По лекалам Вышинского
      17 мая 2019 в рубрике Взгляд непостороннего
    3. После пожара и суд – насос
      16 мая 2019 в рубрике Ракурс
    4. Как надену портупею…
      16 мая 2019 в рубрике Резонанс
    5. Гаечный ключ с гарантией
      14 мая 2019 в рубрике Факт
    6. Откуда дровишки?
      13 мая 2019 в рубрике Ситуация
    7. На зоне не засидится
      13 мая 2019 в рубрике Право
    8. Тупость, безграмотность и вседозволенность
      12 мая 2019 в рубрике Право
    9. Только за фантики
      12 мая 2019 в рубрике Бывает...
    10. Carrera здесь уже была
      12 мая 2019 в рубрике Ретро
    11. Товарищи не понимают...
      11 мая 2019 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    12. Мы хлеба горбушку - и ту пополам
      10 мая 2019 в рубрике Дата
    13. Никто не хотел умирать
      9 мая 2019 в рубрике Дата
    14. Прокурорский интерес
      8 мая 2019 в рубрике Ситуация
    15. Сотрудничество не планируют
      8 мая 2019 в рубрике Резонанс
    16. Брал или не брал - вот, в чём вопрос
      7 мая 2019 в рубрике Право
    17. До седьмого колена
      6 мая 2019 в рубрике Факт
    18. А ты записался в ЭмираТы?
      5 мая 2019 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    19. Ни биографии, ни фотографии
      4 мая 2019 в рубрике Лица
    20. Чтобы помнили
      2 мая 2019 в рубрике Дата
    21. Не пойман - не вор
      2 мая 2019 в рубрике Ракурс
    22. Дом и заинтересованные лица
      1 мая 2019 в рубрике Право
    23. Критику рекомендовали согласовывать
      30 апреля 2019 в рубрике Ракурс
    24. Ограничение аппетита
      30 апреля 2019 в рубрике Факт
    25. Artel и кредиты баранами
      28 апреля 2019 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    		 Самые популярные материалы за месяц
    1. Ни биографии, ни фотографии  (13744 просмотров)
      4 мая 2019 с сайта Лица
    2. Тупость, безграмотность и вседозволенность  (12264 просмотров)
      12 мая 2019 с сайта Право
    3. Не пойман - не вор  (10919 просмотров)
      2 мая 2019 с сайта Ракурс
    4. С думой о себе  (9808 просмотров)
      25 апреля 2019 с сайта Бывает...
    5. Дом и заинтересованные лица  (9113 просмотров)
      1 мая 2019 с сайта Право
    6. Прокурорский интерес  (8927 просмотров)
      8 мая 2019 с сайта Ситуация
    7. Сотрудничество не планируют  (8538 просмотров)
      8 мая 2019 с сайта Резонанс
    8. Как это было  (8341 просмотров)
      27 апреля 2019 с сайта Дата
    9. Почему молчат адвокаты  (8282 просмотров)
      22 апреля 2019 с сайта Ракурс
    10. Artel и кредиты баранами  (8069 просмотров)
      28 апреля 2019 с сайта Обзор прессы: тенденции
    11. Не жалешь ты себя, Владимир Александрович  (7987 просмотров)
      22 апреля 2019 с сайта Соседи
    12. А ну-ка, девушки  (7786 просмотров)
      23 апреля 2019 с сайта Народ
    13. Порчу и сглаз снимет Минюст  (7696 просмотров)
      23 апреля 2019 с сайта Бывает...
    14. Понеслась вода по кочкам  (7397 просмотров)
      26 апреля 2019 с сайта Власть
    15. Стратегическое особое  (7384 просмотров)
      20 апреля 2019 с сайта Связи
    16. Имитация влияния  (7194 просмотров)
      27 апреля 2019 с сайта Парламент
    17. Критику рекомендовали согласовывать  (7128 просмотров)
      30 апреля 2019 с сайта Ракурс
    18. Брал или не брал - вот, в чём вопрос  (7056 просмотров)
      7 мая 2019 с сайта Право
    19. До седьмого колена  (6889 просмотров)
      6 мая 2019 с сайта Факт
    20. Ограничение аппетита  (6802 просмотров)
      30 апреля 2019 с сайта Факт
    21. Только за фантики  (6696 просмотров)
      12 мая 2019 с сайта Бывает...
    22. На зоне не засидится  (6321 просмотров)
      13 мая 2019 с сайта Право
    23. Ветераны войны получат вознаграждение  (6320 просмотров)
      25 апреля 2019 с сайта Дата
    24. Carrera здесь уже была  (6156 просмотров)
      12 мая 2019 с сайта Ретро
    25. Мы хлеба горбушку - и ту пополам  (5735 просмотров)
      10 мая 2019 с сайта Дата
     

    Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2018 uzmetronom@gmail.com
    Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства