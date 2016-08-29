

16 мая в Ташкенте после тяжелой и продолжительной болезни скончалась журналист Екатерина Хлоповских.



Она родилась в день окончания Второй мировой войны – 2 сентября 1945 года. Грамотная, энергичная, настырная и дотошная была принята на работу в Главную редакцию вещания на зарубежные страны Гостелерадио Узбекской ССР. Иновещание, если коротко. Во второй половине девяностых представляла в Узбекистане российское информационное агентство «Интерфакс», а затем возглавила местное – «Туркистон Пресс».



Работать она умела и работала по мировым стандартам, стараясь не замечать местной специфики. Не всегда получалось не замечать. Не заметить её было сложно - крупная, резкая, категоричная, но всегда доброжелательная, она могла пробиться к микрофону, у которого её не ждали: «Ислам Абдуганиевич, скажите, пожалуйста…».



Нет сегодня в стране таких.



Прощание с Екатериной Хлоповских состоится 18 мая в 12:30 у православного храма на кладбище Домрабад в Ташкенте.



Она родилась в день окончания Второй мировой войны – 2 сентября 1945 года. Грамотная, энергичная, настырная и дотошная была принята на работу в Главную редакцию вещания на зарубежные страны Гостелерадио Узбекской ССР. Иновещание, если коротко. Во второй половине девяностых представляла в Узбекистане российское информационное агентство «Интерфакс», а затем возглавила местное – «Туркистон Пресс».Работать она умела и работала по мировым стандартам, стараясь не замечать местной специфики. Не всегда получалось не замечать. Не заметить её было сложно - крупная, резкая, категоричная, но всегда доброжелательная, она могла пробиться к микрофону, у которого её не ждали: «Ислам Абдуганиевич, скажите, пожалуйста…».Нет сегодня в стране таких.