Депутат - задним умом крепок

Группа депутатов нижней палаты парламента в составе трех человек выразила сомнение в целесообразности использования в светлое время суток ближнего света фар автомобилей, не оснащенных заводом-изготовителем дневными ходовыми огнями. Спустя 48 дней после принятия постановления правительства, которым было утверждено нововведение, они вспомнили мировой опыт в обеспечении безопасности дорожного движения и пришли к выводу, что Узбекистан его проигнорировал.
Параллельно трое смелых заявили, что размер штрафа за нарушение пользования автомобильными приборами освещения значительно выше, чем в цивилизованных странах в пересчете на средне душевой доход населения. Правда, о том, что штрафы за всё остальное в стране вообще выходят за разумные пределы, депутаты не упомянули.
Восполним пробел в депутатской памяти. В первых числах мая Сенат Узбекистана утвердил поправки в Административный кодекс, обязав всех юридических лиц страны, имеющих автотранспорт, регулярно платить дань частной коммерческой структуре, специализирующейся на обучении водителей автотранспорта.
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