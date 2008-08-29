Депутат - задним умом крепок



Группа депутатов нижней палаты парламента в составе трех человек выразила сомнение в целесообразности использования в светлое время суток ближнего света фар автомобилей, не оснащенных заводом-изготовителем дневными ходовыми огнями. Спустя 48 дней после принятия постановления правительства, которым было утверждено нововведение, они вспомнили мировой опыт в обеспечении безопасности дорожного движения и пришли к выводу, что Узбекистан его проигнорировал.



Параллельно трое смелых заявили, что размер штрафа за нарушение пользования автомобильными приборами освещения значительно выше, чем в цивилизованных странах в пересчете на средне душевой доход населения. Правда, о том, что штрафы за всё остальное в стране вообще выходят за разумные пределы, депутаты не упомянули.



Восполним пробел в депутатской памяти. В первых числах мая Сенат Узбекистана утвердил поправки в Административный кодекс, обязав всех юридических лиц страны, имеющих автотранспорт, регулярно платить дань частной коммерческой структуре, специализирующейся на обучении водителей автотранспорта.



Параллельно трое смелых заявили, что размер штрафа за нарушение пользования автомобильными приборами освещения значительно выше, чем в цивилизованных странах в пересчете на средне душевой доход населения. Правда, о том, что штрафы за всё остальное в стране вообще выходят за разумные пределы, депутаты не упомянули.