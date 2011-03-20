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Очко не железное

13-18 мая 2019 года

Ведущие республиканские газеты 14 мая опубликовали отчет УзА о состоявшемся под председательством президента совещании под заголовком «Рассмотрен ход реализации приоритетных проектов».

В этот же день в печати опубликованы указ «О дополнительных мерах по развитию и расширению рынка ипотечного кредитования».

В печатных СМИ 15 мая распространено отчет УзА под заголовком «Определены задачи по снижению стоимости строительных материалов». В нем речь идет о том, что президент провел совещание, посвященное приоритетным задачам дальнейшего развития индустрии строительных материалов.

В этот же день все республиканские издания опубликовали сообщение «Президент Республики Узбекистан принял делегацию США». В нем говорится о том, что глава государства принял делегацию во главе с губернатором штата Миссисипи.

Кроме того, газеты поместили на своих страницах указ «О мерах по коренному совершенствованию системы поддержки и защиты предпринимательской деятельности» и постановления «О дополнительных мерах по совершенствованию системы приема в высшие образовательные учреждения на основе тестовых испытаний», «О мерах по дальнейшему развитию искусства бахши».

В газетах 16 мая публикуется два сообщения о встречах, которые провел глава государства под заголовками «Шавкат Мирзиёев принял генерального директора корпорации «Росатом» и «Президент Узбекистана принял главу российской компании «Лукойл». Кроме того, СМИ распространили указ «О мерах по определению Навоийской области свободной экономической зоной для инновационных, высокотехнологичных, экспортоориентированных и импортозамещающих производств».

Республиканские издания 17 мая опубликовали большой отчет УзА о посещении главой государства Андижанской области под заголовком «В основу всех наших устремлений заложены улучшение жизни народа, создание фундамента для светлого будущего детей».

В этот же день опубликовано сообщение «О телефонном разговоре президента Узбекистана с президентом Турции».

В субботних номерах газет опубликовано сообщения УзА «Президент Узбекистана принял директора-распорядителя МВФ» и «О телефонном разговоре Президента Республики Узбекистан с Президентом Республики Казахстан».

В газетах 18 мая также опубликован отчет о втором дне пребывания президента в Андижанской области под заголовком «Наша цель – одинаково следовать курсом реформ в регионах, создать достойные условия для жизни людей».

Обозреватель газеты «Миллий тикланиш» 15 мая опубликовал статью под заголовком «Необычная дипломатия внешней политики». Автор анализирует внешнюю политику США и ее дипломатию, обращает внимание на практикующий там изоляционизм. «Большинство населения страны поддерживает сокращения военного присутствия США за рубежом». – пишет обозреватель. По его мнению, нынешний президент на международные отношения смотрит сквозь призму бизнеса. Поэтому он больше, чем западные партнеры, предпочитает вести диалог с авторитарными лидерами. «Проблема в том, как считают главы государств, пока США заняты своими внутренними делами, и сокращают свое присутствие в других странах, доминировать начинают Россия и Китай», - рассуждает обозреватель.

Газета «Народное слово» 17 мая под рубрикой «На злобу дня» опубликовала критическую заметку под заголовком «Если в кредит, то вдвое дороже». Речь идет о том, что предпринимателям в Кашкадарьинской области  для получения кредита с целью построить теплицу, нужно не только побегать по инстанциям. Даже при положительном решении вопроса, денег им все равно не дадут. Средства на эти цели банк перечислит строительной организации. В каждом районе есть несколько ООО, оказывающих такие услуги. И расценки у них разные. Но сельский предприниматель утверждает, что может и сам возвести такую теплицу и обойдется это ему в разы дешевле. «Что же мешает банкам профинансировать покупку строительных материалов и оборудования, предоставив тем самым предпринимателям право выбора?», - задается вопросом автор статьи.
 
Газета «Адолат» 18 мая опубликовала большой материал под заголовком «Газеты перед лицом кризиса?». Автор рассуждает о причинах резкого снижения тиражей печатных изданий. Он не скрывает, что главной причиной стало прекращение принудительной подписки. Наряду с этим он обращает внимание на рост себестоимости печатных изданий в условиях рынках и низкой покупательной способности граждан. «У того, кто хочет читать газеты журнала, нет на это средств, а у имеющего деньги, нет желания читать периодику».

Он также отмечает, что газеты опаздывают в освещении оперативных новостей, нет глубоких аналитических материалов, теряется связь с читателями.

Газета «Махалла» подняла проблему неудачных браков, которые заключаются с иностранными гражданами под заголовком «Дамы, не пострадайте за рубежом». Журналистка рассуждает о том, что многие девушки за призрачным счастьем и богатством, не раздумывая выходят замуж за иностранцев. «Они не знают языка своего суженого, не знают его реального семейного положения, не говоря уже о правилах и требованиях страны, в которую собираются уехать. И нередко попадают в сложные ситуации», - пишет автор.

Газета «Даракчи» подвергла критике появление традиции вручения автомашин семьям, которые дают свои детям имена, связанные с главой государства. В заметке под заголовком «Суматоха вокруг бесплатного Cobaltа или является ли подвигом произвести на белый свет тройню?» говорится о том, что такие факты пробуждают нездоровые, иждивенческие чувства. «Действия некоторых хокимов и других руководителей, которые хотят заработать «очко», вручая «президентский подарок» такой семье, наносят урон обществу», - рассуждает один из собеседников издания. По мнению автора, люди должны давать своим имена детям не из корыстных побуждений и не в надежде на какие-то блага.  

 Еженедельник «Оила даврасида» опубликовал материал под заголовком «Решение проблем не должно преследовать интересы». Автор рассуждает о проблемах, которые есть и которые создаются. Так, описывая потопы в городе после дождей, он приводит данные властей города, которые называют потребность в немалых средствах для решения этой проблемы. «Может быть, система отвода воды устарела и ее надо менять. Но удивляет то, что потопы стали нормой уже в новых кварталах. Получается, что строители либо забыли о необходимости дренажной и коллекторной системы, либо сделали ее плохо. И теперь для этого тоже нужно выделять деньги», - пишет журналист.

Другая проблема, на которую он обратил внимание, – безобразное состояние дорог. По его мнению, миллиардные налоги граждан и бюджетные средства идут на строительство некачественных дорог. Почему дорожники не могут дать гарантии качеству и стандартам своей работы, задается вопросом автор. В заключение он обратился к новым правилам дорожного движения, предусматривающим езду с включенными фарами. Журналист подвергает сомнению глубокий анализ и всестороннее изучение ситуации.

Очко не железное


Соб. инф.



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Просмотров: 502     19 мая 2019


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