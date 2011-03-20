Очко не железное



13-18 мая 2019 года



Ведущие республиканские газеты 14 мая опубликовали отчет УзА о состоявшемся под председательством президента совещании под заголовком «Рассмотрен ход реализации приоритетных проектов».



В этот же день в печати опубликованы указ «О дополнительных мерах по развитию и расширению рынка ипотечного кредитования».



В печатных СМИ 15 мая распространено отчет УзА под заголовком «Определены задачи по снижению стоимости строительных материалов». В нем речь идет о том, что президент провел совещание, посвященное приоритетным задачам дальнейшего развития индустрии строительных материалов.



В этот же день все республиканские издания опубликовали сообщение «Президент Республики Узбекистан принял делегацию США». В нем говорится о том, что глава государства принял делегацию во главе с губернатором штата Миссисипи.



Кроме того, газеты поместили на своих страницах указ «О мерах по коренному совершенствованию системы поддержки и защиты предпринимательской деятельности» и постановления «О дополнительных мерах по совершенствованию системы приема в высшие образовательные учреждения на основе тестовых испытаний», «О мерах по дальнейшему развитию искусства бахши».



В газетах 16 мая публикуется два сообщения о встречах, которые провел глава государства под заголовками «Шавкат Мирзиёев принял генерального директора корпорации «Росатом» и «Президент Узбекистана принял главу российской компании «Лукойл». Кроме того, СМИ распространили указ «О мерах по определению Навоийской области свободной экономической зоной для инновационных, высокотехнологичных, экспортоориентированных и импортозамещающих производств».



Республиканские издания 17 мая опубликовали большой отчет УзА о посещении главой государства Андижанской области под заголовком «В основу всех наших устремлений заложены улучшение жизни народа, создание фундамента для светлого будущего детей».



В этот же день опубликовано сообщение «О телефонном разговоре президента Узбекистана с президентом Турции».



В субботних номерах газет опубликовано сообщения УзА «Президент Узбекистана принял директора-распорядителя МВФ» и «О телефонном разговоре Президента Республики Узбекистан с Президентом Республики Казахстан».



В газетах 18 мая также опубликован отчет о втором дне пребывания президента в Андижанской области под заголовком «Наша цель – одинаково следовать курсом реформ в регионах, создать достойные условия для жизни людей».



Обозреватель газеты «Миллий тикланиш» 15 мая опубликовал статью под заголовком «Необычная дипломатия внешней политики». Автор анализирует внешнюю политику США и ее дипломатию, обращает внимание на практикующий там изоляционизм. «Большинство населения страны поддерживает сокращения военного присутствия США за рубежом». – пишет обозреватель. По его мнению, нынешний президент на международные отношения смотрит сквозь призму бизнеса. Поэтому он больше, чем западные партнеры, предпочитает вести диалог с авторитарными лидерами. «Проблема в том, как считают главы государств, пока США заняты своими внутренними делами, и сокращают свое присутствие в других странах, доминировать начинают Россия и Китай», - рассуждает обозреватель.



Газета «Народное слово» 17 мая под рубрикой «На злобу дня» опубликовала критическую заметку под заголовком «Если в кредит, то вдвое дороже». Речь идет о том, что предпринимателям в Кашкадарьинской области для получения кредита с целью построить теплицу, нужно не только побегать по инстанциям. Даже при положительном решении вопроса, денег им все равно не дадут. Средства на эти цели банк перечислит строительной организации. В каждом районе есть несколько ООО, оказывающих такие услуги. И расценки у них разные. Но сельский предприниматель утверждает, что может и сам возвести такую теплицу и обойдется это ему в разы дешевле. «Что же мешает банкам профинансировать покупку строительных материалов и оборудования, предоставив тем самым предпринимателям право выбора?», - задается вопросом автор статьи.



Газета «Адолат» 18 мая опубликовала большой материал под заголовком «Газеты перед лицом кризиса?». Автор рассуждает о причинах резкого снижения тиражей печатных изданий. Он не скрывает, что главной причиной стало прекращение принудительной подписки. Наряду с этим он обращает внимание на рост себестоимости печатных изданий в условиях рынках и низкой покупательной способности граждан. «У того, кто хочет читать газеты журнала, нет на это средств, а у имеющего деньги, нет желания читать периодику».



Он также отмечает, что газеты опаздывают в освещении оперативных новостей, нет глубоких аналитических материалов, теряется связь с читателями.



Газета «Махалла» подняла проблему неудачных браков, которые заключаются с иностранными гражданами под заголовком «Дамы, не пострадайте за рубежом». Журналистка рассуждает о том, что многие девушки за призрачным счастьем и богатством, не раздумывая выходят замуж за иностранцев. «Они не знают языка своего суженого, не знают его реального семейного положения, не говоря уже о правилах и требованиях страны, в которую собираются уехать. И нередко попадают в сложные ситуации», - пишет автор.



Газета «Даракчи» подвергла критике появление традиции вручения автомашин семьям, которые дают свои детям имена, связанные с главой государства. В заметке под заголовком «Суматоха вокруг бесплатного Cobaltа или является ли подвигом произвести на белый свет тройню?» говорится о том, что такие факты пробуждают нездоровые, иждивенческие чувства. «Действия некоторых хокимов и других руководителей, которые хотят заработать «очко», вручая «президентский подарок» такой семье, наносят урон обществу», - рассуждает один из собеседников издания. По мнению автора, люди должны давать своим имена детям не из корыстных побуждений и не в надежде на какие-то блага.



Еженедельник «Оила даврасида» опубликовал материал под заголовком «Решение проблем не должно преследовать интересы». Автор рассуждает о проблемах, которые есть и которые создаются. Так, описывая потопы в городе после дождей, он приводит данные властей города, которые называют потребность в немалых средствах для решения этой проблемы. «Может быть, система отвода воды устарела и ее надо менять. Но удивляет то, что потопы стали нормой уже в новых кварталах. Получается, что строители либо забыли о необходимости дренажной и коллекторной системы, либо сделали ее плохо. И теперь для этого тоже нужно выделять деньги», - пишет журналист.



Другая проблема, на которую он обратил внимание, – безобразное состояние дорог. По его мнению, миллиардные налоги граждан и бюджетные средства идут на строительство некачественных дорог. Почему дорожники не могут дать гарантии качеству и стандартам своей работы, задается вопросом автор. В заключение он обратился к новым правилам дорожного движения, предусматривающим езду с включенными фарами. Журналист подвергает сомнению глубокий анализ и всестороннее изучение ситуации.

Ведущие республиканские газеты 14 мая опубликовали отчет УзА о состоявшемся под председательством президента совещании под заголовком «Рассмотрен ход реализации приоритетных проектов».В этот же день в печати опубликованы указ «О дополнительных мерах по развитию и расширению рынка ипотечного кредитования».В печатных СМИ 15 мая распространено отчет УзА под заголовком «Определены задачи по снижению стоимости строительных материалов». В нем речь идет о том, что президент провел совещание, посвященное приоритетным задачам дальнейшего развития индустрии строительных материалов.В этот же день все республиканские издания опубликовали сообщение «Президент Республики Узбекистан принял делегацию США». В нем говорится о том, что глава государства принял делегацию во главе с губернатором штата Миссисипи.Кроме того, газеты поместили на своих страницах указ «О мерах по коренному совершенствованию системы поддержки и защиты предпринимательской деятельности» и постановления «О дополнительных мерах по совершенствованию системы приема в высшие образовательные учреждения на основе тестовых испытаний», «О мерах по дальнейшему развитию искусства бахши».В газетах 16 мая публикуется два сообщения о встречах, которые провел глава государства под заголовками «Шавкат Мирзиёев принял генерального директора корпорации «Росатом» и «Президент Узбекистана принял главу российской компании «Лукойл». Кроме того, СМИ распространили указ «О мерах по определению Навоийской области свободной экономической зоной для инновационных, высокотехнологичных, экспортоориентированных и импортозамещающих производств».Республиканские издания 17 мая опубликовали большой отчет УзА о посещении главой государства Андижанской области под заголовком «В основу всех наших устремлений заложены улучшение жизни народа, создание фундамента для светлого будущего детей».В этот же день опубликовано сообщение «О телефонном разговоре президента Узбекистана с президентом Турции».В субботних номерах газет опубликовано сообщения УзА «Президент Узбекистана принял директора-распорядителя МВФ» и «О телефонном разговоре Президента Республики Узбекистан с Президентом Республики Казахстан».В газетах 18 мая также опубликован отчет о втором дне пребывания президента в Андижанской области под заголовком «Наша цель – одинаково следовать курсом реформ в регионах, создать достойные условия для жизни людей».Обозреватель газеты «Миллий тикланиш» 15 мая опубликовал статью под заголовком «Необычная дипломатия внешней политики». Автор анализирует внешнюю политику США и ее дипломатию, обращает внимание на практикующий там изоляционизм. «Большинство населения страны поддерживает сокращения военного присутствия США за рубежом». – пишет обозреватель. По его мнению, нынешний президент на международные отношения смотрит сквозь призму бизнеса. Поэтому он больше, чем западные партнеры, предпочитает вести диалог с авторитарными лидерами. «Проблема в том, как считают главы государств, пока США заняты своими внутренними делами, и сокращают свое присутствие в других странах, доминировать начинают Россия и Китай», - рассуждает обозреватель.Газета «Народное слово» 17 мая под рубрикой «На злобу дня» опубликовала критическую заметку под заголовком «Если в кредит, то вдвое дороже». Речь идет о том, что предпринимателям в Кашкадарьинской области для получения кредита с целью построить теплицу, нужно не только побегать по инстанциям. Даже при положительном решении вопроса, денег им все равно не дадут. Средства на эти цели банк перечислит строительной организации. В каждом районе есть несколько ООО, оказывающих такие услуги. И расценки у них разные. Но сельский предприниматель утверждает, что может и сам возвести такую теплицу и обойдется это ему в разы дешевле. «Что же мешает банкам профинансировать покупку строительных материалов и оборудования, предоставив тем самым предпринимателям право выбора?», - задается вопросом автор статьи.Газета «Адолат» 18 мая опубликовала большой материал под заголовком «Газеты перед лицом кризиса?». Автор рассуждает о причинах резкого снижения тиражей печатных изданий. Он не скрывает, что главной причиной стало прекращение принудительной подписки. Наряду с этим он обращает внимание на рост себестоимости печатных изданий в условиях рынках и низкой покупательной способности граждан. «У того, кто хочет читать газеты журнала, нет на это средств, а у имеющего деньги, нет желания читать периодику».Он также отмечает, что газеты опаздывают в освещении оперативных новостей, нет глубоких аналитических материалов, теряется связь с читателями.Газета «Махалла» подняла проблему неудачных браков, которые заключаются с иностранными гражданами под заголовком «Дамы, не пострадайте за рубежом». Журналистка рассуждает о том, что многие девушки за призрачным счастьем и богатством, не раздумывая выходят замуж за иностранцев. «Они не знают языка своего суженого, не знают его реального семейного положения, не говоря уже о правилах и требованиях страны, в которую собираются уехать. И нередко попадают в сложные ситуации», - пишет автор.Газета «Даракчи» подвергла критике появление традиции вручения автомашин семьям, которые дают свои детям имена, связанные с главой государства. В заметке под заголовком «Суматоха вокруг бесплатного Cobaltа или является ли подвигом произвести на белый свет тройню?» говорится о том, что такие факты пробуждают нездоровые, иждивенческие чувства. «Действия некоторых хокимов и других руководителей, которые хотят заработать «очко», вручая «президентский подарок» такой семье, наносят урон обществу», - рассуждает один из собеседников издания. По мнению автора, люди должны давать своим имена детям не из корыстных побуждений и не в надежде на какие-то блага.Еженедельник «Оила даврасида» опубликовал материал под заголовком «Решение проблем не должно преследовать интересы». Автор рассуждает о проблемах, которые есть и которые создаются. Так, описывая потопы в городе после дождей, он приводит данные властей города, которые называют потребность в немалых средствах для решения этой проблемы. «Может быть, система отвода воды устарела и ее надо менять. Но удивляет то, что потопы стали нормой уже в новых кварталах. Получается, что строители либо забыли о необходимости дренажной и коллекторной системы, либо сделали ее плохо. И теперь для этого тоже нужно выделять деньги», - пишет журналист.