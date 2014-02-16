Генерала отправили на «колонку»

По сообщению местных средств массовой информации, 16 мая Ташкентский
областной суд по уголовным делам вынес приговор в отношении бывшего
председателя Государственного таможенного комитета, бывшего заместителя
председателя СНБ, бывшего начальника Службы безопасности первого
президента Узбекистана, генерал-майора Муиджона Тохирий.
Признанный
виновным по ряду статей УК, генерал осужден на 3 гола и 6 месяцев с
отбыванием наказания в колонии поселении. Кроме того, он обязан
выплатить штраф в размере 400 МРЗП ($9,5 тыс.) и три года не вправе
занимать руководящие должности.
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