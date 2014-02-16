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Генерала отправили на «колонку»

По сообщению местных средств массовой информации, 16 мая Ташкентский областной суд по уголовным делам вынес приговор в отношении бывшего председателя Государственного таможенного комитета, бывшего заместителя председателя СНБ, бывшего начальника Службы безопасности первого президента Узбекистана, генерал-майора Муиджона Тохирий.

Признанный виновным по ряду статей УК, генерал осужден на 3 гола и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии поселении. Кроме того, он обязан выплатить штраф в размере 400 МРЗП ($9,5 тыс.) и три года не вправе занимать руководящие должности.

Генерала отправили на «колонку»


Соб. инф.



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Просмотров: 1650     21 мая 2019


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