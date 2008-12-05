Между ног не проскочил

В феврале этого года председатель Навоийского областного административного суда О. Т. избил в своём служебном кабинете в присутствии всего коллектива сотрудника суда Д. Н., при этом пнув его между ног. Попытки замять это дело руководством Верховного суда оказались безуспешными. Стало известно, что О. Т. освобождён от занимаемой должности и в отношении него возбуждено уголовное дело. Ему предъявлено обвинение по статье 206 УК (превышение власти или должностных полномочий).





По завершении следствия дело будет передано в суд.











