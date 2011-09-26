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Не только МРОТ

Указом президента Узбекистана утвержден минимальный размер оплаты труда (МРОТ), который с 1 сентября этого года должен составлять 577 170 сумов. Это эквивалентно $68,2 по курсу на момент выхода указа. Документ также вводит понятия «базовая расчетная величина» и «базовая величина исчисления пенсии». Размер обеих величин определен в 202 730 сумов, что равно МРЗП на момент подготовки текста.

МРОТ станет точкой отсчета начисления зарплаты и размеров пособий по безработице. Базовые величины – точкой отсчета при начислении пенсий и иных социальных выплат, а также штрафов, налогов и так далее.

Не только МРОТ


Соб. инф.



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Просмотров: 470     22 мая 2019


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