Не только МРОТ

Указом президента Узбекистана утвержден минимальный размер оплаты труда (МРОТ), который с 1 сентября этого года должен составлять 577 170 сумов. Это эквивалентно $68,2 по курсу на момент выхода указа . Документ также вводит понятия «базовая расчетная величина» и «базовая величина исчисления пенсии». Размер обеих величин определен в 202 730 сумов, что равно МРЗП на момент подготовки текста.





МРОТ станет точкой отсчета начисления зарплаты и размеров пособий по безработице. Базовые величины – точкой отсчета при начислении пенсий и иных социальных выплат, а также штрафов, налогов и так далее.











