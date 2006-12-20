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Обещанных выборов ждать не стоит

21 мая на сайте Министерства юстиции опубликован проект закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «О государственной власти на местах». (DI-3518). По существу, это новая редакция закона, но чуда не произошло. Выборы глав администраций в проекте не прописаны. Областных хокимов и хокима Ташкента по-прежнему будет назначать президент страны, остальных – вышестоящие хокимы. 

Основное нововведение - хоким не будет председателем Совета (Кенгаша) народных депутатов. Председателя будут избирать из числа депутатов и осуществлять свою деятельность он будет на постоянной основе. 
 
В законопроекте сказано, что законодательство о государственной власти на местах состоит из настоящего закона и других нормативно-правовых актов. При этом, отсутствует упоминание о Конституции Республики Узбекистан, как будто ее не существует вовсе. Хотя в Конституции имеется целый раздел, посвященный государственной власти на местах. В действующем законе ссылка на Конституцию имеется, в проекте нового, как сказано выше, отсутствует. 

Из проекта закона выпал народ (население) региона, который по Конституции является единственным источником власти. Как и в действующем законе, так и в проекте, ему отведено всего две строчки: хокимы не реже двух раз в год отчитываются перед населением. Информация об их деятельности публикуется в СМИ. Не предусмотрено ни создания общественных палат, ни интерактивных порталов, ни проведения опросов общественного мнения, ни публичных обсуждений значимых проблем. А ведь есть много форм участия населения в управлении государственной и общественной жизнью. Надо разбирать стену, которая стоит между чиновниками и гражданами. Это пойдет на пользу и государству и обществу. 

Далее. В проекте закона довольно четко прописаны полномочия кенгашей и хокимов. Но нет ни слова об ответственности. Считаю, что необходимо ввести в проект закона два раздела об ответственности, пропорционально полномочиям - один для Кенгаша, один для хокимов. И ввести ответственность за несоблюдение законности при принятии решений, за нецелевое расходование денежных средств, за несвоевременное информирование население при чрезвычайных ситуациях, за необъективное и своевременное рассмотрение жалоб и заявлений.

Считаю нужным исключить из проекта закона статью 13. Речь идет о предоставлении Кенгашу информации о деятельности судов и права Кенгаша давать оценку деятельности судов. Судебная власть должна быть независимой, а статья нарушает принцип независимости судов. 

Что касается земельных правоотношений. то в новом проекте всё остается по-прежнему. Единственное отличие - решения хокимов об изъятии земельных участков должны утверждать кенгаши (статья 20 проекта). Ничего не сказано о продаже земельных участков в частную собственность. По сообщениям СМИ Закон «О приватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения» принят, но до настоящего времени не опубликован. Предлагаю эту статью конкретизировать, обязав принимать решения об изъятии земли только «в строгом соответствии с действующим законодательством». 

Слишком слабыми представляются и требования к личности кандидатов в хокимы, изложенные в законопроекте. В перечне оговорены возраст, время постоянного проживания в стране, знание государственного языка, но ни слова не сказано об образовании или отсутствие судимости у претендента на государственную службу.

Григорий Борисов, юрист.

Обещанных выборов ждать не стоит






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Просмотров: 623     24 мая 2019


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