Блогеры замедленного действия



20-25 мая 2019 года



В республиканских изданиях 21 мая опубликовано сообщение УзА под заголовком «Обсуждены новые инвестиционные проекты, которые будут реализованы в столице». В нем говорится, что президент 20 мая ознакомился с презентацией перспективных инвестиционных проектов, планируемых к реализации в городе Ташкенте.



В этот же день в газетах опубликован указ «О мерах по ускоренному развитию ювелирной отрасли в Республике Узбекистан».



Узбекские СМИ 22 мая распространили указ главы государства «О совершенствовании порядка определения размеров оплаты труда, пенсий и иных платежей».



В печати 23 мая представлен отчет УзА о совещании, которое провел президент под заголовком «Определены важные направления развития электротехнической промышленности». В этот день газеты также опубликовали постановление «О мерах по ускорению развития телекоммуникационной инфраструктуры в населенных пунктах Республики Узбекистан».



Республиканские газеты 24 мая опубликовали сообщение под заголовком «О телефонном разговоре Президента Узбекистана с первым Президентом Казахстана». Также в этих номерах на первых страницах можно ознакомиться с постановлением «О дополнительных мерах по ускоренному развитию промышленности строительных материалов».



В субботних номерах газет опубликовано сообщение УзА «Широкое внедрение инновационных идей в науку и промышленность – главный критерий результативности реформ». В нем говорится о том, что президент ознакомился с созидательной работой и крупными проектами, осуществляемыми в Алмазарском районе города Ташкента.



В этот день также опубликован «Об официальном визите президента ФРГ в Узбекистан» и постановление «О мерах по расширению механизмов финансирования и страховой защиты экспортной деятельности».



Газеты «Халк сузи» и «Народное слово» на неделе опубликовали законы «О пастбищах», «Об использовании возобновляемых источников энергии», «О внесении изменений и дополнений в Экономический процессуальный кодекс Республики Узбекистан» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, связанных с обеспечением защиты прав участников уголовного процесса».



В газете XXI Asr 23 мая подвергают сомнению объективность конкурсов для журналистов. В статье «Олтин калам» - в основе объективность или…». Автор пишет, что организаторы конкурса обещали публиковать материалы победителей конкурса, но не стали делать этого. По его мнению, в проведении таких мероприятий должна быть максимальная прозрачность. Газета попросила коллег из «Голос Америки» и ВВС рассказать, как у них отбирают и поощряют лучших журналистов.



Газета «Махалла» подняла проблему низкой квалификации медработников под заголовком «Если работают специалисты низкой квалификации…». Автор приводит несколько примеров гибели молодых женщин по причине неоказания им своевременной медицинской помощи. В первом случае молодой маме поставили неправильный диагноз, во второй, фельдшер скорой помощи по ошибке ввел больной препарат, который стал причиной остановки сердца.



В этом же издании опубликована статья, озаглавленная «Проблем много, но решить их только обещают». Речь о жителях приграничного Учкурганского района, которые пять лет назад переселили в новый жилмассив. Все эти годы им только обещают сделать необходимую инфраструктуру. Люди терпят, но просят обеспечить элементарным – питьевой водой.



В еженедельнике «Оила даврасида» опубликовали критический материал под заголовком «Страшно представить себе последствия возможной катастрофы». Автор пишет об аварийном состоянии моста на международной трассе в Бухарской области. Под ним проходит железная дорога. Ответственные лица знают о положении дел, в планах предусмотрен капремонт, идет переписка между ведомствами, а угроза обрушения моста все растет.



Другое еженедельное издание «Оила ва жамият» опубликовало статью под заголовком «О тех, кто хочет прославиться за счет людских бед». Автор пишет о блогерах, которые желая прославиться, нарушают нормы этики, вторгаются в личную жизнь людей, выносят интимные подробности. В частности, он привел пример девушки, которая покончила собой после изнасилования. Блогер нашел ее близких, провел назидательную беседу с махаллинским активом, призвал к суровому наказанию насильника.



«Кто дал ему право все это выносить на широкую публику? Почему он, не дожидаясь официальных заключений, делает выводы и будируют общественность», - рассуждает автор.



Тему продолжила газета «Постда» - «На посту» в материале «Опасность, исходящая от блогеров». Автор приводит содержание блогов, в которых звучат призывы бороться с исламофобами, негативно оцениваются попытки ограничить ношение хиджабов женщинами и бород мужчинами, критикуется деятельность служителей мечетей, которые услуживают властям. По мнению автора, цель таких авторов - снижение авторитет власти, создание негативных и протестных настроений в обществе.



Газета «Инсон ва конун» опубликовала реплику «За собой надо убирать или гадить?». Автор пишет о том, что столице республики многое дело для благоустройства, создание удобств для горожан. В то же время есть люди, которые ломают урны и скамейки, расписывают похабными словами всё, куда дотягиваются руки. Решить эту проблему можно только общими усилиями, - заключает журналист.



На похожую тему выступила и газета «Ишонч»-«Доверие» 24 мая в материале «Три мусорных контейнера: зачем они нужны и как ими пользоваться?». Автор сообщает, что в Ташкенте появились первые контейнеры для раздельного мусора, но, по его наблюдениям люди в большинстве абсолютно равнодушно к ним отнеслись. Бросают мусор в одну кучу не только мимо контейнеров, но там, где придется.



Журналист попытался провести свой блиц-опрос среди жителей города. Оказалось, что 75% опрошенных не придают значения тому, куда выбрасывать, 10% - только иногда добросовестно разделяют отходы по нужным бакам, и лишь 10% граждан – регулярно правильно отделяют мусор и дома, и на улице, ну и последние 5% выбрасывают мусор там, где придется.



