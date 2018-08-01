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Патриоты из спецконтингента

Постановлением президента в Узбекистане уже в предстоящем учебном году будут созданы школы перевоспитания малолетних преступников – отдельно для мальчиков и отдельно для девочек. Согласно документу, в учебно-воспитательные учреждения по решению суда будут помещать несовершеннолетних от 14 до 18 лет, совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста привлечения к уголовной ответственности, либо вследствие отставания в возрастном развитии, не связанного с болезненным психическим расстройством.

Ответственными за содействие в работе школ назначены Национальная гвардия и Министерство внутренних дел. Наряду с прочим, им поручено воспитать «образованных, патриотически настроенных, самоотверженных молодых людей с широким кругозором, в духе преданности Родине».

Школы по формированию патриотов из спецконтингента создают «в целях профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, коренного совершенствования системы работы с молодежью, нуждающейся в особых условиях воспитания и образования».

Патриоты из спецконтингента


Соб. инф.



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Просмотров: 1618     30 мая 2019


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