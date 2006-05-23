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Уполномоченный по бесправию

Как известно, президент Узбекистана издал Указ № 5037 «Об утверждении института Уполномоченного при Президенте по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства». В перечне задач Уполномоченного оказание правовой поддержки субъектам предпринимательства при осуществлении проверок их деятельности.  Для реализации поставленных задач Уполномоченному из прокуратуры передали 87 штатных единиц. Параллельно президент поручил совместно разработать проект Закона «О гарантиях законности предпринимательской деятельности».

Хочу отметить, что в настоящее время в Узбекистане действует Закон «О государственном контроле», принятый еще в 1998 году. Проект нового закона, разработчиком которого значится Уполномоченный по защите прав предпринимателей, появился на сайте Regulation gov uz Он представляет из себя значительно расширенную версию действующего закона, с изменениями и дополнениями явно не в пользу предпринимателей.

Первое, что сразу бросилось в глаза: Уполномоченный самовольно переименовал себя и стал называться Уполномоченным по координации проверок и контролю за законностью их проведения (защита прав и законных интересов субъектов предпринимательства из проекта исчезла). В проекте закона появилась такая новация, как «Профилактические мероприятия в деятельности субъектов предпринимательства» (статья 5). Статья весьма занимательна, в ней сказано, что контролирующие органы осуществляют профилактические мероприятия в деятельности предприятия, направленные на повышение правового сознания и культуры, укрепления законности, изучению причин совершаемых правонарушений и условий им способствующих. Профилактические мероприятия осуществляются путем проведения правовой пропаганды на основании утвержденных контролирующими органами ежеквартальных адресных программ.

«При установлении в ходе профилактических мероприятий фактов совершения правонарушений контролирующими органами субъектам предпринимательства представляются рекомендации по устранению правонарушений и недопущению их повторного совершения».

Естественно, для проведения профилактических мероприятий никаких разрешений не требуется, и они не фиксируются в книге проверок.

Вводится и еще одна новация - проверки на основании «анализа риска. При этом критерии «анализа» объявлены конфиденциальной информацией.

Исключена из проекта закона и периодичность проверок - в действующем законе периодичность для малых предприятий и фермеров один раз в 4 года, для всех остальных - один раз в 3 года.

Исключена также норма об извещении субъекта предпринимательства о проведении проверки. Зато добавлены права должностных лиц контролирующих органов, в частности, принимать предусмотренные законодательством меры реагирования в случае выявления признаков преступлений. Звучит весьма зловеще и начинаешь вспоминать Уголовно- процессуальный кодекс.

Весьма странно звучит и статья 31 проекта – «Гарантии невмешательства в деятельность субъекта предпринимательства должностных лиц контролирующих органов». Цитирую: «Не допускается вмешательство при проведении проверки в законную деятельность должностных лиц контролирующих органов со стороны субъектов предпринимательства, переводчиков, адвокатов, налоговых консультантов и представителей объединений предпринимателей, в том числе  Торгово- промышленной палаты.

Характерно, что в списке лиц, которые могут вмешаться в законную деятельность контролирующих органов, нет представителя Уполномоченного. Кроме того, в статье 33 проекта указано, что не допускается оценка эффективности работы контролирующих органов по количеству выявленных правонарушений, принятых мер правового воздействия, а также обращенного в доход государства имущества субъектов предпринимательства (это вообще новое, я до сих пор считал, что конфискация - прерогатива суда, а не контролирующих органов).

Оценивать эффективность работы контролирующих органов будут по сугубо формальным признакам: обоснованность и законность проверки, принятие решения, соблюдение сроков и так далее. Для коррупции - это полный простор.

В этой связи мне вспомнились проверки давно минувших дней, когда в составе комплексной бригады пришли пожарный, работники санэпидемстанции и представитель Госстандарта.

С пожарным всегда было все ясно - песок не той кондиции, пожарная лопата не заточена, огнетушители не перепроверены. Штраф два минимальных оклада. Пожарные довольны, спрашивают, чем могут помочь. «Хотите на пожар к кому-нибудь опоздаем?»

Санэпидемстанция, поняв, что объекта проверки для них просто нет, за согласие на штраф в один минимальный оклад пообещала принести коробку с подопытными мышами. Для подарков.

Сложнее было представителю Госстандарта. Он не решился сразу сказать о штрафе, а стандартов или технических условий, в нарушении которых можно было бы упрекнуть, просто не существовало. После трех дней хождения он объявил, что нашел нарушение - отсутствие пломбы на спидометре служебной автомашины. Свой штраф в размере минимального оклада он отработал.

Можно ли считать данные проверки эффективным, хотя они прошли в строгом соответствии с действующем законодательством?

Эффективность работы надзорных и контролирующих органов должна оцениваться по снижению рисков и угроз государству, обществу, гражданам, экологии. Уполномоченный по защите прав и законных интересов объектов предпринимательства должен способствовать снижению административной нагрузки на бизнес, а, защищая его на всех этапах. А не осложнять жизнь. Таких и без него хватает.

Уполномоченный по бесправию


Григорий Борисов, юрист



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Просмотров: 1000     30 мая 2019


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