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Куда идём мы с Пятачком?

17 августа 2018 года президент Узбекистана издал указ № 5515 «О правовом эксперименте по внедрению особого порядка управления в городе Ташкенте». Пунктом 14 указа хокиму было поручено до 1 января 2019 года внести в Кабинет Министров проект постановления главы государства об утверждении концепции генерального плана города Ташкента, а до 1 декабря 2019 года - проект постановления об утверждении генерального плана.

При этом, в пункте 4 преамбулы указа было сказано: отсутствие генерального плана города Ташкента приводит к неупорядоченному строительству, не позволяет определять дальнейшее расширение деятельности субъектов предпринимательства, а также сдерживает опережающее социально- экономическое развитие столицы с учетом комплексного размещения социальных объектов и расширения инженерно- коммуникационных сетей.

Мало того, что прямое поручение президента до сих пор не выполнено, так господин Артыкходжаев заявил в интервью, что генеральный план сродни демократии или либерализации - годами формируется (при всей фантазии понять аналогию сложно).

Однако, пойдем дальше. Пунктом 20 указа городскому голове было поручено обеспечить создание интерактивных порталов, позволяющих в режиме реального времени:

а) получать от граждан предложения по расходованию определенной части средств местного бюджета, с направлением их на цели, получившие большее число голосов;

б) наблюдать за поступлениями в местный бюджет, а также вести мониторинг их расходования, с обеспечением прозрачности и открытости.

Был установлен и срок исполнения - 1 октября 2018 года.

К сожалению, открытости и прозрачности в расходовании бюджетных средств, как не было, так и нет. Более того, с приходом Д. Артыкходжаева уже не публикуется и сам бюджет. Если в 2016-2017 годах исполнение бюджета было в открытом доступе, то в 2018 году - уже нет. Кроме обрывочных сведений, ничего неизвестно и о бюджете 2019 года.

Горожане должны участвовать в формировании бюджета и иметь возможность контролировать процесс его расходования. Неплохо бы публиковать и статистические данные по городу. Каковы темпы роста экономики, какой региональный валовый продукт, сколько планируется ввести койко-мест в больницах, построить новых школ и детских садов, какие планируются затраты на культуру, спорт, социальную поддержку населения, экономику и строительство, благоустройство и ремонт коммуникаций. Какая площадь зеленых насаждений, ее динамика, состояние экологии и так далее. Ничего изобретать не надо. Критерии качества жизни давно известны и именно по ним определяется рейтинг городов.

Не выполнено и еще одно поручение президента - внесение в Законодательную палату парламента до 1 декабря 2018 года проекта закона «О статусе столицы Республики Узбекистан».

Нельзя же до такой степени игнорировать поручения первого лица государства...

Григорий Борисов, юрист.

P. S. Не писать о нынешнем хокиме Ташкента просто невозможно. Даже его рассказ о выращивании картофеля - классика, достойная включения в учебники ведущих бизнес школ мира. В марте этого года ряд СМИ сообщили, что Ташкент вошел в рейтинг лучших городов мира, по версии международной консалтинговой компании Merser. Правда, он занял 203 место из 231 возможных, пропустив вперед Луанду (Ангола), Карачи (Пакистан). Каракас (Венесуэла). Да, Ташкент опередил Бишкек, (206), Ашхабад (211) и Душанбе (215), но оптимизма это не добавляет.

Куда идём мы с Пятачком?






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Просмотров: 2640     2 июня 2019


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