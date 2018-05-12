Тишь, гладь и благодать



27 мая -1 июня 2019 года



Ведущие республиканские газеты 28 мая опубликовали сообщение УзА о совещании, которое провел президент под заголовком «Будет внедрена новая система рассмотрения обращений предпринимателей и инвесторов». В нем говорится, что 14 мая текущего года был принят Указ «О мерах по коренному совершенствованию системы поддержки и защиты предпринимательской деятельности». В соответствии с документом создаются приемные премьер-министра по рассмотрению обращений предпринимателей.



В этот день СМИ распространили сообщение «Президент ФРГ прибыл в Узбекистан».



Республиканские печатные издания 29 мая распространили большой отчет УзА под заголовком «Узбекистан и Германия – надежные, важные и долгосрочные партнеры». В нем рассказывается об основных мероприятиях в рамках пребывания в стране президента ФРГ.



Газеты также опубликовали сообщение УзА о совещании, которое провел президент, под заголовком «Основная цель - развивать человеческий капитал в нашей стране». Это мероприятие было посвящено задачам развития сферы науки и высшего образования.



В этот же день ведущие газеты на первых страницах поместили указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы противодействия коррупции в Республике Узбекистан».



В печати 30 мая опубликовано постановление «О коренном совершенствовании деятельности специализированных учебно-воспитательных учреждений». Кроме этого газеты на первых страницах поместили информации УзА «Глава Российского правительства прибыл в Узбекистан» и «Визит был плодотворным», подводящим итоги пребывания в стране президента ФРГ.



В республиканских изданиях 31 мая опубликовано сообщение «Президент Республики Узбекистана принял председателя правительства Российской Федерации». В этот же день СМИ распространили постановление главы государства «О праздновании Рамазан Хайита».



В субботних номерах ведущих газет опубликованы сообщения под заголовками «Президент Узбекистана принял руководителей правоохранительных органов стран СНГ», «Президент Узбекистана принял Президента Европейского совета» и «Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты послов иностранных государств».



В этот же день ряд изданий перепечатали информацию УзА под заголовком «Встреча министров внутренних дел СНГ в Ташкенте». «На заседании состоялся обмен мнениями по всестороннему совершенствованию такого сотрудничества, приоритетным задачам по внедрению в практику межгосударственной программы по борьбе с преступностью. Подчеркнуто, что совместно организованные оперативно-профилактические мероприятия и специальные операции дали положительные результаты», - говорится в сообщении.



Газеты «Халк сузи» и «Народное слово» 29 мая опубликовали закон «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Узбекистан и Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности».



В этих же изданиях 30 мая опубликовано сообщение под заголовком «Депутаты рассмотрели исполнение Государственного бюджета за 2018 год».



В узбекских газетах 31 мая опубликовано сообщение УзА, озаглавленное «Первое заседание Совместной комиссии». В нем речь идет о том, что в Ургенче состоялось первое заседание узбекско-российской Совместной комиссии на уровне глав правительств.



В этот же день ряд изданий перепечатали «Заявление Министерства иностранных дел Республики Узбекистан». В нем говорится, что 30 мая по поручению президента в Ташкент специальным авиарейсом доставлены 156 узбекских граждан, в основном женщин и детей, вывезенных обманным путем в зону вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке.



Ряд изданий перепечатали сообщение УзА «Российская бизнес-миссия прибыла в Узбекистан». В нем говоритсям, что в рамках визита делегации во главе с председателем Попечительского совета Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» состоялся форум деловых кругов.



Обозреватель газеты «Хабар» 31 мая опубликовал статью под заголовком «Проблемы демографии и трудовых ресурсов». В подзаголовке написано «Россия каждый год теряет 100 тысяч рабочих рук». Автор анализирует демографическую ситуацию в России и приводит данные статистических органов, согласно которым в стране ежегодно сокращается экономически активное население. В этой связи говорится о том, что Россия старается привлечь соотечественников, вводит упрощенный порядок выдачи паспортов.



Газета «Халк сузи» 28 мая опубликовала критическую заметку под заголовком «Место освободили, а сами остались ни с чем…». Автор пишет, что в связи с размещением филиала мединститута в Термезе в здании местного медицинского колледжа, учащимся этого учебного заведения приходиться временно проходить занятия в учебных классах других колледжей города. Обращения Минздрава обеспечить это учебное заведение другим помещением пока остается без ответа.



Газета «Махалла» в статье «Почему хоким области попросил прощения у населения?» подняла проблему жилья для малообеспеченных жителей Самарканда. Автор пишет о проживающих в общежитии, построенном 92 года назад. «Условий никаких, санузел во дворе, воду также приходится носить из одного крана возле дома, крыша протекает», - пишет журналист. По его данным, местные власти не обращали внимание на это до тех пор, пока махаллю не посетил хоким области. Ознакомившись с положением дел, он извинился перед жителями и обещал принять меры. «Почему хоким области извинился перед гражданами, а не ответственные работники города, к которым люди не раз обращались», - задается вопросом газета.



Сразу несколько изданий подвергли критике появление на телеканалах разного рода выигрышных лотерей. Так, «Оила ва жамият» этой теме посвятила большую статью под заголовком «Жизнь – это не казино…», газета «Ишонч»-«Доверие» опубликовала материал «Капкан под крышкой». Журналисты считают негативным то, что компании, реализующие всякого рода прохладительные и энергетические напитки, запускают акции, когда покупатель может под крышкой обнаружить выигрыш – автомобиль. Все это активно рекламируется в интернете и по ТВ. «Это создает нездоровый ажиотаж, плохо сказывается на молодом поколении, которые начинают жить надеждой на удачу», - рассуждают авторы.



Коме того, «Ишонч»-«Доверие» 28 мая опубликовала реплику под заголовком «Как камень в воду». В ней речь идет о том, что многие критические публикации остаются без ответа, либо ответственные лица отделываются отписками. Так, столичные власти оставили без должного внимания несколько выступлении издания. «Хоким Ташкента и его помощники думают, что нужно реагировать только на публикации в зарубежных СМИ. А на деятельность узбекских СМИ можно не обращать внимания», - пишет редакция.

Ведущие республиканские газеты 28 мая опубликовали сообщение УзА о совещании, которое провел президент под заголовком «Будет внедрена новая система рассмотрения обращений предпринимателей и инвесторов». В нем говорится, что 14 мая текущего года был принят Указ «О мерах по коренному совершенствованию системы поддержки и защиты предпринимательской деятельности». В соответствии с документом создаются приемные премьер-министра по рассмотрению обращений предпринимателей.В этот день СМИ распространили сообщение «Президент ФРГ прибыл в Узбекистан».Республиканские печатные издания 29 мая распространили большой отчет УзА под заголовком «Узбекистан и Германия – надежные, важные и долгосрочные партнеры». В нем рассказывается об основных мероприятиях в рамках пребывания в стране президента ФРГ.Газеты также опубликовали сообщение УзА о совещании, которое провел президент, под заголовком «Основная цель - развивать человеческий капитал в нашей стране». Это мероприятие было посвящено задачам развития сферы науки и высшего образования.В этот же день ведущие газеты на первых страницах поместили указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы противодействия коррупции в Республике Узбекистан».В печати 30 мая опубликовано постановление «О коренном совершенствовании деятельности специализированных учебно-воспитательных учреждений». Кроме этого газеты на первых страницах поместили информации УзА «Глава Российского правительства прибыл в Узбекистан» и «Визит был плодотворным», подводящим итоги пребывания в стране президента ФРГ.В республиканских изданиях 31 мая опубликовано сообщение «Президент Республики Узбекистана принял председателя правительства Российской Федерации». В этот же день СМИ распространили постановление главы государства «О праздновании Рамазан Хайита».В субботних номерах ведущих газет опубликованы сообщения под заголовками «Президент Узбекистана принял руководителей правоохранительных органов стран СНГ», «Президент Узбекистана принял Президента Европейского совета» и «Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты послов иностранных государств».В этот же день ряд изданий перепечатали информацию УзА под заголовком «Встреча министров внутренних дел СНГ в Ташкенте». «На заседании состоялся обмен мнениями по всестороннему совершенствованию такого сотрудничества, приоритетным задачам по внедрению в практику межгосударственной программы по борьбе с преступностью. Подчеркнуто, что совместно организованные оперативно-профилактические мероприятия и специальные операции дали положительные результаты», - говорится в сообщении.Газеты «Халк сузи» и «Народное слово» 29 мая опубликовали закон «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Узбекистан и Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности».В этих же изданиях 30 мая опубликовано сообщение под заголовком «Депутаты рассмотрели исполнение Государственного бюджета за 2018 год».В узбекских газетах 31 мая опубликовано сообщение УзА, озаглавленное «Первое заседание Совместной комиссии». В нем речь идет о том, что в Ургенче состоялось первое заседание узбекско-российской Совместной комиссии на уровне глав правительств.В этот же день ряд изданий перепечатали «Заявление Министерства иностранных дел Республики Узбекистан». В нем говорится, что 30 мая по поручению президента в Ташкент специальным авиарейсом доставлены 156 узбекских граждан, в основном женщин и детей, вывезенных обманным путем в зону вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке.Ряд изданий перепечатали сообщение УзА «Российская бизнес-миссия прибыла в Узбекистан». В нем говоритсям, что в рамках визита делегации во главе с председателем Попечительского совета Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» состоялся форум деловых кругов.Обозреватель газеты «Хабар» 31 мая опубликовал статью под заголовком «Проблемы демографии и трудовых ресурсов». В подзаголовке написано «Россия каждый год теряет 100 тысяч рабочих рук». Автор анализирует демографическую ситуацию в России и приводит данные статистических органов, согласно которым в стране ежегодно сокращается экономически активное население. В этой связи говорится о том, что Россия старается привлечь соотечественников, вводит упрощенный порядок выдачи паспортов.Газета «Халк сузи» 28 мая опубликовала критическую заметку под заголовком «Место освободили, а сами остались ни с чем…». Автор пишет, что в связи с размещением филиала мединститута в Термезе в здании местного медицинского колледжа, учащимся этого учебного заведения приходиться временно проходить занятия в учебных классах других колледжей города. Обращения Минздрава обеспечить это учебное заведение другим помещением пока остается без ответа.Газета «Махалла» в статье «Почему хоким области попросил прощения у населения?» подняла проблему жилья для малообеспеченных жителей Самарканда. Автор пишет о проживающих в общежитии, построенном 92 года назад. «Условий никаких, санузел во дворе, воду также приходится носить из одного крана возле дома, крыша протекает», - пишет журналист. По его данным, местные власти не обращали внимание на это до тех пор, пока махаллю не посетил хоким области. Ознакомившись с положением дел, он извинился перед жителями и обещал принять меры. «Почему хоким области извинился перед гражданами, а не ответственные работники города, к которым люди не раз обращались», - задается вопросом газета.Сразу несколько изданий подвергли критике появление на телеканалах разного рода выигрышных лотерей. Так, «Оила ва жамият» этой теме посвятила большую статью под заголовком «Жизнь – это не казино…», газета «Ишонч»-«Доверие» опубликовала материал «Капкан под крышкой». Журналисты считают негативным то, что компании, реализующие всякого рода прохладительные и энергетические напитки, запускают акции, когда покупатель может под крышкой обнаружить выигрыш – автомобиль. Все это активно рекламируется в интернете и по ТВ. «Это создает нездоровый ажиотаж, плохо сказывается на молодом поколении, которые начинают жить надеждой на удачу», - рассуждают авторы.