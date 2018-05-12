Тишь, гладь и благодать

Ведущие республиканские газеты 28 мая опубликовали сообщение УзА о совещании, которое провел президент под заголовком «Будет внедрена новая система рассмотрения обращений предпринимателей и инвесторов». В нем говорится, что 14 мая текущего года был принят Указ «О мерах по коренному совершенствованию системы поддержки и защиты предпринимательской деятельности». В соответствии с документом создаются приемные премьер-министра по рассмотрению обращений предпринимателей.
В этот день СМИ распространили сообщение «Президент ФРГ прибыл в Узбекистан».
Республиканские печатные издания 29 мая распространили большой отчет УзА под заголовком «Узбекистан и Германия – надежные, важные и долгосрочные партнеры». В нем рассказывается об основных мероприятиях в рамках пребывания в стране президента ФРГ.
Газеты также опубликовали сообщение УзА о совещании, которое провел президент, под заголовком «Основная цель - развивать человеческий капитал в нашей стране». Это мероприятие было посвящено задачам развития сферы науки и высшего образования.
В этот же день ведущие газеты на первых страницах поместили указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы противодействия коррупции в Республике Узбекистан».
В печати 30 мая опубликовано постановление «О коренном совершенствовании деятельности специализированных учебно-воспитательных учреждений». Кроме этого газеты на первых страницах поместили информации УзА «Глава Российского правительства прибыл в Узбекистан» и «Визит был плодотворным», подводящим итоги пребывания в стране президента ФРГ.
В республиканских изданиях 31 мая опубликовано сообщение «Президент Республики Узбекистана принял председателя правительства Российской Федерации». В этот же день СМИ распространили постановление главы государства «О праздновании Рамазан Хайита».
В субботних номерах ведущих газет опубликованы сообщения под заголовками «Президент Узбекистана принял руководителей правоохранительных органов стран СНГ», «Президент Узбекистана принял Президента Европейского совета» и «Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты послов иностранных государств».
В этот же день ряд изданий перепечатали информацию УзА под заголовком «Встреча министров внутренних дел СНГ в Ташкенте». «На заседании состоялся обмен мнениями по всестороннему совершенствованию такого сотрудничества, приоритетным задачам по внедрению в практику межгосударственной программы по борьбе с преступностью. Подчеркнуто, что совместно организованные оперативно-профилактические мероприятия и специальные операции дали положительные результаты», - говорится в сообщении.
Газеты «Халк сузи» и «Народное слово» 29 мая опубликовали закон «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Узбекистан и Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности».
В этих же изданиях 30 мая опубликовано сообщение под заголовком «Депутаты рассмотрели исполнение Государственного бюджета за 2018 год».
В узбекских газетах 31 мая опубликовано сообщение УзА, озаглавленное «Первое заседание Совместной комиссии». В нем речь идет о том, что в Ургенче состоялось первое заседание узбекско-российской Совместной комиссии на уровне глав правительств.
В этот же день ряд изданий перепечатали «Заявление Министерства иностранных дел Республики Узбекистан». В нем говорится, что 30 мая по поручению президента в Ташкент специальным авиарейсом доставлены 156 узбекских граждан, в основном женщин и детей, вывезенных обманным путем в зону вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке.
Ряд изданий перепечатали сообщение УзА «Российская бизнес-миссия прибыла в Узбекистан». В нем говоритсям, что в рамках визита делегации во главе с председателем Попечительского совета Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» состоялся форум деловых кругов.
Обозреватель газеты «Хабар» 31 мая опубликовал статью под заголовком «Проблемы демографии и трудовых ресурсов». В подзаголовке написано «Россия каждый год теряет 100 тысяч рабочих рук». Автор анализирует демографическую ситуацию в России и приводит данные статистических органов, согласно которым в стране ежегодно сокращается экономически активное население. В этой связи говорится о том, что Россия старается привлечь соотечественников, вводит упрощенный порядок выдачи паспортов.
Газета «Халк сузи» 28 мая опубликовала критическую заметку под заголовком «Место освободили, а сами остались ни с чем…». Автор пишет, что в связи с размещением филиала мединститута в Термезе в здании местного медицинского колледжа, учащимся этого учебного заведения приходиться временно проходить занятия в учебных классах других колледжей города. Обращения Минздрава обеспечить это учебное заведение другим помещением пока остается без ответа.
Газета «Махалла» в статье «Почему хоким области попросил прощения у населения?» подняла проблему жилья для малообеспеченных жителей Самарканда. Автор пишет о проживающих в общежитии, построенном 92 года назад. «Условий никаких, санузел во дворе, воду также приходится носить из одного крана возле дома, крыша протекает», - пишет журналист. По его данным, местные власти не обращали внимание на это до тех пор, пока махаллю не посетил хоким области. Ознакомившись с положением дел, он извинился перед жителями и обещал принять меры. «Почему хоким области извинился перед гражданами, а не ответственные работники города, к которым люди не раз обращались», - задается вопросом газета.
Сразу несколько изданий подвергли критике появление на телеканалах разного рода выигрышных лотерей. Так, «Оила ва жамият» этой теме посвятила большую статью под заголовком «Жизнь – это не казино…», газета «Ишонч»-«Доверие» опубликовала материал «Капкан под крышкой». Журналисты считают негативным то, что компании, реализующие всякого рода прохладительные и энергетические напитки, запускают акции, когда покупатель может под крышкой обнаружить выигрыш – автомобиль. Все это активно рекламируется в интернете и по ТВ. «Это создает нездоровый ажиотаж, плохо сказывается на молодом поколении, которые начинают жить надеждой на удачу», - рассуждают авторы.
Коме того, «Ишонч»-«Доверие» 28 мая опубликовала реплику под заголовком «Как камень в воду». В ней речь идет о том, что многие критические публикации остаются без ответа, либо ответственные лица отделываются отписками. Так, столичные власти оставили без должного внимания несколько выступлении издания. «Хоким Ташкента и его помощники думают, что нужно реагировать только на публикации в зарубежных СМИ. А на деятельность узбекских СМИ можно не обращать внимания», - пишет редакция.
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