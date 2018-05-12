 Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Обзор прессы: тенденции Тишь, гладь и благодать
 
  1. Народ
  2. Власть
  3. Право
  4. Политика
  5. Экономика
  6. Взгляд непостороннего
  7. Ракурс
  8. Версия
  9. Говорят
  10. Ситуация
  11. Факт
  12. Связи
  13. Соседи
  14. Братья
  15. Бывает...
  16. Культура
  17. Спорт
  18. Резонанс
  19. Цитата
  20. Мнение
  21. Ретро
  22. Дата
  23. Лица
  24. Криминал
  25. Компромат

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА



Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.


Рассылка новостей


Тишь, гладь и благодать

27 мая -1 июня 2019 года

Ведущие республиканские газеты 28 мая опубликовали сообщение УзА о совещании, которое провел президент под заголовком «Будет внедрена новая система рассмотрения обращений предпринимателей и инвесторов». В нем говорится, что 14 мая текущего года был принят Указ «О мерах по коренному совершенствованию системы поддержки и защиты предпринимательской деятельности». В соответствии с документом создаются приемные премьер-министра по рассмотрению обращений предпринимателей.

В этот день СМИ распространили сообщение «Президент ФРГ прибыл в Узбекистан».

Республиканские печатные издания 29 мая распространили большой отчет УзА под заголовком «Узбекистан и Германия – надежные, важные и долгосрочные партнеры». В нем рассказывается об основных мероприятиях в рамках пребывания в стране президента ФРГ.

Газеты также опубликовали сообщение УзА о совещании, которое провел президент, под заголовком «Основная цель - развивать человеческий капитал в нашей стране». Это мероприятие было посвящено задачам развития сферы науки и высшего образования.
 
В этот же день ведущие газеты на первых страницах поместили указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы противодействия коррупции в Республике Узбекистан».

В печати 30 мая опубликовано постановление «О коренном совершенствовании деятельности специализированных учебно-воспитательных учреждений». Кроме этого газеты на первых страницах поместили информации УзА «Глава Российского правительства прибыл в Узбекистан» и «Визит был плодотворным», подводящим итоги пребывания в стране президента ФРГ.

В республиканских изданиях 31 мая опубликовано сообщение «Президент Республики Узбекистана принял председателя правительства Российской Федерации». В этот же день СМИ распространили постановление главы государства «О праздновании Рамазан Хайита».

В субботних номерах ведущих газет опубликованы сообщения под заголовками «Президент Узбекистана принял руководителей правоохранительных органов стран СНГ», «Президент Узбекистана принял Президента Европейского совета» и «Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты послов иностранных государств».

В этот же день ряд изданий перепечатали информацию УзА под заголовком «Встреча министров внутренних дел СНГ в Ташкенте». «На заседании состоялся обмен мнениями по всестороннему совершенствованию такого сотрудничества, приоритетным задачам по внедрению в практику межгосударственной программы по борьбе с преступностью. Подчеркнуто, что совместно организованные оперативно-профилактические мероприятия и специальные операции дали положительные результаты», - говорится в сообщении.

Газеты «Халк сузи» и «Народное слово» 29 мая опубликовали закон «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Узбекистан и Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности».

В этих же изданиях 30 мая опубликовано сообщение под заголовком «Депутаты рассмотрели исполнение Государственного бюджета за 2018 год».

В узбекских газетах 31 мая опубликовано сообщение УзА, озаглавленное «Первое заседание Совместной комиссии». В нем речь идет о том, что в Ургенче состоялось первое заседание узбекско-российской Совместной комиссии на уровне глав правительств.

В этот же день ряд изданий перепечатали «Заявление Министерства иностранных дел Республики Узбекистан». В нем говорится, что 30 мая по поручению президента в Ташкент специальным авиарейсом доставлены 156 узбекских граждан, в основном женщин и детей, вывезенных обманным путем в зону вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке.

Ряд изданий перепечатали сообщение УзА «Российская бизнес-миссия прибыла в Узбекистан». В нем говоритсям, что в рамках визита делегации во главе с председателем Попечительского совета Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» состоялся форум деловых кругов.

Обозреватель газеты «Хабар» 31 мая опубликовал статью под заголовком «Проблемы демографии и трудовых ресурсов». В подзаголовке написано «Россия каждый год теряет 100 тысяч рабочих рук». Автор анализирует демографическую ситуацию в России и приводит данные статистических органов, согласно которым в стране ежегодно сокращается экономически активное население. В этой связи говорится о том, что Россия старается привлечь соотечественников, вводит упрощенный порядок выдачи паспортов.

Газета «Халк сузи» 28 мая опубликовала критическую заметку под заголовком «Место освободили, а сами остались ни с чем…». Автор пишет, что в связи с размещением филиала мединститута в Термезе в здании местного медицинского колледжа, учащимся этого учебного заведения приходиться временно проходить занятия в учебных классах других колледжей города. Обращения Минздрава обеспечить это учебное заведение другим помещением пока остается без ответа.

Газета «Махалла» в статье «Почему хоким области попросил прощения у населения?» подняла проблему жилья для малообеспеченных жителей Самарканда. Автор пишет о проживающих в общежитии, построенном 92 года назад. «Условий никаких, санузел во дворе, воду также приходится носить из одного крана возле дома, крыша протекает», - пишет журналист. По его данным, местные власти не обращали внимание на это до тех пор, пока махаллю не посетил хоким области. Ознакомившись с положением дел, он извинился перед жителями и обещал принять меры. «Почему хоким области извинился перед гражданами, а не ответственные работники города, к которым люди не раз обращались», - задается вопросом газета.

Сразу несколько изданий подвергли критике появление на телеканалах разного рода выигрышных лотерей. Так, «Оила ва жамият» этой теме посвятила большую статью под заголовком «Жизнь – это не казино…», газета «Ишонч»-«Доверие» опубликовала материал «Капкан под крышкой». Журналисты считают негативным то, что компании, реализующие всякого рода прохладительные и энергетические напитки, запускают акции, когда покупатель может под крышкой обнаружить выигрыш – автомобиль. Все это активно рекламируется в интернете и по ТВ. «Это создает нездоровый ажиотаж, плохо сказывается на молодом поколении, которые начинают жить надеждой на удачу», - рассуждают авторы.

Коме того, «Ишонч»-«Доверие» 28 мая опубликовала реплику под заголовком «Как камень в воду». В ней речь идет о том, что многие критические публикации остаются без ответа, либо ответственные лица отделываются отписками. Так, столичные власти оставили без должного внимания несколько выступлении издания. «Хоким Ташкента и его помощники думают, что нужно реагировать только на публикации в зарубежных СМИ. А на деятельность узбекских СМИ можно не обращать внимания», - пишет редакция.

Тишь, гладь и благодать


Соб. инф.



Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 82     2 июня 2019


Пересечения по теме
  • Гадить можно, вмешиваться нельзя 12 мая 2018 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Шолом, Родина 21 декабря 2014 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Три кусочека колбаски... 7 мая 2016 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Регламент на свадьбы и поминки 28 апреля 2012 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Скажи-ка, дядя, ведь не даром? 16 апреля 2011 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Как наживаются на детях и бедных 23 декабря 2018 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Видит око, да зуб неймёт 28 июня 2015 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Филькина грамота 17 июня 2018 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Опасная вода из-под крана 13 апреля 2019 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Не тяни руку - протянешь ноги 18 июня 2011 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Он древние строения искал с остервенением 25 июня 2011 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Найди то, не знаю, что 28 сентября 2014 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Где хочу пописаю, где хочу покакаю 27 августа 2018 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Скажу, как президент президенту… 22 марта 2015 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Узбекистан - пример для подражания 5 июля 2008 в рубрике Обзор прессы: тенденции


    •
     
    Архив новостей
    «    Июнь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30







         		Последние новости по рубрикам
    1. Тишь, гладь и благодать
      2 июня 2019 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    2. Патриоты из спецконтингента
      30 мая 2019 в рубрике Бывает...
    3. Уполномоченный по бесправию
      30 мая 2019 в рубрике Взгляд непостороннего
    4. Коррупционеры уже испугались
      29 мая 2019 в рубрике Факт
    5. Чудны дела твои, правосудие
      28 мая 2019 в рубрике Бывает...
    6. Нечистая сила
      27 мая 2019 в рубрике Ситуация
    7. Караул, нас оклеветали!
      27 мая 2019 в рубрике Резонанс
    8. Блогеры замедленного действия
      26 мая 2019 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    9. Обещанных выборов ждать не стоит
      24 мая 2019 в рубрике Взгляд непостороннего
    10. Денег много не бывает
      23 мая 2019 в рубрике Мнение
    11. Не только МРОТ
      22 мая 2019 в рубрике Факт
    12. Вместе весело шагать
      21 мая 2019 в рубрике Культура
    13. Укатали Сивку крутые горки
      21 мая 2019 в рубрике Ситуация
    14. Между ног не проскочил
      21 мая 2019 в рубрике Бывает...
    15. Генерала отправили на «колонку»
      21 мая 2019 в рубрике Право
    16. Почему у нас всё дорого
      20 мая 2019 в рубрике Мнение
    17. Платить будем больше
      20 мая 2019 в рубрике Факт
    18. Депутат - задним умом крепок
      19 мая 2019 в рубрике Парламент
    19. Очко не железное
      19 мая 2019 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    20. Нет сегодня в стране таких
      18 мая 2019 в рубрике Лица
    21. По лекалам Вышинского
      17 мая 2019 в рубрике Взгляд непостороннего
    22. После пожара и суд – насос
      16 мая 2019 в рубрике Ракурс
    23. Как надену портупею…
      16 мая 2019 в рубрике Резонанс
    24. Гаечный ключ с гарантией
      14 мая 2019 в рубрике Факт
    25. Откуда дровишки?
      13 мая 2019 в рубрике Ситуация
    		 Самые популярные материалы за месяц
    1. Тупость, безграмотность и вседозволенность  (16298 просмотров)
      12 мая 2019 с сайта Право
    2. Ни биографии, ни фотографии  (16134 просмотров)
      4 мая 2019 с сайта Лица
    3. Не пойман - не вор  (12538 просмотров)
      2 мая 2019 с сайта Ракурс
    4. Почему у нас всё дорого  (11019 просмотров)
      20 мая 2019 с сайта Мнение
    5. Прокурорский интерес  (10995 просмотров)
      8 мая 2019 с сайта Ситуация
    6. Сотрудничество не планируют  (10368 просмотров)
      8 мая 2019 с сайта Резонанс
    7. На зоне не засидится  (9634 просмотров)
      13 мая 2019 с сайта Право
    8. Как надену портупею…  (9430 просмотров)
      16 мая 2019 с сайта Резонанс
    9. Только за фантики  (9331 просмотров)
      12 мая 2019 с сайта Бывает...
    10. Брал или не брал - вот, в чём вопрос  (9210 просмотров)
      7 мая 2019 с сайта Право
    11. Укатали Сивку крутые горки  (9039 просмотров)
      21 мая 2019 с сайта Ситуация
    12. До седьмого колена  (8746 просмотров)
      6 мая 2019 с сайта Факт
    13. После пожара и суд – насос  (8606 просмотров)
      16 мая 2019 с сайта Ракурс
    14. Денег много не бывает  (8533 просмотров)
      23 мая 2019 с сайта Мнение
    15. Carrera здесь уже была  (8425 просмотров)
      12 мая 2019 с сайта Ретро
    16. Генерала отправили на «колонку»  (8383 просмотров)
      21 мая 2019 с сайта Право
    17. Гаечный ключ с гарантией  (8254 просмотров)
      14 мая 2019 с сайта Факт
    18. Между ног не проскочил  (8073 просмотров)
      21 мая 2019 с сайта Бывает...
    19. Депутат - задним умом крепок  (7947 просмотров)
      19 мая 2019 с сайта Парламент
    20. Мы хлеба горбушку - и ту пополам  (7618 просмотров)
      10 мая 2019 с сайта Дата
    21. Откуда дровишки?  (7293 просмотров)
      13 мая 2019 с сайта Ситуация
    22. Нечистая сила  (7261 просмотров)
      27 мая 2019 с сайта Ситуация
    23. Нет сегодня в стране таких  (7115 просмотров)
      18 мая 2019 с сайта Лица
    24. По лекалам Вышинского  (7053 просмотров)
      17 мая 2019 с сайта Взгляд непостороннего
    25. Обещанных выборов ждать не стоит  (6990 просмотров)
      24 мая 2019 с сайта Взгляд непостороннего
     

    Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2018 uzmetronom@gmail.com
    Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства