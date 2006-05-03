Один белый, другой серый



Президент Узбекистана издал постановление , призванное минимизировать так называемый «серый импорт» электробытовой техники. Цель документа - создание дополнительных благоприятных условий для развития отечественной электротехнической промышленности, повышения инвестиционного и экспортного потенциала отрасли.



Заметим, что легальный беспошлинный ввоз бытовой техники в Узбекистан физическими лицами уже предельно ограничен. К примеру, постановлением правительства, с 1 июля 2018 года гражданину, воспользовавшемуся автодорожным переходом,



С осени того же года нормы беспошлинного ввоза для физических лиц существенно урезали. Один холодильник (стиральную машину, утюг) позволили ввозить не чаще одного раза в полгода.



Запреты, считают экономисты, исключают конкуренцию и способствуют необоснованному



В частности, холодильник Shivaki HD 316 FN в Казахстане продают за 76 342 тенге или $201,46. В Узбекистане эту же модель продают за 3 102 000 сумов или $365. То есть на $163,54 или на 81,3% дороже.



Холодильник SAMSUNG RB 30 J3000WW в Казахстане можно приобрести за 179 990 тенге или $474,93. В Узбекистане эта же модель стоит 5 387 000 сумов или $637,34. То есть, на $162,41 или на 32% дороже.



И это притом, что постановлениями президента Узбекистана ПП-2772 от 13.02.2017 года и ПП-4090 от 04.01.2019 года, а также указом прежнего главы государства УП-3594 от 11.04.2005 года, предприятия-производители электротехнической продукции на срок до 2022 года освобождены от таможенных платежей на ввозимое оборудование, материалы и комплектующие, а также от уплаты налога на прибыль юридических лиц, налога на имущество, единого налогового платежа.



Никто не спорит – с «серым импортом» надо бороться. Но не проще ли сделать так, чтобы использовать сомнительные схемы ввоза было экономически невыгодно?





Заметим, что легальный беспошлинный ввоз бытовой техники в Узбекистан физическими лицами уже предельно ограничен. К примеру, постановлением правительства, с 1 июля 2018 года гражданину, воспользовавшемуся автодорожным переходом, было позволено раз в месяц ввезти 1 холодильник, стоимость которого не превышает 300 долларов, 1 стиральную машину, если она не дороже той же суммы, 1 газовую или электрическую плиту, 1 утюг.С осени того же года нормы беспошлинного ввоза для физических лиц существенно урезали. Один холодильник (стиральную машину, утюг) позволили ввозить не чаще одного раза в полгода.Запреты, считают экономисты, исключают конкуренцию и способствуют необоснованному завышению цен на внутреннем рынке отечественными производителями. Уже сегодня одна и та же модель бытовой техники производства группы предприятий Artel в Узбекистане стоит намного дороже, чем в соседнем Казахстане.В частности, холодильник Shivaki HD 316 FN в Казахстане продают за 76 342 тенге или $201,46. В Узбекистане эту же модель продают за 3 102 000 сумов или $365. То есть на $163,54 или на 81,3% дороже.Холодильник SAMSUNG RB 30 J3000WW в Казахстане можно приобрести за 179 990 тенге или $474,93. В Узбекистане эта же модель стоит 5 387 000 сумов или $637,34. То есть, на $162,41 или на 32% дороже.И это притом, что постановлениями президента Узбекистана ПП-2772 от 13.02.2017 года и ПП-4090 от 04.01.2019 года, а также указом прежнего главы государства УП-3594 от 11.04.2005 года, предприятия-производители электротехнической продукции на срок до 2022 года освобождены от таможенных платежей на ввозимое оборудование, материалы и комплектующие, а также от уплаты налога на прибыль юридических лиц, налога на имущество, единого налогового платежа.Никто не спорит – с «серым импортом» надо бороться. Но не проще ли сделать так, чтобы использовать сомнительные схемы ввоза было экономически невыгодно?