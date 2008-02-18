Семь стариков и шесть женщин



Указом президента Узбекистана, вышедшим в канун мусульманского праздника Рамазан хайит, помилованы 575 граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы, «чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления». 361 осужденный полностью освобожден от дальнейшего отбывания наказания, 214-ти сокращены сроки наказания в виде лишения свободы. Среди помилованных 7 человек старше 60 лет, 6 женщин и 1 гражданин иностранного государства. Списки помилованных традиционно не публикуются.



Напомним, что нынешний президент Узбекистана отдал предпочтение персональному помилованию, отказавшись от прежней практики безымянной амнистии осужденных по определенным статьям Уголовного кодекса.



361 осужденный полностью освобожден от дальнейшего отбывания наказания, 214-ти сокращены сроки наказания в виде лишения свободы. Среди помилованных 7 человек старше 60 лет, 6 женщин и 1 гражданин иностранного государства. Списки помилованных традиционно не публикуются.