 Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Факт Семь стариков и шесть женщин
 
  1. Народ
  2. Власть
  3. Право
  4. Политика
  5. Экономика
  6. Взгляд непостороннего
  7. Ракурс
  8. Версия
  9. Говорят
  10. Ситуация
  11. Факт
  12. Связи
  13. Соседи
  14. Братья
  15. Бывает...
  16. Культура
  17. Спорт
  18. Резонанс
  19. Цитата
  20. Мнение
  21. Ретро
  22. Дата
  23. Лица
  24. Криминал
  25. Компромат

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА



Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.


Рассылка новостей


Семь стариков и шесть женщин

Указом президента Узбекистана, вышедшим в канун мусульманского праздника Рамазан хайит, помилованы 575 граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы, «чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления». 361 осужденный полностью освобожден от дальнейшего отбывания наказания, 214-ти сокращены сроки наказания в виде лишения свободы. Среди помилованных 7 человек старше 60 лет, 6 женщин и 1 гражданин иностранного государства. Списки помилованных традиционно не публикуются.

Напомним, что нынешний президент Узбекистана отдал предпочтение персональному помилованию, отказавшись от прежней практики безымянной амнистии осужденных по определенным статьям Уголовного кодекса.

Семь стариков и шесть женщин


Соб. инф.



Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 1387     4 июня 2019


Пересечения по теме
  • Последний полет Арслана Рузметова 18 февраля 2008 в рубрике Факт
  • А бывший начальник Академии сидит… 3 августа 2016 в рубрике Факт
  • Выпьют за Берию, выпьют за Юрия 5 апреля 2017 в рубрике Факт
  • Принимай, Родина! 22 октября 2013 в рубрике Факт
  • О сколько нам открытий чудных... 1 октября 2011 в рубрике Факт
  • Сменить родину? Без проблем… 10 октября 2007 в рубрике Факт
  • Почему Узбекистан обходят инвесторы 30 мая 2017 в рубрике Факт
  • Овеяно минкультом 26 июля 2018 в рубрике Факт
  • Предпраздничный костер 30 августа 2013 в рубрике Факт
  • Землю – крестьянам. Заводы рабочим?.. 18 июня 2010 в рубрике Факт
  • Мечты сбываются и не сбиваются 6 ноября 2016 в рубрике Факт
  • Здесь русский дух... 16 июля 2017 в рубрике Факт
  • Судья с пистолетом 19 марта 2018 в рубрике Факт
  • Административный произвол продолжается 22 апреля 2008 в рубрике Факт
  • Я тебя слепила из того, что было 28 декабря 2009 в рубрике Факт


    •
     
    Архив новостей
    «    Июнь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30







         		Последние новости по рубрикам
    1. Один белый, другой серый
      4 июня 2019 в рубрике Ракурс
    2. Семь стариков и шесть женщин
      4 июня 2019 в рубрике Факт
    3. Куда идём мы с Пятачком?
      2 июня 2019 в рубрике Ракурс
    4. Тишь, гладь и благодать
      2 июня 2019 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    5. Патриоты из спецконтингента
      30 мая 2019 в рубрике Бывает...
    6. Уполномоченный по бесправию
      30 мая 2019 в рубрике Взгляд непостороннего
    7. Коррупционеры уже испугались
      29 мая 2019 в рубрике Факт
    8. Чудны дела твои, правосудие
      28 мая 2019 в рубрике Бывает...
    9. Нечистая сила
      27 мая 2019 в рубрике Ситуация
    10. Караул, нас оклеветали!
      27 мая 2019 в рубрике Резонанс
    11. Блогеры замедленного действия
      26 мая 2019 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    12. Обещанных выборов ждать не стоит
      24 мая 2019 в рубрике Взгляд непостороннего
    13. Денег много не бывает
      23 мая 2019 в рубрике Мнение
    14. Не только МРОТ
      22 мая 2019 в рубрике Факт
    15. Вместе весело шагать
      21 мая 2019 в рубрике Культура
    16. Укатали Сивку крутые горки
      21 мая 2019 в рубрике Ситуация
    17. Между ног не проскочил
      21 мая 2019 в рубрике Бывает...
    18. Генерала отправили на «колонку»
      21 мая 2019 в рубрике Право
    19. Почему у нас всё дорого
      20 мая 2019 в рубрике Мнение
    20. Платить будем больше
      20 мая 2019 в рубрике Факт
    21. Депутат - задним умом крепок
      19 мая 2019 в рубрике Парламент
    22. Очко не железное
      19 мая 2019 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    23. Нет сегодня в стране таких
      18 мая 2019 в рубрике Лица
    24. По лекалам Вышинского
      17 мая 2019 в рубрике Взгляд непостороннего
    25. После пожара и суд – насос
      16 мая 2019 в рубрике Ракурс
    		 Самые популярные материалы за месяц
    1. Тупость, безграмотность и вседозволенность  (16776 просмотров)
      12 мая 2019 с сайта Право
    2. Почему у нас всё дорого  (11730 просмотров)
      20 мая 2019 с сайта Мнение
    3. Прокурорский интерес  (11280 просмотров)
      8 мая 2019 с сайта Ситуация
    4. Сотрудничество не планируют  (10665 просмотров)
      8 мая 2019 с сайта Резонанс
    5. Укатали Сивку крутые горки  (10182 просмотров)
      21 мая 2019 с сайта Ситуация
    6. На зоне не засидится  (9998 просмотров)
      13 мая 2019 с сайта Право
    7. Как надену портупею…  (9880 просмотров)
      16 мая 2019 с сайта Резонанс
    8. Только за фантики  (9615 просмотров)
      12 мая 2019 с сайта Бывает...
    9. Брал или не брал - вот, в чём вопрос  (9528 просмотров)
      7 мая 2019 с сайта Право
    10. Денег много не бывает  (9371 просмотров)
      23 мая 2019 с сайта Мнение
    11. Генерала отправили на «колонку»  (9177 просмотров)
      21 мая 2019 с сайта Право
    12. Нечистая сила  (9123 просмотров)
      27 мая 2019 с сайта Ситуация
    13. До седьмого колена  (9003 просмотров)
      6 мая 2019 с сайта Факт
    14. Между ног не проскочил  (8928 просмотров)
      21 мая 2019 с сайта Бывает...
    15. После пожара и суд – насос  (8922 просмотров)
      16 мая 2019 с сайта Ракурс
    16. Carrera здесь уже была  (8709 просмотров)
      12 мая 2019 с сайта Ретро
    17. Гаечный ключ с гарантией  (8500 просмотров)
      14 мая 2019 с сайта Факт
    18. Депутат - задним умом крепок  (8266 просмотров)
      19 мая 2019 с сайта Парламент
    19. Мы хлеба горбушку - и ту пополам  (7903 просмотров)
      10 мая 2019 с сайта Дата
    20. Обещанных выборов ждать не стоит  (7776 просмотров)
      24 мая 2019 с сайта Взгляд непостороннего
    21. Чудны дела твои, правосудие  (7771 просмотров)
      28 мая 2019 с сайта Бывает...
    22. Откуда дровишки?  (7544 просмотров)
      13 мая 2019 с сайта Ситуация
    23. Нет сегодня в стране таких  (7398 просмотров)
      18 мая 2019 с сайта Лица
    24. По лекалам Вышинского  (7328 просмотров)
      17 мая 2019 с сайта Взгляд непостороннего
    25. Не только МРОТ  (7206 просмотров)
      22 мая 2019 с сайта Факт
     

    Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2018 uzmetronom@gmail.com
    Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства