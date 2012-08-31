 Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Дата Пусть сбудутся благие надежды
 
  1. Народ
  2. Власть
  3. Право
  4. Политика
  5. Экономика
  6. Взгляд непостороннего
  7. Ракурс
  8. Версия
  9. Говорят
  10. Ситуация
  11. Факт
  12. Связи
  13. Соседи
  14. Братья
  15. Бывает...
  16. Культура
  17. Спорт
  18. Резонанс
  19. Цитата
  20. Мнение
  21. Ретро
  22. Дата
  23. Лица
  24. Криминал
  25. Компромат

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА



Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.


Рассылка новостей


Пусть сбудутся благие надежды

4 июня президент Узбекистана поздравил мусульман страны с праздником Рамазан хайит. В обстоятельном послании он отметил, что «совершать благие дела, добросовестно трудиться, думая о счастье своей семьи, детей, своего народа, является важнейшим критерием веры для каждого мусульманина».

Глава государства высказал убеждение, что жизнь с открытым сердцем, наполненным светом доброты Всевышнего, вкупе с осознанием требований времени и любовью к Родине, непременно приведет к достижению высоких целей.

«Пусть сбудутся все благие надежды и устремления нашего народа», - пожелал Шавкат Мирзиёев.

В тот же день местные интернет издания распространили постановочный снимок, на котором президент Узбекистана, в домашней одежде, пренебрегая правилами противопожарной безопасности, как простой мусульманин, готовит плов для родных и близких.

Самые впечатлительные пустили слезу умиления. Остальные оценили интерьер за очагом.

Пусть сбудутся благие надежды


Соб. инф.



Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 1309     5 июня 2019


Пересечения по теме
  • Пусть Всевышний хранит нас от всех бед! 31 августа 2012 в рубрике Дата
  • Пусть солдаты немного поспят 24 апреля 2015 в рубрике Дата
  • Пусть чисты будут душа и совесть 14 июня 2018 в рубрике Дата
  • Весна надежды нашей 21 марта 2012 в рубрике Дата
  • Пусть в ваших домах всегда будет семейное тепло 8 марта 2015 в рубрике Дата
  • Да сбудутся самые смелые мечты 20 марта 2012 в рубрике Дата
  • Весна надежды нашей 21 марта 2009 в рубрике Дата


    •
     
    Архив новостей
    «    Июнь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30







         		Последние новости по рубрикам
    1. Пусть сбудутся благие надежды
      5 июня 2019 в рубрике Дата
    2. Один белый, другой серый
      4 июня 2019 в рубрике Ракурс
    3. Семь стариков и шесть женщин
      4 июня 2019 в рубрике Факт
    4. Куда идём мы с Пятачком?
      2 июня 2019 в рубрике Ракурс
    5. Тишь, гладь и благодать
      2 июня 2019 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    6. Патриоты из спецконтингента
      30 мая 2019 в рубрике Бывает...
    7. Уполномоченный по бесправию
      30 мая 2019 в рубрике Взгляд непостороннего
    8. Коррупционеры уже испугались
      29 мая 2019 в рубрике Факт
    9. Чудны дела твои, правосудие
      28 мая 2019 в рубрике Бывает...
    10. Нечистая сила
      27 мая 2019 в рубрике Ситуация
    11. Караул, нас оклеветали!
      27 мая 2019 в рубрике Резонанс
    12. Блогеры замедленного действия
      26 мая 2019 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    13. Обещанных выборов ждать не стоит
      24 мая 2019 в рубрике Взгляд непостороннего
    14. Денег много не бывает
      23 мая 2019 в рубрике Мнение
    15. Не только МРОТ
      22 мая 2019 в рубрике Факт
    16. Вместе весело шагать
      21 мая 2019 в рубрике Культура
    17. Укатали Сивку крутые горки
      21 мая 2019 в рубрике Ситуация
    18. Между ног не проскочил
      21 мая 2019 в рубрике Бывает...
    19. Генерала отправили на «колонку»
      21 мая 2019 в рубрике Право
    20. Почему у нас всё дорого
      20 мая 2019 в рубрике Мнение
    21. Платить будем больше
      20 мая 2019 в рубрике Факт
    22. Депутат - задним умом крепок
      19 мая 2019 в рубрике Парламент
    23. Очко не железное
      19 мая 2019 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    24. Нет сегодня в стране таких
      18 мая 2019 в рубрике Лица
    25. По лекалам Вышинского
      17 мая 2019 в рубрике Взгляд непостороннего
    		 Самые популярные материалы за месяц
    1. Тупость, безграмотность и вседозволенность  (16892 просмотров)
      12 мая 2019 с сайта Право
    2. Почему у нас всё дорого  (11864 просмотров)
      20 мая 2019 с сайта Мнение
    3. Прокурорский интерес  (11360 просмотров)
      8 мая 2019 с сайта Ситуация
    4. Сотрудничество не планируют  (10764 просмотров)
      8 мая 2019 с сайта Резонанс
    5. Укатали Сивку крутые горки  (10422 просмотров)
      21 мая 2019 с сайта Ситуация
    6. На зоне не засидится  (10080 просмотров)
      13 мая 2019 с сайта Право
    7. Как надену портупею…  (9974 просмотров)
      16 мая 2019 с сайта Резонанс
    8. Только за фантики  (9701 просмотров)
      12 мая 2019 с сайта Бывает...
    9. Нечистая сила  (9670 просмотров)
      27 мая 2019 с сайта Ситуация
    10. Брал или не брал - вот, в чём вопрос  (9619 просмотров)
      7 мая 2019 с сайта Право
    11. Денег много не бывает  (9594 просмотров)
      23 мая 2019 с сайта Мнение
    12. Генерала отправили на «колонку»  (9386 просмотров)
      21 мая 2019 с сайта Право
    13. Между ног не проскочил  (9190 просмотров)
      21 мая 2019 с сайта Бывает...
    14. До седьмого колена  (9080 просмотров)
      6 мая 2019 с сайта Факт
    15. После пожара и суд – насос  (9003 просмотров)
      16 мая 2019 с сайта Ракурс
    16. Carrera здесь уже была  (8783 просмотров)
      12 мая 2019 с сайта Ретро
    17. Гаечный ключ с гарантией  (8589 просмотров)
      14 мая 2019 с сайта Факт
    18. Депутат - задним умом крепок  (8342 просмотров)
      19 мая 2019 с сайта Парламент
    19. Чудны дела твои, правосудие  (8060 просмотров)
      28 мая 2019 с сайта Бывает...
    20. Обещанных выборов ждать не стоит  (7983 просмотров)
      24 мая 2019 с сайта Взгляд непостороннего
    21. Мы хлеба горбушку - и ту пополам  (7957 просмотров)
      10 мая 2019 с сайта Дата
    22. Откуда дровишки?  (7608 просмотров)
      13 мая 2019 с сайта Ситуация
    23. Нет сегодня в стране таких  (7482 просмотров)
      18 мая 2019 с сайта Лица
    24. По лекалам Вышинского  (7401 просмотров)
      17 мая 2019 с сайта Взгляд непостороннего
    25. Не только МРОТ  (7376 просмотров)
      22 мая 2019 с сайта Факт
     

    Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2018 uzmetronom@gmail.com
    Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства