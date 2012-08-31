Пусть сбудутся благие надежды



4 июня президент Узбекистана поздравил мусульман страны с праздником Рамазан хайит. В обстоятельном послании он отметил, что «совершать благие дела, добросовестно трудиться, думая о счастье своей семьи, детей, своего народа, является важнейшим критерием веры для каждого мусульманина».



Глава государства высказал убеждение, что жизнь с открытым сердцем, наполненным светом доброты Всевышнего, вкупе с осознанием требований времени и любовью к Родине, непременно приведет к достижению высоких целей.



«Пусть сбудутся все благие надежды и устремления нашего народа», - пожелал Шавкат Мирзиёев.



В тот же день местные интернет издания



Самые впечатлительные пустили слезу умиления. Остальные оценили интерьер за очагом.



Глава государства высказал убеждение, что жизнь с открытым сердцем, наполненным светом доброты Всевышнего, вкупе с осознанием требований времени и любовью к Родине, непременно приведет к достижению высоких целей.«Пусть сбудутся все благие надежды и устремления нашего народа», - пожелал Шавкат Мирзиёев.В тот же день местные интернет издания распространили постановочный снимок, на котором президент Узбекистана, в домашней одежде, пренебрегая правилами противопожарной безопасности, как простой мусульманин, готовит плов для родных и близких.