Пусть сбудутся благие надежды

4 июня президент Узбекистана поздравил мусульман страны с праздником Рамазан хайит. В обстоятельном послании он отметил, что «совершать благие дела, добросовестно трудиться, думая о счастье своей семьи, детей, своего народа, является важнейшим критерием веры для каждого мусульманина».
Глава государства высказал убеждение, что жизнь с открытым сердцем, наполненным светом доброты Всевышнего, вкупе с осознанием требований времени и любовью к Родине, непременно приведет к достижению высоких целей.
«Пусть сбудутся все благие надежды и устремления нашего народа», - пожелал Шавкат Мирзиёев.
В тот же день местные интернет издания распространили постановочный снимок, на котором президент Узбекистана, в домашней одежде, пренебрегая правилами противопожарной безопасности, как простой мусульманин, готовит плов для родных и близких.
Самые впечатлительные пустили слезу умиления. Остальные оценили интерьер за очагом.
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