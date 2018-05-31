Беззаконие - от безнаказанности



Сколько судеб должны переломать, сколько должно случиться самоубийств, инфарктов, инсультов в связи с произволом застройщиков? На одном конкретном примере хотелось бы разобраться в этой ситуации с точки зрения действующего законодательства.



На основании протокола заседания КМ Узбекистана №01-05/121-1 от 26.01.2018г. решением хокима Ташкента Р. Усманова №488 от 27.03.2018 года ООО TRAINING PROJECT выделен земельный участок между 5, 2, 3 проездами улицы С. Азимова в размере 2,1 га для строительства комплекса многоэтажных жилых домов и нежилых помещений. Этот участок занят жилыми домами и зданиями, принадлежащими физическим и юридическим лицам.

На момент принятия решения действовало «Положение о порядке предоставления земельных участков в населенных пунктах для осуществления градостроительной деятельности», утвержденное 25.02.2013г. В п.12 Положения было определено: «В случаях поступления от юридических и физических лиц заявления на предоставление земельных участков, занятых зданиями и сооружениями, права на которые зарегистрированы за другими физическими и юридическими лицами в установленном законодательством порядке, заявителю направляется уведомление о невозможности предоставления запрашиваемого земельного участка, с предложением самостоятельно выкупить недвижимое имущество у собственников или других вариантов выбора свободных земельных участков».



Данное Положение было отменено постановлением КМ 30.06.2018 года, и было утверждено новое: «О порядке предоставления земельных участков посредством электронного аукциона в постоянное пользование для осуществления предпринимательской и градостроительной деятельности». Но оно регулирует порядок предоставления только свободных земельных участков, и в нем нет норм, предусматривающих предоставление земельных участков, занятых жильём или недвижимостью, принадлежащим другим физическим и юридическим лицам.



В соответствии с пунктом 12 Положения от 2013 года хокиму следовало направить заявителю уведомление о невозможности предоставления запрашиваемого земельного участка, с предложением самостоятельно выкупить недвижимое имущество у собственников. Но, несмотря на это, решение было вынесено, и в нем на ООО TRAINING PROJECT было возложено лишь обязательство решить вопрос о компенсации с владельцами домов. Прикрываясь незаконным решением хокима, в мае 2018 года ООО разослало собственникам жилья и зданий уведомление об изъятии земельных участков для государственных и общественных нужд.



Но это утверждение в корне противоречит указу президента Узбекистана УП-5495 от 01.08.2018г., которым предельно четко определено, что подпадает под понятие «изъятие земли для государственных и общественных нужд», а именно:



«предоставление земель для нужд обороны и государственной безопасности, охраняемых природных территорий, создания и функционирования свободных экономических зон;

выполнение обязательств, вытекающих из международных договоров;

обнаружение и разработка месторождений полезных ископаемых;

строительство (реконструкция) автомобильных и железных дорог, аэропортов, аэродромов, объектов аэронавигации и авиатехнических центров, объектов железнодорожного транспорта, мостов, метрополитенов, тоннелей, объектов энергетических систем и линий электропередачи, линий связи, объектов космической деятельности, магистральных трубопроводов, инженерно-коммуникационных сетей;

исполнение генеральных планов населенных пунктов в части строительства объектов за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан, а также в других случаях, прямо предусмотренных законами и решениями Президента Республики Узбекистан».



Таким образом, земельный участок отведен не для государственных и общественных нужд, а для коммерческих целей ООО TRAINING PROJECT.



С марта 2019 года представители упоминаемого ООО перешли в наступление. Пригласив домовладельцев в свой офис, показали красивые картинки будущих домов и предложили им квартиры «под котлован». Собственники домов выразили желание на получение денежной компенсации или предоставление жилья на вторичном рынке. Тогда сотрудники ООО перешли к прямым угрозам, сказав, что выплачивать компенсацию не будут, а будут сносить «под котлован», даже заявили, что все домовладельцы – «нищеброды» и они всех их по одному «задавят» в суде.



Термин «под котлован» означает, что владелец дома совершенно бесплатно уступает застройщику свою собственность в обмен на обещание когда-нибудь, после постройки дома, предоставить ему квартиру. Фактически застройщик предлагает собственникам домов стать участниками долевого строительства, где вкладом в это строительство является бесплатная передача земельных участков под их домами! В это время собственники снесенного жилья, проживая в съёмном жилье, платят за аренду, и гарантий на получение нового жилья у них уже нет. Форс-мажорные обстоятельства никто не отменял. Мало ли что может случиться: фирма застройщик разорится, руководство фирмы окажется в тюрьме за совершенные преступления и на активы фирмы не обратят взыскание причиненного материального ущерба.



ООО TRAINING PROJECT - субъект предпринимательства. Предпринимательство - это инициативная деятельность, направленная на получение прибыли на свой риск и под свою имущественную ответственность. От строительства комплекса многоэтажных жилых домов и нежилых помещений на указанном земельном участке в центре города ООО рассчитывает получить хорошую прибыль. Но почему риск ответственности коммерческой фирмы должны нести собственники жилых домов?



Разобравшись в ситуации, домовладельцы обратились к новому хокиму Ташкента Д. Артикходжаеву с коллективным заявлением об отмене незаконного решения прежнего хокима. 30.04.2019 года обратились и в прокуратуру Ташкента с заявлением о принесении протеста на незаконное решение хокима.



Хокимият города направил обращение в хокимият Мирабадского района, хотя спорные дома находятся в Яшнабадском районе! После возмущения заявителей, обращение было перенаправлено в хокимият Яшнабадского района, откуда ответили, что вопрос отмены решения хокима города не входит в компетенцию районного хокимията.



Прокуратура Ташкента пошла еще дальше. Даже не зарегистрировав заявление в журнале, 15.05.2019г. сообщила, что оно утеряно. Получив у заявителей копию заявления, перенаправили его в прокуратуру Яшнабадского района! Налицо нежелание чиновников заниматься своими прямыми обязанностями, дежурные отписки и прямое нарушение Закона «Об обращениях физических и юридических лиц».



Параллельно ООО TRAINING PROJECT, не решив с собственниками вопрос выкупа домов или же выплаты компенсации, подало в Мирабадский межрайонный суд по гражданским делам исковые заявления о выселении жильцов из принадлежащих им домов, с предоставлением другого равноценного жилья! Основанием для такого требования указано решение хокима города, Жилищный кодекс и указ президента УП-5495. Суд принял исковые заявления, распределил между судьями, и все они начали рассматривать эти иски.



Возникает вопрос - когда и при каких обстоятельствах у ООО TRAINING PROJECT возникло право собственности на жилые дома, из которых они собираются выселить законных владельцев? Они выкупили дома и жильцы отказываются освобождать их? Или они получили согласие домовладельцев на обмен их домов на так называемое равноценное жильё? Ни одного доказательства на наличие таких прав ООО суду не представило. Ни одним действующим законом не предусмотрено выселение собственника из его жилья! Решение хокима Ташкента №488 от 27.03.2018 года о выделении земельного участка для строительства комплекса многоэтажных жилых домов является незаконным, так как вынесено в нарушение пункта 12 Положения, утвержденного 25.02.2013г



В ходе судебных заседаний истец, выходя за пределы своих исковых требований, заявил ходатайство о проведении оценки домов. Судьи пытаются принудить домовладельцев согласиться на проведение оценки, судья О. Хазраткулов аже вынес определение о назначении судебной строительно-технической экспертизы на предмет определения рыночной стоимости домов.



В ходе судебных заседаний все домовладельцы заявили, что у ООО еще даже не возникло право обращения в суд с иском о выселении. Но судьи с удивительным упорством пытаются принудить домовладельцев к оценке их домов, чем совершенно необоснованно выходят за пределы исковых требований. И лишь судья А. Менглиев вынес решение об отказе ООО TRAINING PROJECT в их исковых требованиях.



07.05.2019 года в судебном заседании истец заявил, что законность его исковых требований, якобы, подтверждается Протоколом совещания КМ РУз№01-05/121-1 от 02.02.2018г., подписанным премьер министром А. Ариповым, и решением хокима Ташкента №488 от 27.03.2018г. Прокурор А. Дадажонов заявил, что протокол, подписанный премьер министром, приравнивается к постановлению Кабинета Министров. Если бы прокурор хоть раз прочитал Закон «О нормативно правовых актах», он бы узнал, что протокольное решение правительства не является подзаконным актом и не приравнивается к постановлению. По мнению прокурора, ООО TRAINING PROJECT изымает участки для государственных и общественных нужд в соответствии с п.3 указа президента №5495 от 01.08.2018 г. То есть, для «исполнения генеральных планов населенных пунктов в части строительства объектов за счет средств Государственного бюджета РУз, а также в других случаях, прямо предусмотренных законами и решениями Президента Республики Узбекистан». Прокурор наверное не знает, что генеральный план Ташкента еще не утвержден, и это не бюджетное строительство.



В другом судебном процессе прокурор С. Папандопуло в присутствии домовладельца дала совет застройщику: «Вы предоставьте им 3 варианта компенсации и, если они не согласятся, то приходите с новым исковым заявлением по другим обстоятельствам. Мы тут решим».



Что это? Полное незнание и непонимание законов или бессовестное и безнаказанное лоббирование интересов застройщика? Что они решат? Как получилось, что прокуроры, которые надзирают за безусловным исполнением законов, высказывают абсурдные выводы и дают противозаконные советы?!



Прокуроры и судьи, поддерживая застройщика, заявляют, что все подзаконные акты, регулирующие изъятие земельных участков для государственных и общественных нужд, по аналогии применяются и к коммерческому строительству. Но понятие «изъятие земли для государственных и общественных нужд» четко определено Жилищным кодексом и указом президента от 01.08.2018г. Ни о какой аналогии в них не сказано.



Нет нормативного акта, регламентирующего изъятие участков у частных собственников для коммерческого строительства! В соответствии с Конституцией Республики Узбекистан частная собственность неприкосновенна! Если застройщик желает приобрести право на строительство на понравившемся ему участке, где имеется частная собственность, то он в соответствии с Гражданским кодексом должен приобрести право на этот участок, должен заинтересовать собственников выгодными условиями предлагаемой сделки, а не угрожать противозаконным отъемом собственности.



Так почему уже более года нашу страну трясет при одном упоминании о начале какого-либо строительства? Кто дает право застройщикам вести себя как разбойникам? Почему у них на поводу идут хокимы, суды, прокуроры и юстиция? Ответ один – они уверены, что за творимое беззаконие никто их не накажет.



Вынесение хокимами незаконных решений об изъятии земельных участков, на которых расположены жилые дома и другая недвижимость граждан и юридических лиц, незаконные сносы, в Узбекистане стали обычной практикой. Суды, напрочь забыв о принципах законности, объективности и справедливости, грубо нарушают права собственников жилых домов и другого недвижимого имущества. Плюс беспринципность прокуратуры и бездействие органов юстиции. В совокупности это наглядно демонстрирует всему миру наплевательское отношение органов государственной власти к частной собственности.



Георгий Циринский



На момент принятия решения действовало «Положение о порядке предоставления земельных участков в населенных пунктах для осуществления градостроительной деятельности», утвержденное 25.02.2013г. В п.12 Положения было определено: «В случаях поступления от юридических и физических лиц заявления на предоставление земельных участков, занятых зданиями и сооружениями, права на которые зарегистрированы за другими физическими и юридическими лицами в установленном законодательством порядке, заявителю направляется уведомление о невозможности предоставления запрашиваемого земельного участка, с предложением самостоятельно выкупить недвижимое имущество у собственников или других вариантов выбора свободных земельных участков».Данное Положение было отменено постановлением КМ 30.06.2018 года, и было утверждено новое: «О порядке предоставления земельных участков посредством электронного аукциона в постоянное пользование для осуществления предпринимательской и градостроительной деятельности». Но оно регулирует порядок предоставления только свободных земельных участков, и в нем нет норм, предусматривающих предоставление земельных участков, занятых жильём или недвижимостью, принадлежащим другим физическим и юридическим лицам.В соответствии с пунктом 12 Положения от 2013 года хокиму следовало направить заявителю уведомление о невозможности предоставления запрашиваемого земельного участка, с предложением самостоятельно выкупить недвижимое имущество у собственников. Но, несмотря на это, решение было вынесено, и в нем на ООО TRAINING PROJECT было возложено лишь обязательство решить вопрос о компенсации с владельцами домов. Прикрываясь незаконным решением хокима, в мае 2018 года ООО разослало собственникам жилья и зданий уведомление об изъятии земельных участков для государственных и общественных нужд.Но это утверждение в корне противоречит указу президента Узбекистана УП-5495 от 01.08.2018г., которым предельно четко определено, что подпадает под понятие «изъятие земли для государственных и общественных нужд», а именно:«предоставление земель для нужд обороны и государственной безопасности, охраняемых природных территорий, создания и функционирования свободных экономических зон;выполнение обязательств, вытекающих из международных договоров;обнаружение и разработка месторождений полезных ископаемых;строительство (реконструкция) автомобильных и железных дорог, аэропортов, аэродромов, объектов аэронавигации и авиатехнических центров, объектов железнодорожного транспорта, мостов, метрополитенов, тоннелей, объектов энергетических систем и линий электропередачи, линий связи, объектов космической деятельности, магистральных трубопроводов, инженерно-коммуникационных сетей;исполнение генеральных планов населенных пунктов в части строительства объектов за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан, а также в других случаях, прямо предусмотренных законами и решениями Президента Республики Узбекистан».Таким образом, земельный участок отведен не для государственных и общественных нужд, а для коммерческих целей ООО TRAINING PROJECT.С марта 2019 года представители упоминаемого ООО перешли в наступление. Пригласив домовладельцев в свой офис, показали красивые картинки будущих домов и предложили им квартиры «под котлован». Собственники домов выразили желание на получение денежной компенсации или предоставление жилья на вторичном рынке. Тогда сотрудники ООО перешли к прямым угрозам, сказав, что выплачивать компенсацию не будут, а будут сносить «под котлован», даже заявили, что все домовладельцы – «нищеброды» и они всех их по одному «задавят» в суде.Термин «под котлован» означает, что владелец дома совершенно бесплатно уступает застройщику свою собственность в обмен на обещание когда-нибудь, после постройки дома, предоставить ему квартиру. Фактически застройщик предлагает собственникам домов стать участниками долевого строительства, где вкладом в это строительство является бесплатная передача земельных участков под их домами! В это время собственники снесенного жилья, проживая в съёмном жилье, платят за аренду, и гарантий на получение нового жилья у них уже нет. Форс-мажорные обстоятельства никто не отменял. Мало ли что может случиться: фирма застройщик разорится, руководство фирмы окажется в тюрьме за совершенные преступления и на активы фирмы не обратят взыскание причиненного материального ущерба.ООО TRAINING PROJECT - субъект предпринимательства. Предпринимательство - это инициативная деятельность, направленная на получение прибыли на свой риск и под свою имущественную ответственность. От строительства комплекса многоэтажных жилых домов и нежилых помещений на указанном земельном участке в центре города ООО рассчитывает получить хорошую прибыль. Но почему риск ответственности коммерческой фирмы должны нести собственники жилых домов?Разобравшись в ситуации, домовладельцы обратились к новому хокиму Ташкента Д. Артикходжаеву с коллективным заявлением об отмене незаконного решения прежнего хокима. 30.04.2019 года обратились и в прокуратуру Ташкента с заявлением о принесении протеста на незаконное решение хокима.Хокимият города направил обращение в хокимият Мирабадского района, хотя спорные дома находятся в Яшнабадском районе! После возмущения заявителей, обращение было перенаправлено в хокимият Яшнабадского района, откуда ответили, что вопрос отмены решения хокима города не входит в компетенцию районного хокимията.Прокуратура Ташкента пошла еще дальше. Даже не зарегистрировав заявление в журнале, 15.05.2019г. сообщила, что оно утеряно. Получив у заявителей копию заявления, перенаправили его в прокуратуру Яшнабадского района! Налицо нежелание чиновников заниматься своими прямыми обязанностями, дежурные отписки и прямое нарушение Закона «Об обращениях физических и юридических лиц».Параллельно ООО TRAINING PROJECT, не решив с собственниками вопрос выкупа домов или же выплаты компенсации, подало в Мирабадский межрайонный суд по гражданским делам исковые заявления о выселении жильцов из принадлежащих им домов, с предоставлением другого равноценного жилья! Основанием для такого требования указано решение хокима города, Жилищный кодекс и указ президента УП-5495. Суд принял исковые заявления, распределил между судьями, и все они начали рассматривать эти иски.Возникает вопрос - когда и при каких обстоятельствах у ООО TRAINING PROJECT возникло право собственности на жилые дома, из которых они собираются выселить законных владельцев? Они выкупили дома и жильцы отказываются освобождать их? Или они получили согласие домовладельцев на обмен их домов на так называемое равноценное жильё? Ни одного доказательства на наличие таких прав ООО суду не представило. Ни одним действующим законом не предусмотрено выселение собственника из его жилья! Решение хокима Ташкента №488 от 27.03.2018 года о выделении земельного участка для строительства комплекса многоэтажных жилых домов является незаконным, так как вынесено в нарушение пункта 12 Положения, утвержденного 25.02.2013гВ ходе судебных заседаний истец, выходя за пределы своих исковых требований, заявил ходатайство о проведении оценки домов. Судьи пытаются принудить домовладельцев согласиться на проведение оценки, судья О. Хазраткулов аже вынес определение о назначении судебной строительно-технической экспертизы на предмет определения рыночной стоимости домов.В ходе судебных заседаний все домовладельцы заявили, что у ООО еще даже не возникло право обращения в суд с иском о выселении. Но судьи с удивительным упорством пытаются принудить домовладельцев к оценке их домов, чем совершенно необоснованно выходят за пределы исковых требований. И лишь судья А. Менглиев вынес решение об отказе ООО TRAINING PROJECT в их исковых требованиях.07.05.2019 года в судебном заседании истец заявил, что законность его исковых требований, якобы, подтверждается Протоколом совещания КМ РУз№01-05/121-1 от 02.02.2018г., подписанным премьер министром А. Ариповым, и решением хокима Ташкента №488 от 27.03.2018г. Прокурор А. Дадажонов заявил, что протокол, подписанный премьер министром, приравнивается к постановлению Кабинета Министров. Если бы прокурор хоть раз прочитал Закон «О нормативно правовых актах», он бы узнал, что протокольное решение правительства не является подзаконным актом и не приравнивается к постановлению. По мнению прокурора, ООО TRAINING PROJECT изымает участки для государственных и общественных нужд в соответствии с п.3 указа президента №5495 от 01.08.2018 г. То есть, для «исполнения генеральных планов населенных пунктов в части строительства объектов за счет средств Государственного бюджета РУз, а также в других случаях, прямо предусмотренных законами и решениями Президента Республики Узбекистан». Прокурор наверное не знает, что генеральный план Ташкента еще не утвержден, и это не бюджетное строительство.В другом судебном процессе прокурор С. Папандопуло в присутствии домовладельца дала совет застройщику: «Вы предоставьте им 3 варианта компенсации и, если они не согласятся, то приходите с новым исковым заявлением по другим обстоятельствам. Мы тут решим».Что это? Полное незнание и непонимание законов или бессовестное и безнаказанное лоббирование интересов застройщика? Что они решат? Как получилось, что прокуроры, которые надзирают за безусловным исполнением законов, высказывают абсурдные выводы и дают противозаконные советы?!Прокуроры и судьи, поддерживая застройщика, заявляют, что все подзаконные акты, регулирующие изъятие земельных участков для государственных и общественных нужд, по аналогии применяются и к коммерческому строительству. Но понятие «изъятие земли для государственных и общественных нужд» четко определено Жилищным кодексом и указом президента от 01.08.2018г. Ни о какой аналогии в них не сказано.Нет нормативного акта, регламентирующего изъятие участков у частных собственников для коммерческого строительства! В соответствии с Конституцией Республики Узбекистан частная собственность неприкосновенна! Если застройщик желает приобрести право на строительство на понравившемся ему участке, где имеется частная собственность, то он в соответствии с Гражданским кодексом должен приобрести право на этот участок, должен заинтересовать собственников выгодными условиями предлагаемой сделки, а не угрожать противозаконным отъемом собственности.Так почему уже более года нашу страну трясет при одном упоминании о начале какого-либо строительства? Кто дает право застройщикам вести себя как разбойникам? Почему у них на поводу идут хокимы, суды, прокуроры и юстиция? Ответ один – они уверены, что за творимое беззаконие никто их не накажет.Вынесение хокимами незаконных решений об изъятии земельных участков, на которых расположены жилые дома и другая недвижимость граждан и юридических лиц, незаконные сносы, в Узбекистане стали обычной практикой. Суды, напрочь забыв о принципах законности, объективности и справедливости, грубо нарушают права собственников жилых домов и другого недвижимого имущества. Плюс беспринципность прокуратуры и бездействие органов юстиции. В совокупности это наглядно демонстрирует всему миру наплевательское отношение органов государственной власти к частной собственности.