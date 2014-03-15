

По сообщению ряда средств массовой информации, российский олигарх узбекского происхождения Алишер Усманов профинансирует строительство 18-этажного небоскреба в Наманганской области, откуда он родом. Осчастливленные такой перспективой земляки олигарха, наверняка гадают, как назовут небоскрёб. Вопрос не праздный, поскольку доброй традицией местных предпринимателей стало называть ларьки и столовые своим именем или именами ближайших родственников.



Судя по всему,



Принимая во внимание вышеизложенное, редакция предлагает на выбор два названия будущему бизнес-центру, который разместится в наманганском небоскребе. Первое - In Viner veritas, второе – ABUS-SUM. Первое будет демонстрировать гендерное равенство, второе, представляющее синтез инициалов олигарха и финансовой системы Узбекистана, – неразрывную связь А. Усманова с исторической родиной



Редакция лишена корыстных побуждений и не претендует на Cobalt, если её предложения будут приняты за основу и воплощены в жизнь.



Судя по всему, не чужды эти традиции и олигарху – из уважения к родителям личный самолет он назвал в память об отце (Bourkhan), зашифровав в номере лайнера (M-ABU) свои личные инициалы, а личную яхту - в память о матери (Dilbar).Принимая во внимание вышеизложенное, редакция предлагает на выбор два названия будущему бизнес-центру, который разместится в наманганском небоскребе. Первое - In Viner veritas, второе – ABUS-SUM. Первое будет демонстрировать гендерное равенство, второе, представляющее синтез инициалов олигарха и финансовой системы Узбекистана, – неразрывную связь А. Усманова с исторической родиной