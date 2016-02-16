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Рассылка новостей


В целях согласования

Все областные суды Узбекистана получили письмо за подписью заместителя председателя Верховного суда Х. Ёдгорова. Письмо датировано 30 мая текущего года. Содержание письма (перевод с узбекского):
 
«Председателям областных и приравненных к ним судов
 
В последнее время в отечественных и зарубежных средствах массовой информации, особенно в интернет-изданиях и социальных сетях, участились критические публикации по деятельности и решениям судов. Одной из основных причин этого является отсутствие реагирования со стороны судов на подобные публикации. Это приводит к появлению отрицательного мнения о деятельности судов.
 
Со стороны Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан установлен ежедневный мониторинг критических публикаций в СМИ, касающихся деятельности судов, и рекомендовано налаживание практики немедленного реагирования на такие публикации.
 
В связи с этим просим в однодневный срок (согласно образцу в приложении) подготовить официальное отношение суда (опровержение или ответ) к такому материалу и направить на электронный адрес пресс-службы Верховного суда (с приложением критического материала).
 
Вместе с тем, внедряется порядок предварительного направления всех материалов судов, подлежащих к публикации в СМИ в пресс-службу Верховного суда (О. Усарову) для согласования и последующего направления этих материалов в СМИ через пресс-службу.
 
Ответственными за исполнение данных поручений считаются председатели областных судов».
 
Такие вот инициативы в деле открытости и прозрачности…

Соб. инф.
 
P. S. Изображение письма предоставлено одним из областных судов по гражданским делам.

В целях согласования

В целях согласования






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Просмотров: 767     8 июня 2019


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