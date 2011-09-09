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По сообщению из Андижана, в местном отделении органов внутренних дел возбуждено уголовное дело, в рамках которого будет расследовано использование при трудоустройстве якобы фиктивного диплома председателем областного отделения комитета защиты прав личности (КЗПЛ) Саиджахоном Зайнабитдиновым, а также подделка им подписей под коллективным обращением граждан к главе государства. .

Как утверждает сам правозащитник, дело возбудили на основании заявления предпринимателя, более года пытающегося по нулевой стоимости приватизировать Андижанскую областную больницу травматологии и ортопедии. Причина заявления – поддержка правозащитником коллектива больницы, воспротивившегося приватизации и нашедшего понимание в Министерстве здравоохранения.

Заметим, что С. Зайнабитдтнов уже сидел. После трагических событий в Андижане весной 2005 года он имел неосторожность продемонстрировать зарубежным журналистам гильзы от патронов, косвенно подтвердив применение оружия правительственными силами при разгоне демонстрантов. Суд расценил его действия как солидарность с протестовавшими. 

 

Знай своё место


Соб. инф.



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Просмотров: 826     12 июня 2019


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