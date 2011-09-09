Знай своё место

По сообщению из Андижана, в местном отделении органов внутренних дел возбуждено уголовное дело, в рамках которого будет расследовано использование при трудоустройстве якобы фиктивного диплома председателем областного отделения комитета защиты прав личности (КЗПЛ) Саиджахоном Зайнабитдиновым, а также подделка им подписей под коллективным обращением граждан к главе государства. .





Как утверждает сам правозащитник, дело возбудили на основании заявления предпринимателя, более года пытающегося по нулевой стоимости приватизировать Андижанскую областную больницу травматологии и ортопедии. Причина заявления – поддержка правозащитником коллектива больницы, воспротивившегося приватизации и нашедшего понимание в Министерстве здравоохранения.





Заметим, что С. Зайнабитдтнов уже сидел. После трагических событий в Андижане весной 2005 года он имел неосторожность продемонстрировать зарубежным журналистам гильзы от патронов, косвенно подтвердив применение оружия правительственными силами при разгоне демонстрантов. Суд расценил его действия как солидарность с протестовавшими.











