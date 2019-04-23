Вдыхать вонь - удел бедных

В редакцию обратились жители многоквартирного дома №78 по ул. Мирзо Улугбека и дома №5 по улице Чуст Мирзо Улугбекского района. Они обеспокоены тем, что вместо обещанной детской площадки на месте снесенных гаражей, им строят пункт сбора бытового мусора.





Причина переноса пункта сбора мусора, ранее располагавшегося вблизи спортивно-оздоровительного комплекса Challenge для богатых клиентов, нежелание богатых проводить досуг с видом на помойку (жить на помойке, надо полагать, - удел бедных). Согласно коллективному письму в редакцию, администрация Challenge, решившая переместить пункт сбора бытового мусора ближе к жилым домам, не предоставила возмущенным жильцам никаких правоустанавливающих документов на перенос.





Обычное для сегодняшнего дня дело. Торжество безнравственных толстосумов, как мы недавно писали.



















