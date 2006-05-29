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Генеральские игры

14 июня, спустя четыре месяца после отстранения Ихтиёра Абдуллаева с должности председателя Службы государственной безопасности (СГБ), Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила, что против него и ряда других должностных лиц СГБ и Верховного суда возбуждены уголовные дела и ведется следствие.

В перечне персоналий, взятых под стражу, - бывший заместитель председателя СГБ, пришедший в Службу из Генеральной прокуратуры, Джахонгир Эгамов, а также сват И. Абдуллаева – бывший заместитель председателя Верховного суда Узбекистана Баходир Дехканов. Всего, по сведениям представителя Генпрокуратуры, по делу проходят десять человек. Им вменяют в вину превышение должностных полномочий, получение взяток.

Генеральские игры


Соб. инф.



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Просмотров: 1497     15 июня 2019


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