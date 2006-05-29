Генеральские игры



14 июня, спустя четыре месяца после отстранения Ихтиёра Абдуллаева с должности председателя Службы государственной безопасности (СГБ), Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила, что против него и ряда других должностных лиц СГБ и Верховного суда возбуждены уголовные дела и ведется следствие.



В перечне персоналий, взятых под стражу, - бывший заместитель председателя СГБ, пришедший в Службу из Генеральной прокуратуры, Джахонгир Эгамов, а также сват И. Абдуллаева – бывший заместитель председателя Верховного суда Узбекистана Баходир Дехканов. Всего, по сведениям представителя Генпрокуратуры, по делу проходят десять человек. Им вменяют в вину превышение должностных полномочий, получение взяток.



