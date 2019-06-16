Неточность перевода







Действительно, письмом № 03/14 – 130 – 19 от 30 мая 2019 года нижестоящим судам было дано поручение оперативного реагирования на публикации критического характера в целях обеспечения своевременного выражения официальной позиции Верховного суда по вопросам, поднимаемым в вышеуказанных материалах.



Также ввиду того, что распространение в СМИ материалов, касающихся судебной деятельности, является исключительной компетенцией пресс-службы Верховного суда, судам поручено направление материалов для публикации в СМИ через пресс-службу Верховного суда в целях распространения точной и правильной информации.



Отметим, что в письме, направленном судам отсутствует слово «согласование», хотя в переводе письма с узбекского на русский язык на сайте оно присутствует, на что хотелось бы обратить особое внимание.



Вместе с тем, подчёркивается, что поручение Верховного суда дано во избежание появления в СМИ непроверенных и тенденциозных публикаций, что, в свою очередь, послужит обеспечению населения достоверной и обоснованной информацией о деятельности судов.





Пресс-служба

Верховного суда

Республики Узбекистан



8 июня 2019 года на сайте Uzmetronom опубликован текст письма Верховного суда Республики Узбекистан судам Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента.Действительно, письмом № 03/14 – 130 – 19 от 30 мая 2019 года нижестоящим судам было дано поручение оперативного реагирования на публикации критического характера в целях обеспечения своевременного выражения официальной позиции Верховного суда по вопросам, поднимаемым в вышеуказанных материалах.Также ввиду того, что распространение в СМИ материалов, касающихся судебной деятельности, является исключительной компетенцией пресс-службы Верховного суда, судам поручено направление материалов для публикации в СМИ через пресс-службу Верховного суда в целях распространения точной и правильной информации.Отметим, что в письме, направленном судам отсутствует слово «согласование», хотя в переводе письма с узбекского на русский язык на сайте оно присутствует, на что хотелось бы обратить особое внимание.Вместе с тем, подчёркивается, что поручение Верховного суда дано во избежание появления в СМИ непроверенных и тенденциозных публикаций, что, в свою очередь, послужит обеспечению населения достоверной и обоснованной информацией о деятельности судов.