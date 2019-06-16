 Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Резонанс Неточность перевода
 
  1. Народ
  2. Власть
  3. Право
  4. Политика
  5. Экономика
  6. Взгляд непостороннего
  7. Ракурс
  8. Версия
  9. Говорят
  10. Ситуация
  11. Факт
  12. Связи
  13. Соседи
  14. Братья
  15. Бывает...
  16. Культура
  17. Спорт
  18. Резонанс
  19. Цитата
  20. Мнение
  21. Ретро
  22. Дата
  23. Лица
  24. Криминал
  25. Компромат

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА



Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.


Рассылка новостей


Неточность перевода

8 июня 2019 года на сайте Uzmetronom опубликован текст письма Верховного суда Республики Узбекистан судам Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента.

Действительно, письмом № 03/14 – 130 – 19 от 30 мая 2019 года нижестоящим судам было дано поручение оперативного реагирования на публикации критического характера в целях обеспечения своевременного выражения официальной позиции Верховного суда по вопросам, поднимаемым в вышеуказанных материалах.
 
Также ввиду того, что распространение в СМИ материалов, касающихся судебной деятельности, является исключительной компетенцией пресс-службы Верховного суда, судам поручено направление материалов для публикации в СМИ через пресс-службу Верховного суда в целях распространения точной и правильной информации.

Отметим, что в письме, направленном судам отсутствует слово «согласование», хотя в переводе письма с узбекского на русский язык на сайте оно присутствует, на что хотелось бы обратить особое внимание.

Вместе с тем, подчёркивается, что поручение Верховного суда дано во избежание появления в СМИ непроверенных и тенденциозных публикаций, что, в свою очередь, послужит обеспечению населения достоверной и обоснованной информацией о деятельности судов.


Пресс-служба
Верховного суда
Республики Узбекистан

Неточность перевода






Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 432     16 июня 2019



 
Архив новостей
«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30







 		Последние новости по рубрикам
  1. Неточность перевода
    16 июня 2019 в рубрике Резонанс
  2. Генеральские игры
    15 июня 2019 в рубрике Право
  3. Вдыхать вонь - удел бедных
    14 июня 2019 в рубрике Народ
  4. Как наши дома стали пустырём
    13 июня 2019 в рубрике Ситуация
  5. Знай своё место
    12 июня 2019 в рубрике Право
  6. In Viner veritas
    8 июня 2019 в рубрике Ракурс
  7. В целях согласования
    8 июня 2019 в рубрике Бывает...
  8. Беззаконие - от безнаказанности
    7 июня 2019 в рубрике Взгляд непостороннего
  9. Частичное просветление
    5 июня 2019 в рубрике Факт
  10. Пусть сбудутся благие надежды
    5 июня 2019 в рубрике Дата
  11. Один белый, другой серый
    4 июня 2019 в рубрике Ракурс
  12. Семь стариков и шесть женщин
    4 июня 2019 в рубрике Факт
  13. Куда идём мы с Пятачком?
    2 июня 2019 в рубрике Ракурс
  14. Тишь, гладь и благодать
    2 июня 2019 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  15. Патриоты из спецконтингента
    30 мая 2019 в рубрике Бывает...
  16. Уполномоченный по бесправию
    30 мая 2019 в рубрике Взгляд непостороннего
  17. Коррупционеры уже испугались
    29 мая 2019 в рубрике Факт
  18. Чудны дела твои, правосудие
    28 мая 2019 в рубрике Бывает...
  19. Нечистая сила
    27 мая 2019 в рубрике Ситуация
  20. Караул, нас оклеветали!
    27 мая 2019 в рубрике Резонанс
  21. Блогеры замедленного действия
    26 мая 2019 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  22. Обещанных выборов ждать не стоит
    24 мая 2019 в рубрике Взгляд непостороннего
  23. Денег много не бывает
    23 мая 2019 в рубрике Мнение
  24. Не только МРОТ
    22 мая 2019 в рубрике Факт
  25. Вместе весело шагать
    21 мая 2019 в рубрике Культура
 Самые популярные материалы за месяц
  1. Нечистая сила  (14580 просмотров)
    27 мая 2019 с сайта Ситуация
  2. Почему у нас всё дорого  (13439 просмотров)
    20 мая 2019 с сайта Мнение
  3. Укатали Сивку крутые горки  (11952 просмотров)
    21 мая 2019 с сайта Ситуация
  4. Денег много не бывает  (11822 просмотров)
    23 мая 2019 с сайта Мнение
  5. Беззаконие - от безнаказанности  (11454 просмотров)
    7 июня 2019 с сайта Взгляд непостороннего
  6. Куда идём мы с Пятачком?  (11198 просмотров)
    2 июня 2019 с сайта Ракурс
  7. Чудны дела твои, правосудие  (11040 просмотров)
    28 мая 2019 с сайта Бывает...
  8. Генерала отправили на «колонку»  (10807 просмотров)
    21 мая 2019 с сайта Право
  9. Между ног не проскочил  (10512 просмотров)
    21 мая 2019 с сайта Бывает...
  10. Уполномоченный по бесправию  (10313 просмотров)
    30 мая 2019 с сайта Взгляд непостороннего
  11. Коррупционеры уже испугались  (10294 просмотров)
    29 мая 2019 с сайта Факт
  12. Обещанных выборов ждать не стоит  (10140 просмотров)
    24 мая 2019 с сайта Взгляд непостороннего
  13. Депутат - задним умом крепок  (9446 просмотров)
    19 мая 2019 с сайта Парламент
  14. In Viner veritas  (9426 просмотров)
    8 июня 2019 с сайта Ракурс
  15. Не только МРОТ  (9113 просмотров)
    22 мая 2019 с сайта Факт
  16. В целях согласования  (9046 просмотров)
    8 июня 2019 с сайта Бывает...
  17. Нет сегодня в стране таких  (8656 просмотров)
    18 мая 2019 с сайта Лица
  18. Один белый, другой серый  (8630 просмотров)
    4 июня 2019 с сайта Ракурс
  19. По лекалам Вышинского  (8497 просмотров)
    17 мая 2019 с сайта Взгляд непостороннего
  20. Патриоты из спецконтингента  (7951 просмотров)
    30 мая 2019 с сайта Бывает...
  21. Караул, нас оклеветали!  (7950 просмотров)
    27 мая 2019 с сайта Резонанс
  22. Частичное просветление  (7592 просмотров)
    5 июня 2019 с сайта Факт
  23. Вместе весело шагать  (7157 просмотров)
    21 мая 2019 с сайта Культура
  24. Пусть сбудутся благие надежды  (6950 просмотров)
    5 июня 2019 с сайта Дата
  25. Очко не железное  (6573 просмотров)
    19 мая 2019 с сайта Обзор прессы: тенденции
 

Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2018 uzmetronom@gmail.com
Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства