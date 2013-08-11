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Пей до дна

10 - 15 июня 2019 года

Республиканские издания 11 июня опубликовали сообщение под заголовком «Шавкат Мирзиёев принял президента ЕБРР». В этот же день публикуется постановление «О дальнейшем совершенствовании информационно-библиотечного обслуживания населения Республики Узбекистан».

Ведущие республиканские газеты 12 июня распространили сообщение «Об участии Президента Узбекистана в саммитах ШОС и СВМДА».

В СМИ 14 июня под заголовком «Бишкекские встречи президента» сообщается о том, что глава государства встретился с президентами Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым, Афганистана Ашрафом Гани и заместителем Генерального секретаря ООН по политическим вопросам.

В субботних номерах газет опубликован текст выступления Шавката Мирзиёева на заседании совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и отчет УзА под заголовком «Саммит ШОС - удобная площадка для переговоров по реализации общих целей». Кроме того, республиканские издания на первых страницах поместили информацию «Встреча Президента Узбекистана с Президентом Таджикистана».

Газеты «Халк сузи» - «Народное слово» 12 июня под рубрикой «Наука» опубликовали материал под заголовком «Мирный атом: верить ли «страшилкам?». В нем рассказывается о том, что в соцсетях активно обсуждается строительство в Узбекистане АЭС. Некоторые  после просмотра сериала, посвященного трагическим событиям в Припяти, высказывают опасения насчет безопасности такого «соседства».

Автор рассказал о посещении института ядерной физики. «Специалисты успокаивают: повода для паники нет, нашей страной накоплен богатый опыт в области ядерных технологий. Один из примеров — действующий вот уже несколько десятков лет в Институте ядерной физики в поселке Улугбек Ташкентской области ядерный реактор», - пишет журналист.

В этот же день эти издания под рубрикой «Критический взгляд» опубликовали материал «Игра в прятки с избирателем». В подзаголовке написано «Почему народные избранники избегают тех, кто за них проголосовал». Авторы пишут о пассивности депутатов, их безразличии к заботам людей, которых они просто избегают.

«Иктисодий газета» опубликовала заметку под заголовком «Все журналисты и блогеры под защитой нашего агентства». Сообщается, что руководитель Агентства информации и массовых коммуникаций на своей странице в твиттер написал, что к нему поступила информация об изъятии налоговыми органами телефона и страницы в Instagram блогера Азизбека Ашурбоева.  В это связи он потребовал от ГНК изучить данную ситуацию и, если действия налоговых инспекторов окажутся незаконными, наказать их.

Газета «Народное слово» 11 июня опубликовала реплику под заголовком «Пока живут на свете простаки». В ней речь о якобы целебном источнике, который появился в Чустском районе Наманганской области. Проверка воды показала, что она не соответствует требованиям стандарта и пить ее не следует. Но журналисты, побывав на месте, обнаружили, что людей это не останавливает. Мало того, ажиотаж вокруг «целебной воды» усиливается. Дельцы уже наладили здесь торговлю пустой пластмассовой тарой и наполненными емкостями.

В газете «Ишонч» 13 июня опубликована реплика «Обоснованы ли чрезвычайные платежи?». Речь - о частных коммерческих структурах, действующих под эгидой министерства по чрезвычайным ситуациям, которые собирают с граждан деньги за якобы оказание профилактической и практической помощи при чрезвычайных ситуациях. Журналист пишет о том, что представители этих ООО ходят по домам и представляются сотрудниками МЧС. Люди по незнанию платят им деньги за услуги, которые им, скорее всего, не окажут. В лучшем случае, проведут беседу, как избежать чрезвычайных ситуаций.

В этом же издании 15 июня опубликована проблемная статья, посвященная распространению опасных заболеваний, которые распространяются от больного домашнего скота. Специалисты успокаивают, что все нормально, однако население выражает обоснованную озабоченность. «Когда нужно, приходится искать ветврача, прививки для скота и лекарственные препараты очень дорогие», - жалуются люди.

Газета «Махалла» опубликовала материал под заголовком «Не виновата я, или о том, когда чиновники будут работать не для бумажных отчетов, а для дела». Речь идет о проблемах мусора ряда махаллей Ташкента. Виновных, как, оказалось, найти не просто. Местные ответственные работники обвиняют население, которое бросает мусор, где попало.

В этом же издании опубликована критическая статья по поводу внедрения автоматизированной системы контроля электроэнергии (АСКУЭ), озаглавленная «У вас есть задолженность за электричество в 20 миллионов». Жители Джизака, которым установили АСКУЭ, начали жаловаться, что им в массовом порядке приходят СМС сообщения о наличии больших долгов за свет. Появление нереальных долгов у граждан подтвердили и в приемной президента по городу Джизак. По мнению сотрудников горсети, люди не могут разобраться с современными электронными счетчиками, есть и такие, кто хочет внести корректировку в их работу. При этом заверили, что всем, кто получил счета за нереальные долги, энергоподачу восстановят. Что же произошло на самом деле. Откуда появилось такое недоразумение, задаются вопросами журналисты.

Пей до дна


Соб. инф.



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Просмотров: 2606     17 июня 2019


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