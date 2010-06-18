Больше трёх не собираться



Прошло почти 27 лет с момента принятия Конституции Республики Узбекистан, статья 33 которой гласит, что граждане имеют право осуществлять свою общественную активность в форме митингов, собраний и демонстраций в соответствии с законодательством Республики Узбекистан. Однако, несмотря на то что Узбекистан еще в 1995 году присоединился к Международному пакту о гражданских и политических правах, закона, регламентирующего реализацию одного из фундаментальных прав человека, не было. Наконец проект Закона «О митингах, собраниях и демонстрациях» опубликован для широкого обсуждения.



Удивительно, что разработчиком проекта стали не депутаты. не политические партии, а Министерство внутренних дел - орган, который в силу своих функциональных обязанностей, к демократическим нормам и правам граждан имеет весьма отдаленное отношение. По сравнению с уже принятыми и действующими у наших ближайших соседей аналогичными законодательными актами, наш вариант – наихудший.



К слову, Узбекистан - единственная страна в Центральной Азии где нет подобного закона. Республика Казахстан приняла закон «О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций» еще 13 марта 1995 года. Таджикистан принял закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, уличных шествиях» 22 мая 1998 года. Кыргызстан 23 мая 2002 года принял закон «О мирных собраниях» и даже в Туркменистане 1 июля 2015 года вступил в силу закон «Об организации и проведении собраний, митингов. демонстраций и других массовых мероприятий».



Несмотря на то что в перечисленных выше законах у соседей можно было много чего полезного позаимствовать, разработчики проекта сделали все возможное. чтобы о митингах и демонстрациях можно было бы только мечтать, а собрания граждан проводить только на детских утренниках и то на удалении от населенных пунктах не менее, чем за 500 метров. И при условии, что детский сад не является чьей-то частной собственностью.



Теперь по порядку. В проекте закона отсутствуют многие понятия, что дает возможность для вольного толкования. В нем отсутствуют понятия: пикет. манифестация, шествие, публичное мероприятие. Под него могут попасть похоронная процессия, собрание трудового коллектива или жителей махалли, карнавал. Странным выглядит запрет на проведение митинга в целях дискредитации «государственных органов». Возникает вопрос, а критиковать государственные органы вообще можно? Можно ли высказывать свое мнение или несогласие с теми или иными решениями, выражать свою позицию или протест?



Проектом закона предусмотрена подача заявления организатором мероприятия в орган государственной власти на местах за получением разрешения не позднее, чем за 30 дней до проведения общественной активности. 30 дней чиновники изучают и согласовывают его с органами внутренних дел и Национальной гвардии, с заинтересованными органами и ведомствами. При этом в проекте закона не уточняется какие это органы и ведомства, сколько их, в чем их заинтересованность. Наши чиновники, конечно, перестраховываются - в Казахстане установлен срок 10 дней до начала мероприятия, в Кыргызстане не ранее 30 дней и не позже 2 дней, и даже в Туркменистане (не заявление на получение разрешения, а уведомление) подается не ранее 15 дней и не позднее 10 дней. Для пикетирования группой лиц подается уведомление за 3 дня. Для пикетирования одним участником уведомления вообще не требуется.



Вызывает удивление статья 9 проекта, где сказано, что орган исполнительной власти при рассмотрении заявления на проведение мероприятия изучает целесообразность его проведения. Считаю, что вопрос целесообразности вообще не компетенция органа власти. Органы власти должны лишь убедиться, что что цели мероприятия не содержат экстремизма, разжигания межнациональной или межрелигиозной розни, не планируется призывов к насилию. Власть просто обязана принять меры по содействию организации мероприятия, обеспечению безопасности его участников и охране общественного порядка.



Явно излишне указаны в проекте основания для отказа, где кроме традиционных доводов (угроза безопасности и общественному порядку) указаны и другие обоснованные доводы, поступившие от одного или нескольких заинтересованных органов и ведомств.



Следует отметить, что в законе Республики Кыргызстан, который является самым либеральным из всех аналогичных законов на территории Центральной Азии, статьей 14 запрещено местным органам власти давать оценку целесообразности проведения мирных собраний. А решение о запрете или ограничению собрания по месту, времени, маршруту принимает суд, куда обращается орган власти в течении 24 часов с момента вынесения решения о запрете. Бремя доказывания в суде наличия оснований для запрета лежит на власти. Оснований всего четыре: пропаганда войны; выступление в пользу этнической, расовой, религиозной ненависти, гендерного или социального превосходства; подстрекательство к дискриминации и насилию; призывы к нарушению общественного порядка, прав и свобод других лиц.



Разработчики нашего проекта, видимо, готовили его исключительно для жителей сельских районов, так как из всего перечня объектов, от которых на расстоянии 500 метров можно проводить митинги и демонстрации, необходимую площадку можно найти только в сельской местности, где никто не увидит и не услышит митингующих.



В Туркменистане нет демократии, но здесь запрещается проводить мероприятия ближе 200 метров до резиденции президента и ближе 50 метров до зданий органов государственной власти, дипломатических представительств, органов внутренних дел и объектов жизнеобеспечения.



В Кыргызстане митинги можно проводить везде, но не ближе 100 метров до объектов с вредными и опасными условиями труда, медицинских и детских учреждений. а также объектов жизнеобеспечения.



Видится абсурдным и ограничение по времени проведения мероприятий. В проекте закона указано, что проведение митингов и демонстраций возможно только в рабочие дни с 10 часов утра до 17 часов. Чисто по-человечески понятно нежелание чиновников и работников органов внутренних дел работать в выходные дни, но ни в одном законе соседних государств нет подобных ограничений.



Проект закона по существу делает невозможным реализацию гражданами права осуществлять общественную активность, права высказать публично свое мнение и права быть услышанными.



Проект закона дает возможность чиновникам не слышать людей, а это очень недальновидно. Митинги и демонстрации - это сигналы обратной связи между обществом и властью, между гражданами и чиновниками. Воздействуя на общество, власть должна вовремя услышать эти сигналы, сделать выводы и внести коррективы в управление. Митинги и демонстрации - это отдушина для людей, которые хотят выразить свое недовольство и достучаться до власти. Не надо бояться свой народ, отгораживаясь от него подобными законами.



Григорий Борисов, юрист.

