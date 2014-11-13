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Собственность - это святое

По информации, поступившей из Андижана, на сегодняшний день административными судами Андижанской области приняты к рассмотрению 128 исков областного, городского и районных хокимиятов с требованиями признать недействительными результаты приватизации, изъятия объектов недвижимости у собственников, а также изъятия земельных участков, отведённых под строительство.

Иски поданы в рамках действий власти по активизации частного предпринимательства.

Собственность - это святое


Соб. инф.



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Просмотров: 1796     19 июня 2019


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