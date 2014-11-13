Собственность - это святое

По информации, поступившей из Андижана, на сегодняшний день административными судами Андижанской области приняты к рассмотрению 128 исков областного, городского и районных хокимиятов с требованиями признать недействительными результаты приватизации, изъятия объектов недвижимости у собственников, а также изъятия земельных участков, отведённых под строительство.
Иски поданы в рамках действий власти по активизации частного предпринимательства.
Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2018 uzmetronom@gmail.com Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства