Собственность - это святое

По информации, поступившей из Андижана, на сегодняшний день административными судами Андижанской области приняты к рассмотрению 128 исков областного, городского и районных хокимиятов с требованиями признать недействительными результаты приватизации, изъятия объектов недвижимости у собственников, а также изъятия земельных участков, отведённых под строительство.





Иски поданы в рамках действий власти по активизации частного предпринимательства.







