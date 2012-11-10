Лишили наград и классного чина

По информации осведомленных лиц, в 10:00 20 июня в здании Генеральной прокуратуры, в присутствии всего руководящего состава надзорного ведомства, при личном участии премьер-министра и руководителя администрации президента Узбекистана, освобожденного от должности генерального прокурора Отабека Мурадова лишили классного чина и всех государственных наград.

Последние три дня, утверждают источники, О. Мурадова допрашивают в качестве подозреваемого по делу в соучастии в преступлениях, предположительно совершенных бывшим председателем СГБ И. Абдуллаевым.







