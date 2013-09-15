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С кого спросить, когда рухнет?

17 - 22 июня 2019 года

В воскресных номерах газет 16 июня опубликован большой отчет УзА об участии президента страны в саммите по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Душанбе под заголовком «Взаимное доверие - важное условие безопасности и стабильности». Здесь же публикуется текст выступления главы государства на этом мероприятии.

Республиканские издания 18 июня опубликовали сообщение под заголовком «Tелефонный разговор Президентов Узбекистана и России». На первых страницах республиканские газеты также поместили сообщение о совещании, которое провел президент - «Обсуждены вопросы ускорения реализации инвестиционных проектов в энергетике и химической отрасли». В этот же день опубликован указ «О мерах по эффективному использованию земельных и водных ресурсов в сельском хозяйстве».

В печати 19 июня опубликовано постановление «О мерах по коренному совершенствованию системы подготовки востребованных квалифицированных кадров и развитию научного потенциала в Национальном университете Узбекистана имени Мирзо Улугбека в 2019–2023 годах».

В узбекских СМИ 22 июня опубликован указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию координации и управления деятельностью малых промышленных зон». В этот же день публикуются сообщения УзА под заголовком «Шавкат Мирзиёев принял Премьер-министра Казахстана» и «Заседание узбекско-казахстанской межправительственной совместной комиссии».

В субботних номерах газет опубликовано «Информационное сообщение о двадцатом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан» и текст выступления президента на пленарном заседании Сената Олий Мажлиса.

В газетах 18 июня опубликовано сообщение УзА «Ознакомление с культурно-историческими центрами», в котором говорится о неофициальном пребывании в Узбекистане президента Бангладеш.

Газета «Народное слово» 18 июня под рубрикой «После стихии» опубликовали материал под заголовком «Новостройкам сорвало крышу». В нем рассказывается о том, что в результате пыльной бури в Нукусе без кровли остались 27 домов. Как сообщается, крышу снесло  именно с новостроек и многоэтажек, в которых товарищества собственников жилья проводили ремонтные работы за счет банковских кредитов. «Вопрос в том, насколько качественно построены дома, в которых недавно справили новоселье или чинили кровлю», - пишет автор.

В этом же издании 19 июня со ссылкой на Генпрокуратуру опубликована заметка, озаглавленная «Новоселье понарошку». В ней рассказывается о том, что хокимият Андижанской области обманул пять нуждающихся в жилье женщин, которые оказались новоселами только для телевидения в период пребывания в регионе главы государства. «По итогам изучения Генеральной прокуратурой внесено представление хокиму Андижанской области о незамедлительном решении вопроса дисциплинарной ответственности виновных лиц и принятии мер по предотвращению подобных случаев», - пишет автор.

Ряд изданий рассказали о пресс-конференции, которую провел министр народного образования с целью дать разъяснения по новым правилам приема детей в школы. Так, газета «Ёшлар овози» опубликовала на эту тему статью под заголовком «Попытки внести ясность в мутную ситуацию».

В этом издании подвергается критике мода на массовое использование сердечек с выражением любви к районам и городам по всей республике. В реплике «I love…» говорится, неужели нельзя иначе выражать отношение к родным краям.

Газета «Ишонч-Доверие» 21 июня опубликовала фоторепортаж, озаглавленный «Смех сквозь слезы». Авторы рассказывают о том, чем закончились меры по сносу незаконных построек в водоохранных зонах каналов и коллекторов в Ташкенте. «Работники хокимията Юнусабадского района по поручению вышестоящих органов решили начать внедрение этих важных инициатив в жизнь. Дома снесли еще в прошлом году, но вот руины домов как лежали, так и лежат вперемешку с грудой хлама, огромной арматурой и кучей мусора», - пишет автор.

Газета «Хуррият» 19 июня опубликовала фоторепортаж под заголовком «Когда будет наведен порядок на внутренних дорогах?». Автор пишет о том, что в Ташкенте только главные трассы в нормальном состоянии, стоит свернуть с них и можно увидеть дороги, которые давно не ремонтировали.

Газета «Махалла» отвела разворот материалам, поднимающим проблемы качества строящегося жилья. Под заголовками «Блестит только сверху…», «Почему недовольны образцовым домом?», «Кто услышит страдания тех, кто платит кредит за некачественное жилье?» речь идет о крайне низком качестве новостроек, множестве недоделок,  отсутствии необходимой инфраструктуры. «Люди радуются возможности обрести жилье, но когда видят его низкое качество, да еще попадают к кредитную кабалу, испытывают глубокое разочарование», - пишу авторы.

Тему продолжил обозреватель еженедельного издания «Жамият» в статье «Проблемы образцовых домов». Автор пишет о том, что проблема строительства такого жилья кроется в том, что хокимов принуждают строить их, не учитывая финансовые возможности местного населения. Второй, не менее важный фактор – коррупция. «Для строителей - это «жирный заказ» и чтобы его получить, надо дать «откаты» в банк и наверх и себя не обидеть. В результате вместо двух кирпичей кладется один, «экономят» на краске, цементе, металле, нанимают самых дешевых мардикеров…», - пишет автор. Заключает он словами о том, что в сфере процветает очковтирательство, так называемые «потемкинские деревни». По мнению автора, для богатых строятся высококачественные сити, но в них бедным людям жить не суждено. В стране идет расслоение общества.

«Пока мы не избавимся от административно-приказной системы, все инициативы будут неэффективны…Нужно создавать систему, защищающую самое нуждающееся население», - рассуждает автор.

С кого спросить, когда рухнет?


Соб. инф.



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Просмотров: 1874     23 июня 2019


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