Самое важное осталось за скобками







Критические пассажи президента Узбекистана в адрес правоприменительных и фискальных ведомств, а также их руководителей, фрагментарно просочившиеся в СМИ, в официальную версию выступления не вошли. Не вошли в неё и размышления президента о необходимости повысить до рыночных тарифы на природный газ и электроэнергию, без чего инвесторы в страну не придут.



22 июня Национальное информационное агентство Узбекистана опубликовало сильно существенно усеченный текст выступления главы государства на двадцатом пленарном заседании Сената. Констатируя безынициативность Сената, президент сконцентрировал внимание собравшихся на необходимости достижения гендерного равенства по европейским стандартам и призвал повысить роль женщин в общественно-политической жизни Узбекистана. В качестве конкретного шага в этом направлении он предложил поставить во главе Сената Танзилу Нарбаеву, достигшую пенсионного возраста еще восемь лет назад.