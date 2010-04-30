 Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Факт Самое важное осталось за скобками
 
  1. Народ
  2. Власть
  3. Право
  4. Политика
  5. Экономика
  6. Взгляд непостороннего
  7. Ракурс
  8. Версия
  9. Говорят
  10. Ситуация
  11. Факт
  12. Связи
  13. Соседи
  14. Братья
  15. Бывает...
  16. Культура
  17. Спорт
  18. Резонанс
  19. Цитата
  20. Мнение
  21. Ретро
  22. Дата
  23. Лица
  24. Криминал
  25. Компромат

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА



Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.


Рассылка новостей


Самое важное осталось за скобками

22 июня Национальное информационное агентство Узбекистана опубликовало сильно существенно усеченный текст выступления главы государства на двадцатом пленарном заседании Сената. Констатируя безынициативность Сената, президент сконцентрировал внимание собравшихся на необходимости достижения гендерного равенства по европейским стандартам и призвал повысить роль женщин в общественно-политической жизни Узбекистана. В качестве конкретного шага в этом направлении он предложил поставить во главе Сената Танзилу Нарбаеву, достигшую пенсионного возраста еще восемь лет назад.

Критические пассажи президента Узбекистана в адрес правоприменительных и фискальных ведомств, а также их руководителей, фрагментарно просочившиеся в СМИ, в официальную версию выступления не вошли. Не вошли в неё и размышления президента о необходимости повысить до рыночных тарифы на природный газ и электроэнергию, без чего инвесторы в страну не придут.

Самое важное осталось за скобками


Соб. инф.



Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 3164     23 июня 2019


Пересечения по теме
  • Да, азиаты мы с раскосыми и жадными глазами 30 апреля 2010 в рубрике Факт
  • Beeline и Ucell никто не закроет 25 октября 2013 в рубрике Факт
  • Защитник Родины стал блестящим 11 января 2010 в рубрике Факт
  • Требуются массовики-затейники 5 июня 2012 в рубрике Факт
  • Туманный Альбион снимает запреты 20 июля 2006 в рубрике Факт
  • Beeline: образцово-показательный 27 ноября 2015 в рубрике Факт
  • $4 тысячи за Matiz 26 февраля 2015 в рубрике Факт
  • Западным курсом 18 июля 2010 в рубрике Факт
  • Правозащитники открестились от члена 23 января 2007 в рубрике Факт
  • Рожденные ползать 10 октября 2012 в рубрике Факт
  • Свято место уже заняли 14 июля 2007 в рубрике Факт
  • Равину отказали в аккредитации 10 апреля 2008 в рубрике Факт
  • Порядок подменяет закон 28 апреля 2014 в рубрике Факт
  • Газалкент сидит без газа 22 июня 2012 в рубрике Факт
  • Задержаны лица с «коктейлями Молотова» 2 мая 2014 в рубрике Факт


    •
     
    Архив новостей
    «    Июнь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30







         		Последние новости по рубрикам
    1. Самое важное осталось за скобками
      23 июня 2019 в рубрике Факт
    2. С кого спросить, когда рухнет?
      23 июня 2019 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    3. Лишили наград и классного чина
      21 июня 2019 в рубрике Бывает...
    4. Продолжение следует
      20 июня 2019 в рубрике Ракурс
    5. Больше трёх не собираться
      19 июня 2019 в рубрике Взгляд непостороннего
    6. Собственность - это святое
      19 июня 2019 в рубрике Право
    7. Прецедент обнадёживает
      18 июня 2019 в рубрике Братья
    8. Пей до дна
      17 июня 2019 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    9. Неточность перевода
      16 июня 2019 в рубрике Резонанс
    10. Генеральские игры
      15 июня 2019 в рубрике Право
    11. Вдыхать вонь - удел бедных
      14 июня 2019 в рубрике Народ
    12. Как наши дома стали пустырём
      13 июня 2019 в рубрике Ситуация
    13. Знай своё место
      12 июня 2019 в рубрике Право
    14. In Viner veritas
      8 июня 2019 в рубрике Ракурс
    15. В целях согласования
      8 июня 2019 в рубрике Бывает...
    16. Беззаконие - от безнаказанности
      7 июня 2019 в рубрике Взгляд непостороннего
    17. Частичное просветление
      5 июня 2019 в рубрике Факт
    18. Пусть сбудутся благие надежды
      5 июня 2019 в рубрике Дата
    19. Один белый, другой серый
      4 июня 2019 в рубрике Ракурс
    20. Семь стариков и шесть женщин
      4 июня 2019 в рубрике Факт
    21. Куда идём мы с Пятачком?
      2 июня 2019 в рубрике Ракурс
    22. Тишь, гладь и благодать
      2 июня 2019 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    23. Патриоты из спецконтингента
      30 мая 2019 в рубрике Бывает...
    24. Уполномоченный по бесправию
      30 мая 2019 в рубрике Взгляд непостороннего
    25. Коррупционеры уже испугались
      29 мая 2019 в рубрике Факт
    		 Самые популярные материалы за месяц
    1. Нечистая сила  (16113 просмотров)
      27 мая 2019 с сайта Ситуация
    2. Беззаконие - от безнаказанности  (14183 просмотров)
      7 июня 2019 с сайта Взгляд непостороннего
    3. Куда идём мы с Пятачком?  (13068 просмотров)
      2 июня 2019 с сайта Ракурс
    4. Генеральские игры  (12647 просмотров)
      15 июня 2019 с сайта Право
    5. In Viner veritas  (12602 просмотров)
      8 июня 2019 с сайта Ракурс
    6. Чудны дела твои, правосудие  (12271 просмотров)
      28 мая 2019 с сайта Бывает...
    7. Уполномоченный по бесправию  (11952 просмотров)
      30 мая 2019 с сайта Взгляд непостороннего
    8. Коррупционеры уже испугались  (11785 просмотров)
      29 мая 2019 с сайта Факт
    9. В целях согласования  (11643 просмотров)
      8 июня 2019 с сайта Бывает...
    10. Один белый, другой серый  (10579 просмотров)
      4 июня 2019 с сайта Ракурс
    11. Частичное просветление  (9588 просмотров)
      5 июня 2019 с сайта Факт
    12. Патриоты из спецконтингента  (9399 просмотров)
      30 мая 2019 с сайта Бывает...
    13. Караул, нас оклеветали!  (9115 просмотров)
      27 мая 2019 с сайта Резонанс
    14. Пусть сбудутся благие надежды  (9020 просмотров)
      5 июня 2019 с сайта Дата
    15. Знай своё место  (8443 просмотров)
      12 июня 2019 с сайта Право
    16. Семь стариков и шесть женщин  (8003 просмотров)
      4 июня 2019 с сайта Факт
    17. Лишили наград и классного чина  (7900 просмотров)
      21 июня 2019 с сайта Бывает...
    18. Как наши дома стали пустырём  (7682 просмотров)
      13 июня 2019 с сайта Ситуация
    19. Блогеры замедленного действия  (7021 просмотров)
      26 мая 2019 с сайта Обзор прессы: тенденции
    20. Вдыхать вонь - удел бедных  (6796 просмотров)
      14 июня 2019 с сайта Народ
    21. Продолжение следует  (6789 просмотров)
      20 июня 2019 с сайта Ракурс
    22. Тишь, гладь и благодать  (6457 просмотров)
      2 июня 2019 с сайта Обзор прессы: тенденции
    23. Больше трёх не собираться  (6132 просмотров)
      19 июня 2019 с сайта Взгляд непостороннего
    24. Неточность перевода  (5889 просмотров)
      16 июня 2019 с сайта Резонанс
    25. Собственность - это святое  (5683 просмотров)
      19 июня 2019 с сайта Право
     

    Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2018 uzmetronom@gmail.com
    Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства