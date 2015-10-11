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В режиме секретности

25 июня на брифинге для журналистов заместитель председателя судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Икрам Муслимов сообщил, что на днях состоится провозглашение приговора в отношении бывшего генерального прокурора Узбекистана Рашита Кадырова и иных лиц, проходящих с ним по уголовному делу.

Днем ранее местный информационный портал, со ссылкой на заместителя председателя Верховного суда Холмумина Ёдгорова, сообщил, что представителям СМИ будет отказано в праве заслушать приговор в виду того, что дело рассматривается в режиме секретности.

Отметим, что заявление этого высокопоставленного судейского чиновника противоречит статье 19 Уголовно-процессуального кодекса, где однозначно сказано, что «приговоры, определения и постановления судов во всех случаях провозглашаются публично».

К слову, вызывает сомнение законность и обоснованность придания режима секретности уголовному делу в отношении бывшего генерального прокурора и иных фигурантов. Что власть пытается скрыть от общества? Уровень и масштабы коррупции, имена-фамилии-должности лиц к ней причастных, методы получения признательных показаний, которые в присутствии прессы могли озвучить подсудимые?

В режиме секретности


Соб. инф.



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Просмотров: 3938     26 июня 2019


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