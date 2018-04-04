Крупнейшее российское издательство «Эксмо» выпустило книгу Ораза Абдуразакова «Шпага д’Артаньяна, или Год спустя». Это - продолжение легендарной «мушкетёрской» саги Александра Дюма, написанное автором из Узбекистана. Исторический роман представляет собой авторскую версию финала трилогии и основан на исторических хрониках архивов и музеев Франции.

Приверженность стилистике и сюжетным линиям Дюма – моя дань памяти великого автора любимой с детства трилогии. Трилогии, которая, не оспаривая её несомненных художественных достоинств, является ко всему ещё и самым успешным PR-проектом французской культуры и истории».











Действие романа разворачивается вскоре после смерти д'Артаньяна. Год спустя сюжет делает неожиданный поворот: исполнителем последней воли отважного гасконца становится его верный товарищ Арамис – единственный оставшийся в живых из четвёрки друзей.Автор воссоздаёт исторические события последней трети XVII века, разворачивая впечатляющие баталии, где схлестнутся честь и предательство, тайны и интриги королевского двора, любовь и война, а главное – раскроется зловещая тайна французской короны.Рассказывая о книге, Ораз Абдуразаков отмечает: «Я редактировал книгу, находясь в Париже, Лондоне, а затем и в Брюсселе, и это серьёзно повлияло не только на аутентичность текста, но и на фабулу романа. По счастью, мне удалось лично ознакомиться с документами из Версаля и Лувра, побеседовать с хранителями музеев, а также собственными глазами увидеть места, где разворачивались судьбоносные для династии Бурбонов события. Предвосхищая вопросы, скажу, что написать окончание трилогии – свою версию финала – мотивировало прежде всего то, что ни один из прочтённых ранее вариантов не устроил меня лично. Удалось это или нет - решать читателям.