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Рикошет подозрений

26 июня на сессии в Лозанне Международный олимпийский комитет лишил признания Международную федерацию любительского бокса (AIBA), сохранив бокс в программе Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Напомним, в ноябре прошлого года на конгрессе AIBA в Москве большинством голосов президентом этой спортивной федерации был избран авторитетный узбекский бизнесмен Гафур Рахимов, внесенный в санкционный список Минфина США по подозрению в причастности к трансграничной организованной преступности. Сам Г. Рахимов эту причастность отрицает.

Рикошет подозрений


Соб. инф.



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Просмотров: 834     27 июня 2019



 
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