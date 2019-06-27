Рикошет подозрений



26 июня на сессии в Лозанне Международный олимпийский комитет лишил признания Международную федерацию любительского бокса (AIBA), сохранив бокс в программе Олимпийских игр 2020 года в Токио.



Напомним, в ноябре прошлого года на конгрессе AIBA в Москве большинством голосов президентом этой спортивной федерации был избран авторитетный узбекский бизнесмен Гафур Рахимов, внесенный в санкционный список Минфина США по подозрению в причастности к трансграничной организованной преступности. Сам Г. Рахимов эту причастность отрицает.





Напомним, в ноябре прошлого года на конгрессе AIBA в Москве большинством голосов президентом этой спортивной федерации был избран авторитетный узбекский бизнесмен Гафур Рахимов, внесенный в санкционный список Минфина США по подозрению в причастности к трансграничной организованной преступности. Сам Г. Рахимов эту причастность отрицает.