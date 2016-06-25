Судейских оставили на десерт?



26 июня был провозглашен обвинительный приговор, вынесенный Ташкентским городским судом в отношении бывшего генерального прокурора Узбекистана Р. Кадырова и ещё 12-ти человек, занимавших высокие посты в прокуратуре и других правоприменительных ведомствах.



Согласно сообщению



По версии суда, Р. Кадыров осуществлял свою преступную деятельность все 15 лет пребывания на посту главы надзорного ведомства страны. Признал Р. Кадыров свою вину или нет, в сообщении пресс-службы не сказано.



Напомним, что судебное следствие по делу бывших высокопоставленных государственных служащих правоприменительных ведомств проходило в обстановке особой секретности. Подписку о неразглашении взяли даже с адвокатов, участвующих в процессе. И это притом, что фигурантам вменяли в вину получение взяток, подстрекательство к даче взяток, мошенничество, умышленное уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей, вмешательство в расследование или разрешение судебных дел, легализацию доходов, полученных от преступной деятельности. То есть, обычный коррупционный набор, не подпадающий под Закон «О защите государственных секретов».



Примечательно, что в перечне осужденных не было судейских, выносивших незаконные решения в угоду коррумпированным чиновникам из надзорного и иных ведомств. Эксперты не исключают, что за прореживание густых судейских рядов возьмутся после того, как будут вынесены обвинительные приговоры следующей группе бывших высокопоставленных сотрудников прокуратуры...



Согласно сообщению пресс-службы Верховного суда, бывший генеральный прокурор признан виновным и приговорен к 10-ти годам лишения свободы. От 13 до 19 лет лишения свободы получили его бывшие подчиненные.По версии суда, Р. Кадыров осуществлял свою преступную деятельность все 15 лет пребывания на посту главы надзорного ведомства страны. Признал Р. Кадыров свою вину или нет, в сообщении пресс-службы не сказано.Напомним, что судебное следствие по делу бывших высокопоставленных государственных служащих правоприменительных ведомств проходило в обстановке особой секретности. Подписку о неразглашении взяли даже с адвокатов, участвующих в процессе. И это притом, что фигурантам вменяли в вину получение взяток, подстрекательство к даче взяток, мошенничество, умышленное уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей, вмешательство в расследование или разрешение судебных дел, легализацию доходов, полученных от преступной деятельности. То есть, обычный коррупционный набор, не подпадающий под Закон «О защите государственных секретов».