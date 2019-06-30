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Живым весом

24 - 29 июня 2019 года

Ведущие официальные СМИ 26 июня опубликовали сообщение УзА под заголовком «Возрастает авторитет Ташкента в качестве научно-просветительского, культурного и делового центра». В нем говорится, что президент 25 июня ознакомился с осуществляемыми в Ташкенте созидательной работой и крупными проектами.

В этот же день под заголовком «Проанализированы ожидаемые результаты первого полугодия» сообщается, что глава государства 25 июня провел совещание, посвященное анализу проводимой работы по социально-экономическому развитию страны, а также результатов и качественных изменений, ожидаемых в этом направлении по итогам первого полугодия текущего года.

В газетах 27 июня опубликован отчет УзА «Определены дополнительные задачи по развитию промышленности». В нем говорится, что под председательством президента 26 июня состоялось видеоселекторное совещание по вопросам развития промышленности в регионах, реализации новых проектов на базе неиспользуемых зданий и земель.

В печатных изданиях 28 июня опубликовано поздравление президента «Работникам печати и средств массовой информации». Газеты также напечатали указ главы государства «О награждении в связи с днем работников печати и средств массовой информации группы работников сферы».

В этот же день СМИ распространили указ «О мерах по дальнейшему упорядочению предоставления налоговых и таможенных льгот» и два постановления - «О дальнейших мерах по обеспечению независимости средств массовой информации и развитию деятельности пресс-служб государственных органов и организаций» и «О дополнительных мерах по совершенствованию системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации управленческих кадров в академии государственного управления при Президенте Республики Узбекистан».

Ведущие официальные СМИ в субботних номерах опубликовали сообщение УзА под заголовком «О телефонном разговоре президентов Узбекистана и Туркменистана». «В начале беседы глава нашего государства искренне поздравил Президента Туркменистана с днем рождения, пожелав ему здоровья, благополучия и больших успехов», - пишет агентство.

В республиканских газетах 29 июня также опубликован отчет УзА «Новые производственные мощности и инфраструктурные возможности будут служить благополучию народа». В нем рассказывается о том, что президент 28 июня ознакомился с созидательной работой и крупными проектами, осуществляемыми в Яшнабадском и Кибрайском районах.

В газетах «Халк сузи» и «Народное слово» опубликованы законы «Об утверждении Избирательного кодекса Республики Узбекистан» и «О ратификации Протокола к Конвенции 29 Международной организации труда 1930 года о принудительном труде (Женева, 11 июня 2014 года)».

В этих же изданиях 25 июня опубликована статья под заголовком «Госсекретарь США о хороших новостях из Узбекистана». В ней говорится, что в докладе Госдепартамента США по религиозной свободе за 2018 год, опубликованном 21 июня, Узбекистан впервые за 13 лет более не определен в качестве страны, вызывающей особую обеспокоенность. «Начну с хороших новостей. В Узбекистане еще предстоит проделать большую работу, но впервые за 13 лет он более не определен в качестве страны, вызывающей особую обеспокоенность», - заявил Майкл Помпео, пишут газеты.

Ряд газет 27 июня опубликовали сообщение о том, что в Ташкенте прошла акция по уничтожению наркотических веществ, изъятых сотрудниками правоохранительных органов Узбекистана. В частности, говорится о том, что в доменных печах сожгли 1 тонну 27 кг 311 гр. наркотиков.

Со ссылкой на посольство Узбекистана в России, СМИ сообщили, что достижения Узбекистана будут презентованы на ВДНХ в Москве. «В результате обстоятельных переговоров 24 июня текущего года в Москве состоялось подписание договора между мэрией российской столицы и хокимиятом города Ташкента об аренде павильона и земельного участка под ним», - пишут СМИ.

Газета «Махалла» подняла проблемы растущих цен на продукты питания в материале «Почему цены на базарах растут?». Журналист удивляется, что на рынках один и тот же продукт в разных магазинах продается по различной цене. Рассказал он и о жителях одной махали, которые нашли свой выход из-за высоких цен на мясо. Люди скинулись и купили на рынке бычка, мясо которого затем поделили. Оказалось, намного дешевле, чем у мясников на базаре.

Газета XXI Asr 27 июня опубликовала реплику под заголовком «Кто отнимает хлеб у журналистов?». От имени редакции сообщается, что издание не может получить деньги, собранные компаниями-распространителями за подписку. «Узбекистон почтаси» и множество частных организаций, осуществляющих подписку на периодические издания, кормят редакцию газеты завтраками, хотя по договору должны перечислить 70 процентов суммы, полученной от подписчиков.

В еженедельном издании «Оила даврасида» опубликовано большое интервью о состоянии современных СМИ и узбекской журналистике, Заголовок материала в смысловом переводе означает «Скажу правду, только без обид». Собеседник газеты говорит о том, что прошли времена, когда подписку делали сверху, а журналисты должны были строго следовать указаниям руководства. «Сегодня сделаны первые шаги на пути к свободе слова. Теперь, чтобы повысить тиражи, надо отражать чаяния людей. Писать правду и не забывать об ответственности», – говорит собеседник газеты.

Еженедельное издание «Жамият» опубликовало материал под заголовком «Экономика, которая не отрывается от груди матери-Родины». Автор сравнивает экономику Узбекистана с ребенком, которого мать никак не может оторвать от груди, несмотря на то, что ему пора начинать самостоятельно питаться и расти. Он говорит о монополистах - авиакомпании, Узавтопроме и других, которые способны работать только при множестве льгот. Но даже несмотря на это, их продукция много дороже, чем зарубежная. «В условиях коррупции за истекшие 27 лет самолеты покупали дороже их цены, ведь не с потолка появились слова «шапка», «откат». Это все ложится на окончательную цену», - рассуждает автор.

В этом же издании опубликована критическая заметка под заголовком «Мы устали от обещаний». Речь о семье, в которой скончались мать и отец. Старшая сестра в свои 17 лет не захотела отдавать младших брата и сестренку в детский дом. Им местные власти, активисты махали обещали помочь, но все осталось на словах. Сироты стараются выживать, как могут. Районный хоким пообещал, что возьмет эту семью под свою опеку.


Живым весом


Соб. инф.



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Просмотров: 617     30 июня 2019



 
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