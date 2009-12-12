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Без крыши над головой

1 - 6 июля 2019 года

В республиканских газетах 2 июля опубликован большой отчет УзА о совещании, которое провел президент, - «Определены задачи по развитию сферы геологии на уровне международных стандартов». «В нашей стране имеется более 2 тысяч месторождений с запасами 73 видов полезных ископаемых. Из них 437 депозитов остаются неосвоенными. Темпы изучения новых перспективных месторождений неудовлетворительны. Изношено 70 процентов привлекаемой к разведочной работе техники», - говорится в сообщении.

В газетах 3 июля опубликовано постановление президента «О мерах по организации деятельности Агентства по интеллектуальной собственности при Министерстве юстиции Республики Узбекистан».

В печатных СМИ 5 июля опубликован отчет УзА о совещании, которое провел президент, - «Современные агрологистические центры будут расширять кооперацию в сельском хозяйстве». «В нашей стране за год выращивается 20 миллионов тонн плодоовощной продукции. Однако на промышленном уровне перерабатывается лишь 15 процентов от этого объема, из них 7-8 процентов экспортируются. Вследствие недостаточного уровня развития инфраструктуры потеря продукции в процессе сбора и хранения достигает 30 процентов», - говорится в материале.

В субботних номерах газет публикуется отчет УзА о видеоселекторном совещании, которое провел президент, - «Проанализированы результаты налоговых реформ, определены новые задачи». «В результате реализации данной концепции в первом полугодии текущего года в Государственный бюджет поступило 39 триллионов 118 миллиардов сумов или в 1,6 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. За счет перевыполнения прогноза на 8 процентов в распоряжении хокимиятов на местах оставлено дополнительно 2,8 триллиона сумов. В результате значительного снижения ставок налога на доходы физических лиц и социальных выплат легализовано свыше 570 тысяч «теневых» рабочих мест», - пишет УзА.

В газетах «Халк сузи» и «Народное слово» опубликованы законы «О Счетной палате Республики Узбекистан» и «О персональных данных».

Газета «Правда Востока» 5 июля опубликовала заметку под заголовком «Магазин, где все бесплатно: в Самарканде открыли первый социальный ларек». В нем рассказывается, что волонтеры в Самарканде открыли социальный ларек. Сюда люди приносят ставшие ненужными вещи, которые бесплатно передают нуждающимся.

В этом же издании 3 июля опубликована реплика «Нет света и хороших дорог».  Автор пишет о проблемах Намангана, где необходим ремонт дорог и стабильность в поставках электроэнергии.

Издание «Иктисодий газета» 5 июля опубликовало материал под заголовком «Самое слабое звено». Автор пишет, что партии в современных условиях остаются сторонними зрителями. Он рассуждает о том, что от партий не поступило ни одной серьезной инициативы. «Привыкшие к командам «сверху», партии продолжают соблюдать приличия», - пишет журналист. Далее он переходит к жесткой критике депутатов Законодательной палаты, сенаторов.

«Большинство «народных избранников» не избавились от внутреннего страха. Это за многие годы у них уже в крови. Единственный путь избавиться от этого недостатка – избавиться от депутатов, которые свои мандаты превратили в личную собственность», - пишет газета.

Газета «Жамият» опубликовала большую статью под заголовком «Борьба с коррупцией – вопрос жизни и смерти». Автор рассуждает о принятых руководством страны мерах по борьбе с коррупцией. Он называет их своевременными, но опасается, что они не останутся на бумаге.
 
Еженедельное издание «Оила даврасида» вновь обращается к проблеме качества строительства жилья компанией «Курилишинвест». Журналисты посетили новостройки в Хорезмской области. Выяснилось, что множество домов, которые внешне выглядят вполне прилично, оказались пустующими. Причины объяснили редкие новоселы, которым оказалось престо некуда идти. Дома сданы в таком состоянии, что требуют капитального ремонта, кроме того нет дорог, газа, нормального энергоснабжения.

Тему продолжила газета «Махалла» в заметке под заголовком «Когда образцовые дома станут образцовыми?». Речь идет о новостройках Ферганской области. Автор беседует с жителями новостроек, которые показывают множество недоделок. «Мы не знаем, куда обращаться, кому жаловаться? Никто нас не хочет слышать», - возмущаются горе - новоселы.

Издание «Адолат» 5 июля опубликовала критическую статью, посвященную проблемам общественного транспорта, - «Есть ли выход у проблемы?». Журналист узнал, что водители автобусов в Самарканде получают заработную плату, которая меньше студенческой стипендии. Причина оказалось в том, что они наличными собирают с пассажиров и увеличивают официальную мизерную зарплату.

«Люди, которые ищут счастье под колпачком напитка» - под таким заголовком газета «Миллий тикланиш» 3 июля опубликовала критический материал об агрессивной рекламе энергетических напитков. Автор называет трагедией, что множество людей ведутся на такую рекламу, целыми семьями на последние деньги приобретают рекламируемые напитки в надежде выиграть автомобиль. «Известно, что энергетические напитки вредны для здоровья, особенно для детей, но почему на законодательном уровне нельзя запретить их рекламу?», - задается вопросом автор.

Без крыши над головой


Соб. инф.



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Просмотров: 2022     7 июля 2019


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